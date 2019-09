Hậu clip nóng, Trâm Anh lần đầu tiết lộ cuộc sống Nam tiến gây bất ngờ

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 09:30 AM (GMT+7)

Trò chuyện với bạn bè, Trâm Anh để lộ những thông tin mới về cuộc sống sau 5 tháng vướng ồn ào đời tư.

Tháng 4/2019, Trâm Anh bất ngờ vướng vào nghi vấn lộ clip nhạy cảm. Giữa thị phi của dư luận, sự chỉ trích gay gắt của dân mạng và động thái bị cắt vai diễn, người đẹp "Nóng cùng World cup" gần như mất tích khỏi showbiz. Tất cả mọi hoạt động nghệ thuật, kinh doanh của cô nàng gốc Thanh Hóa bị tạm dừng. Thậm chí, để tránh những bình luận tiêu cực làm ảnh hưởng tâm lý của bản thân và gia đình, Trâm Anh phải khóa phần bình luận trên trang cá nhân.

Thời gian gần đây, Trâm Anh mới hoạt động sôi nổi trở lại trên mạng xã hội. Dù vẫn hạn chế chia sẻ về đời tư, nhưng thông qua những hình ảnh trong công việc, khán giả có thể thấy được cuộc sống hiện tại của Trâm Anh. Theo đó, trong loạt ảnh mới cập nhật cách đây ít giờ, Trâm Anh xuất hiện trong bộ đồng phục của một thẩm mỹ viện nổi tiếng.

Với vai trò MC, người đẹp gây ấn tượng cùng mái tóc ngắn toát lên sự trẻ trung, năng động, khuôn mặt rạng rỡ và làn da trắng không tì vết. Dù tăng cân nhẹ khiến vóc dáng và khuôn mặt bầu bĩnh hơn trước, nhưng Trâm Anh vẫn được nhận xét xinh đẹp như xưa.

Trong dòng chia sẻ gần đây, nữ diễn viên trẻ cũng tự tin thổ lộ: "Theo nghiên cứu thì 70% đàn ông trên thế giới đều bị mê hoặc bởi một đôi mắt đẹp", và dường như cô đã tận dụng khá tốt lợi thế của mình để thu hút sự chú ý trước ống kính.

Ngoài clip giới thiệu các hoạt động cho đơn vị đang làm việc, Trâm Anh cũng thường xuyên đăng tải ảnh đứng sau máy quay, làm những công việc hậu trường. Qua phần trao đổi tương tác với bạn bè và người thân ở dưới các bài đăng gần đây, Trâm Anh tiết lộ cô đã Nam tiến, hiện đang làm MC và marketing nên sẽ bao quát thêm cả phần quay phim, chụp ảnh cho các khách hàng khi đến trải nghiệm và sử dụng dịch vụ.

Nói về cuộc sống mới, Trâm Anh viết bằng tiếng Anh: "When life changes to be more difficult, you must change to be even stronger" (Tạm dịch: Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, bạn phải thay đổi để mạnh mẽ hơn).

Vốn có kinh nghiệm làm diễn viên và người mẫu ảnh nên Trâm Anh bắt nhịp khá nhanh với công việc mới. Điều khác biệt duy nhất là trước đây cô được làm chủ và tự quyết định thời gian, thì nay, người đẹp trở thành nhân viên và sẽ phải tuân thủ quy định của công ty. Sau thời gian đầu hơi mệt mỏi vì chưa quen với nếp đi làm vào giờ giấc hành chính, Trâm Anh nay đã quen với việc dậy sớm đến công ty, rồi tận chiều muộn mới về. Cô cảm thấy trân trọng trải nghiệm quý giá để trưởng thành và thành công hơn.

Khi được vài người bạn đặt câu hỏi về các nhà thuốc ở Hà Nội sẽ giao lại cho mẹ hay ai quản lý, Trâm Anh giữ im lặng. Được biết, bên cạnh lĩnh vực này, cô còn mở nhà hàng và có cửa hàng sản xuất thiết kế đồ da cùng nhiều lĩnh vực kinh doanh khác.

Trước đó, Trâm Anh cũng từng viết tâm sự dài trên trang cá nhân, như một cách khép lại quá khứ ồn ào: "Cuộc sống có muôn vàn những thử thách và ngã rẽ. Đôi khi chúng xảy đến trong khi mình chưa kịp chuẩn bị. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra với cuộc đời mình, mình nên có trách nhiệm và điều khiển nó theo cách tốt nhất có thể. Công việc cũng vậy, lúc bạn ở đỉnh cao, lúc bạn ở dưới chân bùn nhưng mọi thứ đều có lí do của nó. Điều quan trọng là biết vượt qua và bắt đầu cuộc sống mới ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Cảm ơn vì vẫn còn thở được".