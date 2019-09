Hậu scandal, Diễm My 9X trích tiền túi làm điều đặc biệt dành tặng mẹ quá cố

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 05:09 AM (GMT+7)

Diễm My 9X chia sẻ niềm vui khi cây cầu từ thiện mang tên mẹ đã hoàn thành.

Ngày 22/9, cây cầu mang tên người mẹ quá cố của nữ diễn viên Diễm My 9X đã chính thức được khánh thành tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Diễm My cho biết cô rất vui mừng khi tâm nguyện lớn nhất của mình được hoàn thành.

Cây cầu do Diễm My 9X đóng góp xây dựng đã được khánh thành tại quê nhà của cô ở Đồng Tháp

Được biết, hồi tháng 5 năm nay, sau một thời gian mẹ mất, nữ diễn viên Diễm My 9X đã bắt tay vào việc đóng góp xây dựng cây cầu mang tên Maria Kiều Nhi (tên mẹ cô) tại quê nhà Đồng Tháp, để giúp người dân ở đây đi lại thuận tiện và cũng là làm việc thiện tích công đức cho mẹ.

Diễm My muốn hồi hương công đức cho mẹ sau khi bà qua đời

Sau 4 tháng, tâm nguyện của nữ diễn viên trẻ cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên, do đang phải đóng phim tại Hà Nội và chuẩn bị đi Séc quay tiếp, nên Diễm My 9X đã không thể có mặt nhân ngày khánh thành. Diễm My chia sẻ trên trang cá nhân: “Cây cầu vững chãi My xây để tên của Mẹ được khánh thành xong vào ngày hôm nay - 22/9/2019 ở tỉnh Đồng Tháp, cho người dân ở đây đi lại thuận tiện và cũng là hồi hướng công đức cho Mẹ My trên Thiên Đàng. My chuẩn bị đi Séc quay phim nên không đến tham gia được, nhưng gia đình anh chị My thay mặt My đến chia sẻ niềm vui này cùng người dân ở đây”.

Cũng trong ngày 22.9, ngôi nhà tình thương tại tỉnh Vĩnh Long của Diễm My dành cho một gia đình khó khăn cũng đã được người thân của cô thay mặt trao tặng. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng đã tài trợ xây một cây cầu tại tỉnh Vĩnh Long đang trong quá trình hoàn thiện.

Ngôi nhà tình thương tại tỉnh Vĩnh Long của Diễm My dành cho một gia đình khó khăn

Sau một thời gian mẹ ra đi, nữ diễn viên xinh đẹp hiện đang dần lấy lại cân bằng và quay trở lại công việc. Hiện nay, cô đang tập trung cho một bộ phim truyền hình dài tập của VFC, cũng như đã chuẩn bị sẵn sàng để bộ phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam mang tên “Phượng Khấu” bấm máy. Nữ diễn viên hy vọng, cô sẽ mang tới khán giả thật nhiều vai diễn hay trong thời gian tới.