Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn: Nhà trai tài phiệt bất động sản, bên nữ cũng chẳng kém cạnh

Thứ Sáu, ngày 11/02/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cặp đôi "Hạ cánh nơi anh" Huyn Bin - Son Ye Jin giàu có thế nào khi về chung nhà?

Tối 10/2, mạng xã hội như "bùng nổ" khi Huyn Bin và Son Ye Jin tuyên bố kết hôn. Theo đó, tài tử điển trai đã lựa chọn bức ảnh nắm tay bạn gái cùng tâm thư dài để thông báo việc này: "Tôi đã đi đến 1 quyết định quan trọng, đó là kết hôn. Và tôi đang vô cùng thận trọng khi bước sang 1 giai đoạn mới trong cuộc đời mình. Tôi sẽ nói lời thề nguyện với cô ấy, người luôn khiến tôi mỉm cười. Hãy cùng nhau bước tiếp trong những ngày sắp tới.

Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy hình ảnh của Jeonghyuk và Seri, từ trong phim ra ngoài đời. Chắc rằng các bạn sẽ mừng chúng tôi trong những bước đi đầu tiên này, với tình cảm ấm áp và trìu mến mà các bạn vẫn dành cho chúng tôi bấy lâu nay".

Như vậy, sau gần 2 năm hẹn hò và 1 năm công khai, cặp đôi "Hạ cánh nơi anh" sẽ về chung một nhà. Trong khi đó, vào tối 9/2, Son Ye Jin đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ trong show "Yoo Quiz On The Block" rằng: "Tình yêu bây giờ chính là tình đầu của em".

Cặp đôi thông báo chuẩn bị kết hôn khiến người hâm mộ bất ngờ

Ngay sau đó, công ty quản lý của Son Ye Jin cũng đã thông báo: "Hôn lễ sẽ được tổ chức ở Seoul vào tháng 3. Vì đây là thời điểm khá khó khăn do đại dịch, nên theo mong muốn của 2 diễn viên, đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư với sự góp mặt của gia đình 2 bên và những người thân thiết".

Sau tuyên bố này, người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm về khối tài sản của cặp đôi đình đám.

Thù lao cao nhất nhì showbiz Hàn Quốc

Là ngôi sao hạng A của làng giải trí, Son Ye Jin nhận mức thù lao cao ngất ngưởng. Theo đó, cát-xê phim truyền hình của người đẹp ở mức 120 triệu won/tập (2,55 tỷ đồng). Với tác phẩm điện ảnh, Son Ye Jin nhận về 400-600 triệu won (8,5-12,8 tỷ đồng). Với lĩnh vực quảng cáo, mỹ nhân phim "Hạ cánh nơi anh" có cát-xê từ 500-600 triệu won (khoảng 10,6- 12,8 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng kéo dài trong vòng 1 năm.

Cặp đôi có thù lao cao ngất ngưởng

Trong khi đó, Hyun Bin cũng chẳng hề kém cạnh vợ sắp cưới. Anh là một trong những nam diễn viên có thù lao cao nhất Hàn Quốc khi kiếm được khoảng 100 triệu won (2,1 tỷ đồng)/tập với phim truyền hình, 400-600 triệu won (8,5-12,8 tỷ đồng) cho mỗi bộ phim điện ảnh. Về quảng cáo, tài tử sinh năm 1982 nhận mức thù lao 800 triệu won (17 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng 1 năm.

Bất động sản cùng loạt hàng hiệu khác

Son Ye Jin bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 18 tuổi và là gương mặt được nhiều nhà sản xuất, nhãn hàng ưu ái. Chính vì thế, khối tài sản của nữ diễn viên không hề nhỏ. Từng có thống kê cho rằng tổng tài sản của Son Ye Jin có giá trị khoảng 420 triệu tệ (hơn 1.470 tỷ đồng).

Không chỉ thành công trong sự nghiệp giải trí, người đẹp phim "Hạ cánh nơi anh" còn "mát tay" trong việc đầu tư, kinh doanh. Năm 2015, nữ diễn viên đã bỏ ra số tiền khoảng 60 triệu tệ (210 tỷ đồng) để mua đất và các tòa nhà ở quận Mapo (Seoul) để cho thuê. Chỉ sau 3 năm, Son Ye Jin nhận được số tiền lãi ròng 23 triệu tệ (hơn 80 tỷ đồng).

Son Ye Jin sở hữu khối tài sản khổng lồ với nhiều bất động sản, hàng hiệu

Cô không tiếc tiền sắm sửa trang phục, phụ kiện đắt đỏ

Đến tháng 7/2020, cô tiếp tục mua tòa nhà 8 tầng ở Sinsa-dong (Gangnam) với giá 16 tỷ won (khoảng 340 tỷ đồng) với mục đích cho thuê, thu nhập từ tiền thuê hàng tháng lên đến 260.000 tệ (gần 1 tỷ đồng).

Cô cũng từng mua tòa nhà 2 tầng trị giá 9,35 tỷ won (gần 200 tỷ đồng) ở gần ga Hapjeong, Seokyodong, Seoul và bán vào năm 2018. Dù ít khi khoe hàng hiệu nhưng Son Ye Jin có một cuộc sống vô cùng sung túc và dư giả cùng bộ sưu tập trang phục và phụ kiện từ các thương hiệu nổi tiếng. Cô từng gây chú ý khi đeo đôi hoa tai trị giá 59.800 USD.

Trong khi đó, Hyun Bin debut năm 2003 và vụt sáng thành ngôi sao sau bộ phim “Tôi là Kim Sam Soon” (2005). Theo thống kê, tài sản của Hyun Bin (đã cộng cả phần bất động sản) có giá trị khoảng 13,5 tỷ won (tương đương 287 tỷ đồng).

Theo CEO World, Huyn Bin có giá trị tài sản ròng là 21 triệu USD và là nam diễn viên giàu thứ 6 ở Hàn Quốc, xếp sau Kim So Hyun (117 triệu USD), So Ji Sub (41 triệu USD), Lee Jong Suk (32 triệu USD), Lee Min Ho (26 triệu USD) và Song Joong Ki (24 triệu USD).

Cận cảnh căn penthouse của Hyun Bin

Xét về bất động sản, Hyun Bin đang sống tại khu chung cư nổi tiếng có tên Mark Hills Villa - nằm ở khu Heukseokdong, quận Dongjak, Seoul với giá 3 tỷ won (khoảng 64 tỷ đồng) - 4,5 tỷ won (tương đương 96 tỷ đồng). Đáng chú ý, nam diễn viên còn mua thêm 1 căn hộ cùng tầng cũng thuộc khu chung cư sang xịn mịn này dành tặng bố mẹ.

Nam diễn viên còn là chủ sở hữu của công ty do chính anh thành lập năm 2007, có trụ sở tại tòa nhà cao 7 tầng, diện tích sàn hơn 360 m2 ở quận Gangnam. Khi Hyun Bin mua và sửa sang lại tòa nhà, nó có giá khoảng 4,8 triệu USD, nhưng hiện tại đã tăng lên hơn 10 triệu USD.

Truyền thông Hàn Quốc còn đưa tin Hyun Bin đã tậu 1 căn penthouse sang trọng trị giá 4,8 tỷ won (98,9 tỷ đồng) để làm nhà tân hôn.

