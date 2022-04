Hứa Vĩ Văn bị tai nạn nghiêm trọng ở bến cảng Vũng Tàu khiến cả đoàn phim lo lắng

Thứ Bảy, ngày 30/04/2022 11:42 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nam diễn viên sinh năm 1979 chịu nhiều đau đón khi đóng phim “Nghề siêu dễ”.

“Nghề siêu dễ” khởi chiếu từ ngày 22/4. Phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Thu Trang, Tiến Luật, Hứa Vĩ Văn, Quang Tuấn, Kiều Minh Tuấn, Huỳnh Phương...

Hứa Vĩ Văn cho biết khi đóng phim “Nghề siêu dễ”, anh khá lo lắng, chăm chút cho phần tạo hình nhân vật. Hứa Vĩ Văn thậm chí còn hy sinh vẻ điển trai của mình bằng việc đi nhuộm tóc màu muối tiêu, không cạo râu, chăm sóc da để da xấu đi nhằm tiết kiệm thời gian hóa trang của ê-kíp. Sau đó, phải mất một thời gian da dẻ, cơ thể anh mới hồi phục lại.

Trong "Nghề siêu dễ", Hứa Vĩ Văn phải hoàn thành nhiều phân cảnh khó

Lúc đầu được mời tham gia phim, Hứa Vĩ Văn nghĩ chỉ đóng vai nhỏ. Nhưng cuối cùng, anh tá hoả vì đây là vai chính. Hứa Vĩ Văn gặp không ít khó khăn với nhân vật chú Thái khi vừa phải đảm đương cả phần hài và phần hành động – những thể loại mà từ trước tới giờ anh hiếm khi tham gia. Về phần hài, anh chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ những bạn diễn trên trường quay. Tuy nhiên, vai của anh chỉ là chất xúc tác cho các nhân vật thuộc tuyến hài tung hứng. Còn lại, anh và con gái (Thanh Mỹ) “gánh" toàn bộ những cảnh tâm lý nặng, những phân cảnh đẩy cảm xúc của bộ phim lên đến cao trào.

Yếu tố hành động cũng là thử thách khó nhất dành cho anh trong phim. Để thực hiện trơn tru phần hành động cho vai diễn, anh đã mất nhiều tháng trời tập luyện cùng cascadeur. Nhân vật Thái cũng là nhân vật chịu đòn nhiều nhất trong phim. Mặc dù đã vô cùng cẩn thận, Hứa Vĩ Văn vẫn không tránh khỏi những tai nạn khi quay phim.

Ở bến cảng Vũng Tàu, một cascadeur trong lúc nhào lộn vô tình đập trúng giày vào mặt của Hứa Vĩ Văn. Máu chảy, đau đến đầu óc choáng váng, anh lấy tay ôm mũi, khiến cả đoàn phim đều lo lắng. Dù đạo diễn yêu cầu nghỉ ngơi, nam diễn viên chỉ xịt thuốc giảm đau. Do bối cảnh khó xin, cảnh quay đông diễn viên và đòi hỏi dàn dựng cầu kỳ, anh không muốn làm mất thêm một ngày quay của ê-kíp. Bị thương thật, anh không cần hóa trang cho những đoạn phim tiếp theo. Hứa Vĩ Văn cho hay khi tham gia một vai diễn khó, cần chấp nhận hi sinh để thành công. Nam diễn viên chỉ tiếc nuối vì nhiều cảnh quay bị cắt khi lên phim do thời lượng hạn chế, nên khán giả không hiểu hết những lý do trong diễn biến tâm lý của cha con ông Thái.

Hứa Vĩ Văn bị thương nghiêm trọng khi đóng cảnh ở bến cảng Vũng Tàu

Nghề siêu dễ là phim remake từ tác phẩm “Extreme Job” của Hàn Quốc. Phiên bản Việt xoay quanh câu chuyện về cuộc đời éo le của ông Thái (Hứa Vĩ Văn đóng). Là một cảnh sát về hưu nhưng ông luôn trăn trở bắt tên tội phạm Hoàng (Tiến Luật) mà mình từng chạm trán năm nào.

“Nghề siêu dễ” kể về một cảnh sát đã nghỉ hưu cùng các thanh niên "bất hảo" trong xóm mua lại một quán ăn để làm nơi theo dõi tên trùm tội phạm. Tuy nhiên, quán bất ngờ nổi tiếng với món cơm tấm sườn bò nướng vị phở, khiến cho phi vụ điều tra của họ đứng trước nguy cơ đổ bể.

Từ đây, ông Thái tìm cách mở một quán cơm gần điểm tập kết của “ông trùm” và cùng Thu (Thu Trang), Phú (Kiều Minh Tuấn), Vinh (Huỳnh Phương) và Mèo (Quang Tuấn) lập kế hoạch giăng bẫy. So với bản gốc, phim có thay đổi khi đưa ẩm thực Việt, được biến tấu mới lạ với món cơm tấm sườn bò nướng vị phở. Ngoài ra, tác phẩm cũng thay đổi xuất thân của từng nhân vật, mang lại nhiều tiếng cười cho phim.

Nguồn: http://danviet.vn/hua-vi-van-bi-tai-nan-nghiem-trong-o-ben-cang-vung-tau-khien-ca-doan-phim-lo-l...Nguồn: http://danviet.vn/hua-vi-van-bi-tai-nan-nghiem-trong-o-ben-cang-vung-tau-khien-ca-doan-phim-lo-lang-502022304114317845.htm