Lam Trường lấy vợ sinh con vẫn bị nghi đồng tính, bị trai trẻ chủ động nhắn tin "nhạy cảm"

Thứ Tư, ngày 17/06/2020 10:10 AM (GMT+7)

Dù đã cưới vợ, sinh con nhưng Lam Trường vẫn bị hoài nghi về giới tính.

Trên trang cá nhân, Lam Trường chia sẻ đoạn tin nhắn riêng tư nhận được từ một người lạ mặt. Người này ngỏ ý gạ gẫm vì cho rằng giọng ca "Tình xót xa thôi" là người đồng tính. Cụ thể, trong đoạn tin nhắn gửi đến Lam Trường, người này viết: "Anh Trường, em biết anh là gay kín và muốn được gặp anh. Anh an tâm em cũng rất kín đáo".

Bất ngờ công khai đoạn tin nhắn, Lam Trường tỏ ra khó hiểu vì ở tuổi 45, đã có vợ con nhưng anh vẫn bị hoài nghi về giới tính. "Ý em là sao?? Ai cùng quan điểm thì cho anh 1 cái like" - Lam Trường viết. Trước câu hỏi của người hâm mộ về tin đồn là người đồng tính, Lam Trường cũng có phản hồi: "Vẫn còn hoài nghi, mơ hồ em ơi".

Ở tuổi 40, Lam Trường vẫn bị gạ gẫm vì nghi ngờ là người đồng tính

Lam Trường công khai đoạn tin nhắn riêng tư từ một người ẩn danh.

Công khai chuyện kết hôn, sinh con và thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc, nhưng Lam Trường vẫn vướng tin đồn, bị nghi ngờ về giới tính. Trong một talk show, Lam Trường từng lên tiếng khẳng định là đàn ông đích thực. "Nếu tôi là người đồng tính, tôi chắc chắn sẽ thông báo với các bạn rằng tôi đồng tính. Hôm nay, tôi thông báo một điều rất rõ ràng, tôi - Lam Trường hoàn toàn là đàn ông, tôi thẳng!" - Lam Trường nhấn mạnh.

Lam Trường nhiều lần phải đính chính khi bị hoài nghi về giới tính.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Lam Trường.

Năm 2004, Lam Trường kết hôn với một fan hâm mộ người Mỹ gốc Việt - Ngô Ý An. Họ có với nhau một cậu con trai. Từ khi trở thành vợ Lam Trường, Ý An kiêm nhiệm luôn vai trò quản lý cho chồng. Tuy nhiên, năm 2009, nhiều người nhận ra mối quan hệ giữa Lam Trường và vợ không còn như xưa. Năm 2011, Lam Trường chính thức thừa nhận đã chia tay Ngô Ý An.

Đến năm 2014, Lam Trường kết hôn lần 2 với cô gái xinh đẹp Yến Phương, một du học sinh người Việt tại Mỹ kém anh 17 tuổi. Nhưng với sự trẻ trung, điển trai phong độ của Lam Trường, giữa họ gần như không có sự chênh lệch quá nhiều về hình thức bên ngoài. Sau 3 năm kết hôn, Lam Trường và Yến Phương đón con gái đầu lòng. Sau thời gian định cư ở Mỹ, vợ chồng Lam Trường hiện tại đã về Việt Nam sinh sống, chấp nhận bỏ lại công việc và sự nghiệp mà bà xã đã gầy dựng tại xứ sở cờ hoa.

Trước đó, vợ chồng Lam Trường còn vướng nghi vấn rạn nứt khi Yến Phương liên tục than phiền về việc một mình vất vả nuôi con ở trời Tây, không được gần gũi hay được chồng san sẻ. Tuy nhiên, mâu thuẫn vợ chồng sau đó đã được giải quyết.

Nguồn: http://danviet.vn/lam-truong-lay-vo-sinh-con-van-bi-nghi-dong-tinh-bi-trai-tre-chu-dong-nhan-tin...Nguồn: http://danviet.vn/lam-truong-lay-vo-sinh-con-van-bi-nghi-dong-tinh-bi-trai-tre-chu-dong-nhan-tin-nhay-cam-5020201761092224.htm