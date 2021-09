Lý do Công Vinh, Thủy Tiên phải tắt livestream sau 11 phút, không mời công ty kiểm toán vào cuộc?

Thứ Sáu, ngày 17/09/2021 21:12 PM (GMT+7)

Vợ chồng cầu thủ xứ Nghệ chỉ kịp công khai trang đầu, trang cuối bản sao kê 18.000 trang.

Vào 15h hôm nay (ngày 17.9), Công Vinh và Thủy Tiên đã có mặt tại ngân hàng để sao kê minh bạch 177 tỷ đồng tiền từ thiện kêu gọi cứu trợ miền Trung. Xuất hiện trong livestream cùng vợ chồng giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” có sự góp mặt của luật sư, đại diện ngân hàng, các cơ quan báo chí và một số người dân hiếu kỳ tập trung trước cửa ngân hàng. Nhân viên an ninh của ngân hàng liên tục phải nhắc nhở đám đông đảm bảo giãn cách, an toàn giữa mùa dịch.

Trong thời gian ngắn khoảng 11 phút, Công Vinh và Thủy Tiên chỉ kịp công khai một vài trang trong tổng số 18.000 trang sao kê được xếp trong 8 thùng giấy, bao gồm trang đầu chứa thông tin số tài khoản cùng số dư đầu kỳ và trang cuối chốt ngày dừng nhận tiền. Cách vài phút, các nhân viên bảo vệ sốt sắng nhắc nhở tất cả mọi người có mặt: “Giãn ra đi mấy anh ơi”, “Đứng xa chút xíu mọi người ơi”, “Di chuyển về nhà giúp em”...

Nhận thấy tình hình không bảo đảm trong mùa dịch, Công Vinh đã đẩy xe chở thùng giấy sao kê ra xa khỏi cửa ngân hàng nhưng sau đó do đám đông vẫn tiếp tục không di chuyển nên bảo vệ ngân hàng khá khó khăn để giữ trật tự an ninh. Cuối cùng, ông xã Thủy Tiên đáp lại lời nhắc nhở của bảo vệ: “Bọn em đi về liền”, sau đó vội vàng bấm nút tắt, kết thúc livestream. Theo ghi nhận, công an và cảnh sát giao thông cũng đã xuất hiện tại khu vực này để kiểm tra giấy tờ và đảm bảo qui định giãn cách.

Mặc dù không livestream trực tiếp sao kê trước cửa ngân hàng nhưng Công Vinh và Thủy Tiên cho biết sẽ công khai toàn bộ file giấy tờ thu - chi lên Facebook để mọi người cùng theo dõi kỹ hơn.

Đáng chú ý, khi có ý kiến đặt câu hỏi vì sao cặp đôi không tìm đến công ty kiểm toán để đảm bảo tính minh bạch, nam cầu thủ xứ Nghệ chia sẻ: “Ngân hàng V chính là kiểm toán công, tôi đã thuê các công ty kiểm toán, thậm chí là công ty nước ngoài nhưng họ chỉ nhận kiểm toán doanh nghiệp, không nhận kiểm toán cá nhân”.

Hiện tại, Thủy Tiên đã đăng tải file PDF các giấy xác nhận có mộc đỏ của chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc về việc cô đã chi hơn 177 tỷ đồng để gửi cho người dân. Theo giọng ca 8X, danh sách người dân nhận tiền đều do địa phương cung cấp và được giám sát bởi công an và chính quyền 7 tỉnh ngay tại điểm phát. Thủy Tiên nhấn mạnh: “Tổng báo có (nghĩa là số tiền quyên góp nhận được) là 177.520.495.816 đồng, không hề có con số 300 tỷ hay 700 tỷ như đồn đoán”. Nữ ca sĩ khẳng định vẫn tiếp tục thực hiện thiện nguyện nhưng sẽ không kêu gọi nữa mà tự làm với tư cách cá nhân như từ trước đến nay.

Nguồn: http://danviet.vn/ly-do-cong-vinh-thuy-tien-phai-tat-livestream-sau-11-phut-khong-moi-cong-ty-ki...Nguồn: http://danviet.vn/ly-do-cong-vinh-thuy-tien-phai-tat-livestream-sau-11-phut-khong-moi-cong-ty-kiem-toan-vao-cuoc-50202117921133887.htm