Thủ môn Đặng Văn Lâm lộ đoạn chat 18+, bạn gái nóng bỏng có động thái bất ngờ

Thứ Ba, ngày 17/12/2019 13:00 PM (GMT+7)

Phản ứng của người đẹp gợi cảm đang có quan hệ thân mật với thủ môn Lâm Tây khiến fan tò mò.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước một đoạn chat bị lộ ra từ Facebook với nhân vật chính được cho là Đặng Văn Lâm - nickname Lâm Tây, chàng thủ thành lai 2 dòng máu Việt - Nga nổi tiếng của đội tuyển bóng đá quốc gia. Đáng chú ý là trong đoạn chat này, tài khoản được cho là của Đặng Văn Lâm đã chủ động gửi ảnh nóng, đề nghị chat với nội dung nhạy cảm với đối phương.

Khi bị nghi ngờ, tài khoản mang tên Lâm còn dùng bằng chứng "có tích xanh" chính chủ để khẳng định thân phận của mình. Ngoài ra, trong bức ảnh "nóng" được gửi đi, dân mạng phát hiện nốt ruồi nhỏ trên bàn tay nhân vật này vô tình trùng hợp với đặc điểm trên cơ thể của thủ môn Lâm Tây. Hàng loạt bằng chứng được đưa ra khiến fan vô cùng hoang mang. Đến hiện tại, thủ môn của ĐT Việt Nam vẫn chưa lên tiếng về sự việc.

Sự chú ý của người hâm mộ dành cho anh ngày càng đẩy lên, theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của cả bạn gái - nữ HLV trẻ Yến Xuân, hot girl xinh đẹp ở Sài Gòn.

Khi xuất hiện đoạn chat 18+ bị nghi là của Đặng Văn Lâm, cả hai không có phản ứng gì liên quan trực tiếp đến tin đồn này song mới đây, Yến Xuân có động thái đầu tiên khiến fan chú ý. Theo đó, người đẹp đăng lên Instgram 1 đoạn trong bài hát có tên "Why so serious?" (nghĩa là: Sao phải căng).

Một bộ phận dân mạng đồn đoán Yến Xuân muốn gửi lời đến người đã tung ra hình ảnh nhạy cảm rằng: Lâm Tây cũng là người thường, có chat 18+ thì cũng bình thường - sao phải căng? Một số khác lại ngầm đoán Yến Xuân chính là nhân vật nữ bị lộ đoạn chat với Lâm Tây và cô chỉ muốn bày tỏ thái độ không quan tâm đến dư luận.

Về phía Lâm Tâm, anh chàng không mảy may quan tâm thị phi. Cập nhật mới nhất trên Facebook của thủ môn điển trai là nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ cách đây 1 năm.

Đặng Văn Lâm và Bùi Thị Yến Xuân vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 9/2018. Đôi trẻ thường xuyên tương tác trên mạng và check-in cùng địa điểm. Thế nhưng, Văn Lâm và Yến Xuân vẫn rất kín tiếng. Họ chưa từng đăng tải những hình ảnh rõ mặt của cả hai lên mạng xã hội dù rất thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường nhật.

Bạn gái Đặng Văn Lâm là một trong những nàng WAGs nóng bỏng nhất của đội tuyển Việt Nam. Có thể nói trong số những cầu thủ Việt Nam đã từng thi đấu ở nước ngoài, Đặng Văn Lâm là người hạnh phúc nhất khi có một hậu phương vững chắc là cô nàng Yến Xuân.

Cuối tháng 5/2018, Yến Xuân sang Thái Lan cổ vũ bạn trai trong một trận đấu. Đây là lần đầu tiên đôi trẻ được bắt gặp công khai đứng bên nhau. Yến Xuân không ngần ngại bỏ hết công việc ở Việt Nam để sang Thái Lan chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho anh chàng.

Đến tháng 9/2018, trong dịp sinh nhật lần thứ 27 của Văn Lâm, Văn Lâm và Yến Xuân chính thức lộ ảnh chụp rõ mặt cùng nhau khi cả hai ngồi cùng nhau trên xe ô tô. Đây là lần đầu tiên cặp đôi này cùng nhau 'lộ mặt' trên mạng xã hội. Gần đây Yến Xuân còn sang tận nước Nga xa xôi để thăm gia đình Lâm Tây nên ai cũng nghĩ cặp đôi sắp tiến xa hơn trong chuyện tình yêu.

