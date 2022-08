Hoa hậu Ngọc Hân lần đầu tổ chức triển lãm tranh cho các họa sĩ

Thứ Tư, ngày 10/08/2022 17:20 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ngọc Hân chia sẻ cảm xúc khi lần đầu đứng ở vị trí ban tổ chức một triển lãm hội họa.

Hoa hậu Ngọc Hân cho thấy hình ảnh một người năng động, luôn làm việc không ngừng nghỉ khi đảm trách nhiều công việc khác nhau.

Ngọc Hân cùng với giám tuyển Tống Diệu Hằng tổ chức triển lãm tranh tại Đà Lạt

“Gặp gỡ Đà Lạt” đánh dấu là triển lãm tranh đầu tiên do hoa hậu Ngọc Hân đứng ra tổ chức cùng giám tuyển Tống Diệu Hằng. Người đẹp không chỉ là thành viên của ban tổ chức mà còn đảm nhận vai trò MC cho buổi khai mạc. Cô cho biết: “Trong nhiều năm hoạt động showbiz, tham gia hàng nghìn sự kiện với vai trò khách mời đã giúp tôi tích lũy kinh nghiệm. Tuy vậy khi lần đầu đứng ở vị trí ban tổ chức, tôi cũng gặp khá nhiều bỡ ngỡ. Dù event khá nhỏ so với những chương trình hoành tráng tôi góp mặt nhưng lại rất đặc biệt khi tôi trực tiếp làm việc với giám tuyển Tống Diệu Hằng để bàn bạc từng chi tiết nhỏ cho sự kiện. Không chỉ trò chuyện với các họa sĩ, lên lịch trình sự kiện, sắp xếp từ vé máy bay, phòng nghỉ, tôi cũng phải lên kế hoạch cho bữa tiệc tri ân những vị khách dự triển lãm, đồng thời đảm nhận công việc truyền thông cho chương trình. Rất may là sự kiện diễn ra thành công, suôn sẻ”.

Buổi triển lãm là cuộc gặp gỡ của 8 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền của đất nước với 40 tác phẩm. Các nghệ sĩ gồm: Lê Thiết Cương, Nguyễn Hồng Phương, Phương Bình, Phạm Trần Quân, Nguyễn Quốc Thắng, Trần Giang Nam, Hoàng Phương Liên, Trần Quốc Long.

8 họa sĩ tham gia tranh trong triển lãm lần này

Buổi khai mạc triển lãm dù diễn ra trong thời tiết mưa lạnh đến 18 độ C nhưng thu hút rất đông những vị khách. Trong số những khách mời có một số gương mặt nổi tiếng như cặp đôi NTK Adrian Anh Tuấn – Sơn Đoàn, giám đốc sáng tạo Thanh Trúc Trương, nghệ sĩ violin Hoàng Rob, doanh nhân Dương Quốc Nam…

Cặp đôi NTK Adrian Anh Tuấn – Sơn Đoàn, giám đốc sáng tạo Thanh Trúc Trương, nghệ sĩ violin Hoàng Rob tới buổi triển lãm

Tại sự kiện, họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ lý do anh cùng 7 họa sĩ còn lại nhận lời tham gia triển lãm. Đó là bởi Đà Lạt từ xưa đã trở thành nguồn cảm hứng, mảnh đất sáng tạo của rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, danh ca Khánh Ly hay họa sĩ Lưu Công Nhân cũng từng có 13 năm cuối đời sống và sáng tác tại thành phố cao nguyên này. “Tôi từng có triển lãm 70 quốc gia trên thế giới, tổ chức 80 triển lãm trong nước nhưng khi nhận lời tham gia triển lãm tại Đà Lạt, tôi vẫn hồi hộp”, họa sĩ Lê Thiết Cương nói.

Họa sĩ Lê Thiết Cương (giữa) chụp hình cùng hoa hậu Ngọc Hân

Triển lãm là cuộc gặp gỡ của nhiều chất liệu, từ sơn dầu, arcrylic, sơn mài, đến xé giấy màu, khắc gỗ và bột mầu trên vải màn bồi giấy dó. Đây cũng là cuộc gặp gỡ của hình sắc qua mỗi câu chuyện riêng của từng nghệ sĩ, mỗi người là một quan niệm, một bảng màu, một phong cách. Điểm chung duy nhất ở 8 hoạ sĩ chính là địa điểm họ gặp gỡ - thành phố mộng mơ Đà Lạt. Đặc biệt, triển lãm còn công bố các tác phẩm mới sáng tác của 8 họa sĩ và chưa từng được giới thiệu đến công chúng.

Ngọc Hân chia sẻ về tranh với NTK Adrian Anh Tuấn

Với Tống Diệu Hằng, đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện ở vị trí giám tuyển cho triển lãm tranh. Fashionista nổi tiếng kể, cô mất 3 tháng lên kế hoạch cho sự kiện, từ việc mời các họa sĩ, thuyết phục họ mang những tác phẩm chưa từng được công bố để trưng bày trong triển lãm. Cái khó của cô là kết nối những họa sĩ phù hợp với concept trong không gian thơ mộng của Đà Lạt, đồng thời tạo nên bữa tiệc về màu sắc cho những người yêu tranh.

“Tôi là người yêu nghệ thuật, hội họa đã có sẵn trong tôi, cái gốc của thời trang, âm nhạc hay hội họa đều là yêu cái đẹp. Sau từng ấy năm tháng “cư trú” ở nhiều nơi trên thế giới, việc đầu tiên bao giờ cũng là đến nhà hát và bảo tàng, để cảm thụ và thưởng lãm. Sau một thời gian làm việc với các phòng tranh, tôi đã được tin tưởng và thử sức mình, nên lần này khá tự tin”, cô tâm sự.

Họa sĩ Phương Liên chia sẻ về một tác phẩm tranh xé giấy

Triển lãm “Gặp gỡ Đà Lạt” được trưng bày tại resort Ana Mandara ở Đà Lạt từ 8/8 đến hết ngày 8/10. Đây là sự kiện tiếp nối thành công những triển lãm hội họa trước đây tại nơi này.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/hoa-hau-ngoc-han-lan-dau-to-chuc-trien-lam-tranh-cho-cac-hoa-si-1385...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/hoa-hau-ngoc-han-lan-dau-to-chuc-trien-lam-tranh-cho-cac-hoa-si-1385612.ngn