Mai Phương Thúy thả rông vòng 1 nhưng loạt sao Việt chỉ chú ý đến bộ phận này

Thứ Ba, ngày 17/12/2019 18:50 PM (GMT+7)

Nàng hoa hậu chăm hở bạo nhất showbiz Việt khiến fan và đồng nghiệp "hốt hoảng" và đưa ra nhiều đề nghị bất ngờ.

Mới đây trên trang cá nhân, hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy bất ngờ chia sẻ một bức ảnh mặc áo vest nhưng lại thả vòng 1 tự do đầy khiêu khích. Kết hợp cùng chiếc quần bò ngắn, người đẹp khoe chân dài miên man cùng đường cong nóng bỏng. Cùng với tấm ảnh đầy khiêu khích này, Mai Phương Thúy dùng tiếng Anh thổ lộ chút tâm trạng vu vơ: "Not here..not now... not this..." (Tạm dịch: Không phải ở đây, không phải bây giờ, không phải điều này).

Dù không phải lần đầu đăng ảnh khoe body táo bạo nhưng bài đăng của Mai Phương Thúy vẫn hot trên mạng xã hội. Bên dưới phần comment, đông đảo sao Việt đã để lại bình luận. Ngoài những lời khen ngợi vẻ nóng bỏng của Hoa hậu giỏi kinh doanh, một số ý kiến của nghệ sỹ và fan cũng khiến Mai Phương Thúy phải bất ngờ.

Cụ thể, MC Nguyên Khang trêu đùa: "Gió ngoài biển độc lắm nha em. Coi chừng đau bụng" còn người mẫu, diễn viên Trang Trần thì tấm tắc: "Cái bụng cơ quá". Nhiều khán giả cũng phát hiện rằng Mai Phương Thúy khoe vòng 1 chỉ là phụ, mà bài đăng này gây chú ý nhất là cơ bụng săn chắc. Thậm chí, có fan còn nửa đùa nửa thật: "Mai Phương Thúy đăng status so deep nhưng không ai quan tâm, chỉ quan tâm khe hở giữa áo" hay "Anh muốn mua cái áo may - ô như của mình để mặc đi biển cho đô"; "Trước anh định tập cho em lên múi nhưng nghĩ lại thì không nên tí nào".

Trên thực tế, là người đại diện cho nhan sắc quốc gia, các hoa hậu luôn phải quan tâm, chăm sóc cho vẻ ngoài của mình thật ấn tượng và nổi bật. Sở hữu một thân hình đúng chuẩn với ba vòng quyến rũ là yếu tố hàng đầu tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo của người con gái. Chính vì lẽ đó mà việc luyện tập thể dục thể thao luôn được các người đẹp đặt lên hàng đầu. Ngoài chế độ ăn uống khoa học, các nàng Hoa hậu cũng chăm đến các phòng tập gym để cải thiện dáng vóc.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam từ năm 2006 nhưng sau 13 năm Mai Phương Thúy vẫn giữ được nhan sắc vạn người mê. Tuy nhiên sau thời gian ít hoạt động giải trí, cô cũng bị tăng cân ít nhiều và phải chăm chỉ lấy lại vóc dáng bằng nhiều cách.

Còn nhớ hồi tháng 5 vừa qua, sau khi tham gia TV show "Người ấy là ai", Mai Phương Thúy đã chia sẻ loạt ảnh trong chương trình kèm theo bình luận hài hước: "Tại sao tôi lại trông to gấp 3 người bên cạnh?". Trong phần bình luận, Mai Phương Thúy thể hiện nỗi lo âu: "Tại sao các bà mẹ bỉm sữa hai ba con, ngôi sao U40 - U50 thì thon thả mê hồn, Mai Phương Thúy độc thân không vướng bận thì béo không giảm được".

Khi trả lời một người bạn, cô thừa nhận khổ sở vì cân nặng và vòng một gần 100 cm. Tuy vậy, phần "tự dìm" của người đẹp lại nhận được những lời khen ngợi từ bạn bè vì nhan sắc rạng ngời trên gương mặt. Người đẹp sinh năm 1988 thời gian gần đây thường khổ sở vì cân nặng.

Cô thừa nhận tăng 10kg so với thời điểm đăng quang. Cộng thêm chiều cao 1,8m nên cô trông khá "to con" ngay cả khi ngồi cạnh một quý ông như Huy Khánh. Trước đó, vào cuối năm 2018, cô cũng từng bày tỏ sự lo lắng về sự tăng cân mất kiểm soát, khiến vòng 1 lên tận 95cm và bắp tay to.

Tuy nhiên, nhiều người nhận xét dù nặng tới 70kg song Mai Phương Thúy vẫn sở hữu hình thể đẹp, săn chắc và gọn gàng. Hiện tại, người đẹp đã lấy lại phong độ và được khen ngợi rất nhiều về nhan sắc ngày càng mặn mà.

