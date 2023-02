Hari Won, Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 2 "khác lạ" qua camera thường

Mới đây, Trấn Thành đã tổ chức tiệc sinh nhật cùng bạn bè đồng nghiệp trong showbiz như Khả Như, Trương Quỳnh Anh... và bà xã Hari Won.

Người đẹp gốc Hàn Quốc mặc chiếc váy hai dây màu đỏ, chăm chú chụp ảnh cho chồng. Tuy nhiên, đáng chú ý, nữ ca sĩ để lộ vòng 2 to bất thường.

Nhan sắc xinh đẹp của diễn viên “Chàng trai năm ấy” cùng Sam, Khả Như.

Có thể thấy, qua góc chụp của Trương Quỳnh Anh, Hari Won trông tròn trịa hẳn. Không chỉ thế, bà xã của Trấn Thành còn diện áo khoác, liên tục chỉnh sửa để che khéo vóc dáng trong suốt buổi tiệc.

Trong những bức ảnh chụp tập thể, giọng ca “Hương đêm bay xa” đều đứng phía sau, vui vẻ nhìn ống kính.

Điều này khiến dân mạng xôn xao bàn tán, suy đoán Hari Won có “tin vui”. Thế nhưng cũng không loại trừ khả năng là do nữ ca sĩ tăng cân. “Có ai thấy vòng 2 chị Hari Won to bất thường như mình không?”, “Hari Won hình như đang có bầu đúng không mọi người?”, “Nhìn eo chị Hari Won to hơn bình thường”... là một số bình luận của người hâm mộ.

Trước đó, Hari Won cũng nhiều lần bị soi vòng 2 vì sở thích diện đồ rộng và thường xuyên tạo kiểu che dáng.

Hari Won và Trấn Thành là đôi vợ chồng nổi tiếng nhất nhì showbiz. Cả hai liên tục vướng tin đồn “ký hợp đồng hôn nhân”, “đã chia tay nhưng giấu”... Tuy nhiên Trấn Thành nhiều lần lên tiếng bác bỏ thông tin sai sự thật. Trong ngày sinh nhật của mình, nam danh hài bày tỏ tình yêu với bà xã: “Yêu vợ nhất trên đời”, “Thương vợ nhất trên đời”.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng có khoảnh khắc lộ vòng 2 gây chú ý qua camera thường. Cụ thể, trong đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội, vợ doanh nhân Đỗ Vinh Quang cùng chồng cắt bánh kem mừng sinh nhật. Nàng hậu diện chiếc váy trắng đơn giản có thiết kế trễ vai.

Vòng 2 to ra bất thường của bà xã Chủ tịch Hà Nội FC đã trở thành tâm điểm gây chú ý.

Trước đó, khi xuất hiện trên khán đài ủng hộ đội bóng của chồng, Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng liên tục bị “soi” khi luôn diện trang phục rộng rãi giấu bụng. Đặc biệt, trong những khoảnh khắc di chuyển, người đẹp 9X luôn dùng tay che bụng khiến dân mạng quan tâm.

Từ sau khi trở thành con dâu Bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh luôn vướng tin đồn mang thai. Khác với lúc trước thường lên tiếng phủ nhận, thời gian gần đây, cả cô và ông xã Chủ tịch Hà Nội FC đều giữ im lặng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hari-won-o-my-linh-lo-vong-2-34-khac-la-34-qua-camera-thuong-a592810....Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hari-won-o-my-linh-lo-vong-2-34-khac-la-34-qua-camera-thuong-a592810.html