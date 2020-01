Lam Trường: “Bà xã một mình nuôi con và đương đầu với khó khăn khi ở Mỹ”

- Trở về Việt Nam, công việc của vợ anh có gặp khó khăn gì không?

- Yến Phương có công việc kinh doanh riêng, cô ấy muốn thử sức và tôi cũng muốn là người đứng đằng sau để hỗ trợ vợ. Nếu bà xã mong muốn làm bất cứ điều gì tôi cũng sẽ ủng hộ cho cô ấy hết mình.

- Được biết cả chị Yến Phương và anh đã rất khó khăn để đưa ra quyết định trở về Việt Nam sau một thời gian dài định cư ở Mỹ?

- Những khó khăn của chúng tôi đều có lý do của nó. Thứ nhất là do bà xã chưa hoàn tất việc học. Và sau khi hoàn thành công việc học thì chúng tôi đã tập trung để giải quyết vấn đề này. Bên cạnh đó, khi bà xã có em bé thì chúng tôi lại muốn để em bé ở Mỹ. Đặc biệt do tính chất công việc, tôi không thể ở bên cạnh bà xã mà phải liên tục di chuyển giữa Việt Nam – Mỹ để đi diễn. Chính vì vậy, bà xã phải sống một mình bên Mỹ và điều đó cũng tạo ra những khó khăn nhất định. Và khi quyết định về Việt Nam chúng tôi cũng mất thời gian để sắp xếp công việc và mọi thứ vì trước đó vợ chồng tôi cũng có cơ sở bên Mỹ rồi.