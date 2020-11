Hot girl 18 tuổi diện váy cưới 28 tỷ gây chú ý sau đám cưới hoành tráng với streamer giàu nhất Việt Nam

Thứ Hai, ngày 16/11/2020 09:07 AM (GMT+7)

Đám cưới "khủng" của cặp đôi hơn kém nhau 13 tuổi hot nhất làng streamer Việt Nam khiến cộng đồng mạng chú ý.

Đám cưới của Xemesis và hot girl Xoài Non diễn ra tại TP. HCM vào cuối tuần qua thu hút quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Xemesis được mệnh danh là "Streamer giàu nhất Việt Nam", là một trong bốn thành viên của Hội tứ hoàng streamer. Hôn lễ được tổ chức hoành tráng với dàn siêu xe rước dâu và hoa tươi nhập khẩu trang trí bữa tiệc. Đáng chú ý, cô dâu Xoài Non khoác lên người 3 bộ váy cưới có giá trị hơn 28 tỷ đồng khiến cư dân mạng choáng ngợp.

Sau tiệc cưới, cô dâu Xoài Non sinh non 2002 đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất. "Ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất vì chính giây phút này đã cho em biết rằng, anh là người đàn ông của đời em. Em yêu anh. Cảm ơn anh vì tất cả", Xoài Non thổ lộ cảm xúc và gắn tên ông xã vào bài viết.

Hai bức hình được Xoài Non chia sẻ sau đám cưới

Cô dâu 18 tuổi rạng rỡ nhận được những lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.

Được biết, sau tiệc cưới, cặp đôi đã cùng bạn bè đi "quẩy" tưng bừng ở một quán bar nổi tiếng. Đến sáng ngày hôm sau, Xoài Non cập nhật story kể lại sự tình "dở khóc dở cười", vì "quẩy" dữ quá nên giày đã bị rớt hết đá đính, cô nàng phải nhờ ai biết chỗ sửa thì chỉ giúp.

Trong khi đó, ông xã Xemesis lại gây chú ý bởi hình ảnh bên tiền mừng cưới cùng lời bình luận hóm hỉnh: "Sáng nay thức dậy vui hơn cả Noel, chắc năm nào cũng phải cưới".

Xemesis chia sẻ ảnh ngồi đếm tiền mừng cưới

Xoài Non và Xemesis tổ chức ăn hỏi vào năm ngoái. Hot girl sinh năm 2002 tên thật là Phạm Trang, nổi tiếng trên mạng với vẻ đẹp "lai Tây". Mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng rất tốt đẹp. Đó chính là lý do Xoài Non quyết định kết hôn sớm.

