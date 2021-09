Ngọc Quyên có công ty thời trang ở Mỹ và xưởng may tại Việt Nam. Tuy nhiên mô hình kinh doanh của cô gặp khó khăn do tác động từ Covid-19. Nhiều tháng nay, cô chèo chống cửa hàng tại California để bù lỗ vì xưởng may dừng hoạt động theo chỉ thị 16.