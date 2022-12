Hoa hậu gặp sự cố nhạy cảm khi đóng phim: Ai là người chịu trách nhiệm?

Bộ phim Hành lang chính nghĩa (The Sparring Partner) của Hong Kong (Trung Quốc) ra rạp từ cuối tháng 10/2022 có doanh thu vượt mốc 35 triệu HKD (hơn 106 tỷ VND), trở thành bộ phim ăn khách nhất trong năm vừa qua thu hút sự chú ý của khán giả.

Poster phim "Hành lang công lý".

Hành lang chính nghĩa thuộc đề tài tâm lý tội phạm được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật từ vụ án giết người và chặt xác chính cha mẹ mình ở khu đô thị Tai Kok Tsui vào năm 2013 từng gây rúng động dư luận Hong Kong. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như Dương Vỹ Luân, Mạch Phái Đông, Tô Ngọc Hoa, Chu Văn Kiện.

Ngoài dàn diễn viên, một số diễn viên đóng vai khách mời đặc biệt cũng gây được chú ý như đạo diễn Âu Trác Văn, Lâm Hải Phong, Diệp Uẩn Nghi,.... Đạo diễn Âu Trác Văn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tái xuất đóng một vai phụ quan trọng trong Hành lang công lý.

Đạo diễn Âu Trác Văn.

Theo HK01, đạo diễn Âu là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh. Trước đây, anh từng đảm nhận vai trò đạo diễn cho bộ phim gán mác 18+ đình đám: Trai bao 2015 (The Gigolo King). Bộ phim do "ông trùm" Vương Tinh làm nhà sản xuất, Viên Gia Mẫn là nữ chính.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền mới đây trên HK01, Âu Trác Văn lần đầu chia sẻ về việc đoàn phim từng sơ suất khiến một đoạn phim nóng của Viên Gia Mẫn bị rò rỉ khi thực hiện phim Trai bao.

Trên thực tế, đạo diễn Âu Trác Văn cho biết, ý tưởng ban đầu của ông không phải thực hiện phim Trai bao: "Ban đầu, tôi dự định hợp tác với Lữ Tiểu Hoa, nhà biên kịch của phim Ngày và đêm ở Thiên Thủy Vi (The Way We Are) bản 2008 đồng thời đang viết kịch bản có tựa đề 141.com".

Phim "Trai bao".

Sau khi Âu Trác Văn và Lữ Tiểu Hoa viết xong kịch bản 141.com, họ gấp rút tìm kiếm các nhà đầu tư để sẵn sàng vào việc quay phim. "Chúng tôi sau đó đã tìm tới đạo diễn Vương Tinh - người đã đầu tư làm Ngày và đêm ở Thiên Thủy Vi để tài trợ cho dự án phim mới. Tuy nhiên, Vương Tinh cho biết, kịch bản phim không phù hợp với phong cách làm phim của ông khi đó nên đã từ chối đồng thời đề xuất cho tôi làm đạo diễn cho kịch bản phim mới của anh ấy, đó chính là Trai bao", Âu Trác Văn nói thêm.

Đúng như dự đoán của Vương Tinh, Trai bao sau đã trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 2015. Tuy nhiên, phim cũng vướng nhiều ồn ào như một clip có cảnh nóng của diễn viên nữ trong phim bị rò rỉ gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Sau khi đoạn phim bị rò rỉ, một số người đã lên tiếng tố đoàn phim đã cố tình gây ra sự cố này để thu hút khán giả ra rạp. Trả lời về vấn đề này trên HK01, đạo diễn Âu Trác Văn đã phủ nhận: "Không phải chúng tôi để rò rỉ clip nóng ra bên ngoài".

Đạo diễn Âu khẳng định đoàn phim không tung ra đoạn clip của Viên Gia Mẫn.

Âu Trác Văn cho biết, thời điểm đó, anh không nghĩ rằng một đoạn clip ngắn bị rò rỉ có ảnh hưởng khủng khiếp thế nào tới cả ê-kíp. "Lúc đầu, tôi nghĩ đoạn clip bị rò rỉ không quan trọng, nhưng sự thật thì nó đã ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé và tâm lý, tinh thần của diễn viên (Viên Gia Mẫn - PV). Doanh thu của Trai bao đã sụt giảm đáng kể vì đoạn clip đó", đạo diễn sinh năm 1975 nói.

Sau 7 năm, Âu Trác Văn vẫn không biết ai là kẻ tung ra đoạn clip của Viên Gia Mẫn trong Trai bao và cũng không rõ trách nhiệm này thuộc về ai: "Tôi không biết đội ngũ anh Tinh có theo đuổi việc này hay không nhưng ê-kíp sản xuất phim đã không truy cứu vụ việc này, đó là lý do cho tới nay vẫn không có ai chịu trách nhiệm cho vấn đề trên. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại có đoạn clip đó".

Viên Gia Mẫn trong một cảnh quay phim "Trai bao".

Trước đó, Viên Gia Mẫn cũng thú nhận việc một số đoạn clip có cảnh nóng của cô chưa qua hậu kỳ xử lý đã bị rò ri, lan truyền trên mạng. Scandal lộ clip nóng ảnh hưởng rất nhiều tới nữ diễn viên.

"Ban đêm thì tôi mất ngủ, ban ngày thì thần kinh căng thẳng, nuốt không trôi đồ ăn. Ra ngoài phố thì sợ run người vì lo lắng bị người khác nhận ra", Viên Gia Mẫn trải lòng.

Viên Gia Mẫn trong chuyến du lịch châu Âu gần đây.

Theo HK01, ban đầu có tin đồn Viên Gia Mẫn chỉ nhận được cát-xê 200.000 HKD (khoảng 591 triệu VND) cho Trai bao. Tuy nhiên, đạo diễn Vương Tinh ngay sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

Thông tin khác lại cho rằng, cô đào nóng bỏng nhận được mức cát-xê "khủng" lên tới 1 triệu HKD (khoảng 3 tỷ VND). Trước những tin đồn về tiền cát-xê, Viên Gia Mẫn không lên tiếng giải thích.

Viên Gia Mẫn (Candy Yuen Ka Man) là diễn viên, người mẫu nổi tiếng xứ Cảng thơm. Cô từng giành được giải Hoa hậu Ảnh khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009. Với thân hình nóng bỏng, Viên Gia Mẫn thường được giao những vai khoe thân trên màn ảnh.

