Hoa hậu Giáng My nói gì về bộ ảnh ngồi trên nóc nhà cổ Hội An gây tranh cãi gay gắt?

Thứ Năm, ngày 19/05/2022 14:47 PM (GMT+7) Chia sẻ

Giáng My cho biết, cơ quan chức năng đã đến kiểm tra sau ồn ào bộ ảnh.

Cách đây vài ngày, một show diễn thời trang được cấp phép diễn ra tại Hội An. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My được mời đến chụp ảnh, quay video nhằm mục đích quảng bá chương trình.

Tuy nhiên khi bộ ảnh của Giáng My được tung ra đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Theo đó, khoảnh khắc Giáng My tạo dáng, ngồi trên nóc một ngôi nhà cổ ở Hội An bị người xem phản ứng và cho rằng phản cảm, không phù hợp.

Các hình ảnh Giáng My tại Hội An

Sau đó chính quyền thành phố Hội An đã yêu cầu ê-kíp Giáng My gỡ bỏ hình ảnh khỏi mạng xã hội, cam kết không tái phạm.

Mới đây, Hoa hậu Giáng My tham gia buổi họp báo “Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2022” với vai trò giám khảo. Người đẹp 51 tuổi xuất hiện với vẻ ngoài ấn tượng, phong cách dịu dàng, tự tin trả lời các câu hỏi của báo giới.

Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio Hoa hậu Giáng My nói gì về bộ ảnh ngồi trên nóc nhà cổ Hội An gây tranh cãi gay gắt? 1.00x 1.00x 1.20x 1.50x 1.75x 10 0:00 10

Audio Hoa hậu Giáng My nói về bộ ảnh ở Hội An gây tranh cãi

Nhắc về ồn ào bộ ảnh ở Hội An, Hoa hậu Giáng My cho biết, mọi việc cơ quan chức năng đã vào cuộc và chủ nhà nơi cô chụp ảnh cũng đã lên tiếng nói rõ vấn đề. “Nơi đó là sân thượng có ống khói và làm giả mái để nọi người có thể đứng chụp toàn cảnh xung quanh. Tôi làm nghề chuyên nghiệp 16 năm thì làm gì có chuyện trèo lên mái nhà chụp ảnh và chẳng có chủ nhà nào cho phép tôi làm điều đó”, cô thẳng thắn.

“Hoa hậu Đền Hùng” cũng hài hước cho rằng có lẽ cô là một sao hot nên một câu chuyện nhỏ bị thổi bùng to lên, rồi kết luận là không có gì. “Tôi luôn là người im lặng trong mọi sự việc vì không muốn biến một câu chuyện văn hóa thành câu chuyện ở ngoài chợ. Tôi là nàng thơ của chương trình và biết điều gì đúng, điều gì sai. Chủ nhà đã viết thư và 4 đoàn thanh tra đã đến kiểm tra, xác định không có vấn đề gì", cô nói thêm.

Hoa hậu Giáng My ngồi ghế giám khảo “Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2022”

Giáng My đăng quang “Hoa hậu đền Hùng”năm 1989. Đây là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức 1 lần duy nhất nên suốt 30 năm qua chưa có người kế nhiệm. Giáng My sở hữu nhan sắc không tuổi, trẻ trung bền bỉ theo thời gian. Nàng hậu này từng khuấy động showbiz Việt trong những năm 90 của thế kỷ trước và được coi là một trong những các đại mỹ nhân thời bấy giờ.

Giáng My sinh ra trong gia đình nghệ thuật, bố là đạo diễn mẹ là giảng viên âm nhạc. Cái tên Giáng My do bố mẹ đặt cho cô có ý nghĩa là nốt mi giáng trên khuôn nhạc, cái nốt hay nhất, thanh tao nhất, ngọt ngào nhất.

Nguồn: http://danviet.vn/hoa-hau-giang-my-noi-gi-ve-bo-anh-ngoi-tren-noc-nha-co-hoi-an-gay-tranh-cai-ga...Nguồn: http://danviet.vn/hoa-hau-giang-my-noi-gi-ve-bo-anh-ngoi-tren-noc-nha-co-hoi-an-gay-tranh-cai-gay-gat-502022195144820421.htm