Không phải status công khai sao kê của Trấn Thành, đây mới là bài nhiều like nhất của sao Việt

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 10:04 AM (GMT+7)

Trấn Thành cũng đã có một kỷ lục đạt 1 triệu lượt like nhanh nhất trên mạng xã hội chỉ sau 5 tiếng đăng tải sao kê.

Ngày 7/9, Trấn Thành bất ngờ đăng đàn công khai sao kê. Sự việc nhanh chóng thu hút chú ý của cộng đồng mạng khiến lượng người truy cập vào Fanpage hơn 18 triệu người theo dõi của Trấn Thành có lúc bị nghẽn.

Bên cạnh những tranh luận của hàng trăm nghìn bình luận dưới bài viết, bài đăng này đã xác lập một kỷ lục trên mạng xã hội nhờ vào lượng tương tác lớn.

Bài đăng công bố sao kê từ thiện của Trấn Thành nhận "bão" like

Post sao kê của Trấn Thành đạt thành tích hơn 1,3 triệu lượt tương tác cùng với 786 nghìn bình luận. Đặc biệt, Trấn Thành còn là sao Việt có bài đăng trên mạng xã hội đạt 1 triệu like nhanh nhất Việt Nam, chỉ sau 5 tiếng đăng bài. Điều đó cho thấy Trấn Thành nhận được ủng hộ và quan tâm lớn của đông đảo người hâm mộ. Thêm vào đó, trang Fanpage của anh cũng là trang có đông người đăng ký theo dõi nhất trong các sao Việt.

Trước đó, Sơn Tùng M-TP là sao Việt đạt 1 triệu like trên bài đăng trên Facebook sau khoảng 13 tiếng. Đó là bức hình Sơn Tùng chụp cùng siêu xe Mercedes-AMG G63 hơn 10 tỷ được nam ca sĩ chia sẻ vào tối 6/5/2021.

Sơn Tùng cũng đạt 1 triệu like với bài đăng trên mạng xã hội nhưng phải mất hơn 13 tiếng

Trấn Thành đã vượt mặt Sơn Tùng để trở thành sao Việt đạt 1 triệu lượt tương tác nhanh nhất trên mạng xã hội. Trước đó, nam MC phải tạm khóa bình luận trên Fanpage để tránh ồn ào vì những bình luận tiêu cực yêu cầu anh sao kê và tung tin đồn thất thiệt.

Không chỉ với status sao kê đạt thành tích 1,3 triệu like, Trấn Thành cũng có nhiều status gây “bão” mạng xã hội khác. Như với bài đăng về clip làm rõ nghi vấn của cộng đồng mạng về sao kê được Trấn Thành chia sẻ vào đêm muộn ngày 7/9 đã nhanh chóng thu hút tới hơn 700 nghìn lượt like và hứa hẹn sẽ có tiếp tục tăng like trong những ngày tới.

Ngoài ra trước đó Trấn Thành cũng có bài viết đạt hơn 1 triệu lượt tương tác khi anh đăng video ngắn thể hiện niềm tiếc thương trước sự ra đi của cố diễn viên Mai Phương. Ngoài ra, những bức hình, video của Trấn Thành và bà xã Hari Won cũng được người hâm mộ rất quan tâm.

Bài đăng của Trấn Thành về cố nghệ sĩ Mai Phương cũng từng nhận được hơn 1 triệu lượt tương tác

Mặc dù có một kỷ lục về bài đăng đạt 1 triệu like nhanh nhất nhưng status sao kê của Trấn Thành vẫn chưa vượt qua được độ hot của status thuộc về nghệ sĩ Hoài Linh.

Kỉ lục like trên page của nghệ sĩ Hoài Linh thuộc về bức ảnh bộ đồ hài hước kèm theo caption khiến người khác bật cười của nam danh hài: "Vừa thấy em bác sĩ bảo là da em vàng quá. Chắc em bị bệnh gan". Bức hình đã nhận về 2,1 triệu like chứng tỏ độ hot của nam danh hài.

Nghệ sĩ Hoài Linh mới là sao Việt có kỷ lục về status nhận nhiều lượt like nhất với bức hình có hơn 2,1 triệu lượt tương tác từ năm 2013

Ngoài ra, danh hài Hoài Linh còn có những bài viết đạt độ like “khủng” với hơn 1,7 triệu like như bức hình đèo bạn diễn với caption dí dỏm: "Anh không giàu sang nhưng vẫn có thể chở em lang thang. Dù gian nan nhưng nhìn vẫn sang".

Một bức hình khác của nghệ sĩ Hoài Linh từ năm 2013 nhận về hơn 1,8 triệu lượt like

Nam nghệ sĩ được khán giả rất quan tâm nên chỉ với một bức ảnh đơn giản cũng có hơn 1 triệu lượt yêu thích.

Nguồn: http://danviet.vn/khong-phai-status-cong-khai-sao-ke-cua-tran-thanh-day-moi-la-bai-nhieu-like-nh...Nguồn: http://danviet.vn/khong-phai-status-cong-khai-sao-ke-cua-tran-thanh-day-moi-la-bai-nhieu-like-nhat-cua-sao-viet-502021991052926.htm