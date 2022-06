Lấy chồng đại gia, Võ Hạ Trâm độc lập tài chính, tiết lộ điều ít biết về cuộc sống hôn nhân

Nữ ca sĩ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, công việc tại "Đời nghệ sỹ".

"Đời nghệ sỹ" tập 24 mang đến câu chuyện về cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Ngược thời gian trở về thời điểm diễn ra đám cưới của Võ Hạ Trâm, sau hôn lễ cô cùng chồng không tổ chức tuần trăng mật với lý do nữ ca sĩ bận đi chạy show. “Ngay tháng tôi đám cưới là mùa show nên phải tranh thủ để còn tích góp cho tương lai của mình”, cô nói thêm. Điều này có thể hơi đối lập với nhiều người phụ nữ khác, khi lấy chồng sẽ bỏ bớt những công việc bên ngoài để lui về lo chu toàn cho gia đình, Võ Hạ Trâm có quan điểm khác. Nữ ca sĩ cho hay cô chưa bao giờ đặt mình vào thế phải dựa dẫm vào một ai đó. “Tôi phải đứng và tự đi trên đôi chân của mình, hoạt động độc lập thì tôi mới là tôi. Bản thân tôi chưa bao giờ có khái niệm chồng nuôi. Tôi chỉ cảm thấy an tâm và an toàn nếu như tôi được làm việc và có một khoản tài chính riêng của mình”, Võ Hạ Trâm khẳng định. Đồng thời, cô cũng cho rằng khi hai vợ chồng cùng độc lập về tài chính và cùng xây dựng hạnh phúc thì cuộc sống gia đình sẽ bền vững hơn.

Với cuộc sống hôn nhân, tuy khác biệt văn hóa, ngôn ngữ nhưng Võ Hạ Trâm luôn dung hòa được mọi điều. “Để nói về cãi vã lớn tiếng thì vợ chồng tôi chưa có. Ba năm hôn nhân chưa cãi nhau nhưng có tranh luận về những bất đồng quan điểm hay những điều chưa hiểu nhau về văn hóa”, Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ về điểm cô tự hào ở cả hai vợ chồng dù có bộc phát nóng giận cỡ nào thì sau đó ai nhận ra bản thân sai sẽ chủ động tìm đối phương để xin lỗi. “Tôi giận, chồng tôi cũng giận nhưng sau đó cả hai có khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút hoặc nửa tiếng để suy nghĩ về vấn đề gặp phải và bình tâm lại rồi thì vợ chồng lại nói chuyện bình thường với nhau. Chính sự nhìn nhận được lỗi sai và đi xin lỗi ấy đã giúp chúng tôi vượt qua được những trận 'chiến tranh lạnh' và hiểu nhau nhiều hơn”, ánh mắt của Võ Hạ Trâm ánh lên sự hạnh phúc.

Trò chuyện về sự nghiệp ca hát, khán giả đã từng rất kì vọng Võ Hạ Trâm sẽ đạt được vị trí cao hơn vì cô sở hữu tất cả những yếu tố của một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng cô lại hài lòng với con đường âm nhạc hiện tại. Chia sẻ về vấn đề này, Võ Hạ Trâm tự đánh giá mình có nhiều ưu điểm để trở thành một ngôi sao sáng nhưng cô thiếu tham vọng. “Con người phải có tham vọng thì mới có sức mạnh để tự đưa người ta lên đỉnh cao hơn. Bản thân tôi hài lòng với những gì mà mình cảm thấy vừa đủ và tôi vẫn tiếp tục kiên trì. Có thể những ngày đầu tiên đi hát những thành công tôi không thấy nhưng tôi vẫn cứ đi để rồi một ngày nào đó đủ duyên sẽ nhận lại được quả ngọt”, Võ Hạ Trâm bộc bạch.

Võ Hạ Trâm mang đến giọng hát ấn tượng của mình qua loạt ca khúc ghi dấu ấn tên tuổi của cô như: "Gọi tên ngày mới", "Một mình"....

Tập 24 "Đời nghệ sỹ" 2022 với khách mời là ca sĩ Võ Hạ Trâm được phát sóng lúc 19h15 Chủ nhật.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/lay-chong-dai-gia-vo-ha-tram-doc-lap-tai-chinh-tiet-lo-dieu-it-biet-ve-cuoc-song-hon-nhan-c47a5601.html