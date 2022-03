“Gà cưng” của Vũ Khắc Tiệp: Người là vợ 4 đại gia “288 tỷ”, kẻ lấy cầu thủ “cả nước ghét”

Thứ Tư, ngày 09/03/2022 05:12 AM (GMT+7) Chia sẻ

Các “gà cưng” một thời của Vũ Khắc Tiệp sau khi giải nghệ đều có cuộc sống sung túc đáng ngưỡng mộ.

Kỳ Hân

Kỳ Hân được Vũ Khắc Tiệp quan tâm không kém Ngọc Trinh

Kỳ Hân là một trong số chân dài được “ông trùm” Vũ Khắc Tiệp hết lòng lăng xê. Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Kỳ Hân còn góp mặt trong các bộ phim Những ngọn nến trong đêm phần 2, Điệp vụ chân dài... Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, cựu người mẫu bất ngờ kết hôn với cầu thủ Mạc Hồng Quân. Cuộc hôn nhân của cặp đôi khi đó đã làm “dậy sóng” dư luận, kéo theo nhiều ồn ào vì scandal tình ái của đàng trai và hot girl Khánh Ly (Ly Kute).

Vượt qua thị phi, cả hai xây dựng với nhau một mái ấm viên mãn. Kỳ Hân cho biết, để yêu và kết hôn với Mạc Hồng Quân, cô đã phải chịu nhiều “sóng gió” cũng như sức ép từ dư luận. “Gà cưng” của Vũ Khắc Tiệp từng hài hước ví von về chuyện tình của mình: “Yêu một người mà cả đất nước ghét bỏ, là được yêu thương lại từ một người mà như cả thế giới”.

Tổ ấm hạnh phúc của Kỳ Hân bên chồng và hai nhóc tỳ kháu khỉnh

Trải qua nhiều sóng gió, Kỳ Hân đang tận hưởng hạnh phúc viên mãn bên chồng và hai nhóc tỳ kháu khỉnh. Từ một người đẹp luôn xuất hiện với váy áo lộng lẫy, Kỳ Hân giờ đây giản dị, mộc mạc với cuộc sống làm mẹ, làm vợ. Thỉnh thoảng, chân dài Sóc Trăng xuất hiện trên khán đài để cổ vũ chồng thi đấu.

Mới đây, Kỳ Hân khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi tiết lộ vợ chồng cô vừa tậu hai căn chung cư cao cấp trị giá 8 tỷ đồng ở huyện Gia Lâm (Hà Nội). Theo chia sẻ, gia đình Mạc Hồng Quân sẽ nhận nhà vào đầu năm 2023. Cặp đôi dự định sẽ thông hai căn hộ với nhau để có diện tích rộng hơn, phù hợp với mục đích sử dụng. Ngoài hai căn chung cư, Kỳ Hân còn khoe cả xe hơi đời mới, có giá lăn bánh hơn 1,5 tỷ đồng. Người đẹp 9X hào hứng: “Một ngày đẹp trời, chồng gửi hình xe và hỏi tôi có thích không? Xe này tôi mua nhưng tiền là của chồng”.

Khối tài sản kếch xù của đôi vợ chồng cầu thủ nổi tiếng sau 6 năm kết hôn

Trước ý kiến của dư luận cho rằng Kỳ Hân trở nên giàu có nhờ bán hàng online, bà xã Mạc Hồng Quân đã phủ nhận và thẳng thắn cho biết: Tài sản của gia đình là từ tiền lương của chồng và buôn bán bất động sản. Cô than trời: “Ai giàu nhờ bán hàng online thì tôi không biết, chứ các loại tài sản của nhà tôi là nhờ tiền hợp đồng của chồng tôi, tiền may mắn nhờ bất động sản, tiền ông bà cha mẹ cho... Nghĩ gì mà nói tôi giàu nhờ bán hàng online vậy trời, 3 cọc 3 đồng đáng bao nhiêu đâu", Kỳ Hân viết.

Kỳ Hân khẳng định sẽ không quay lại showbiz vì cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống “không giàu nhưng đủ”, và khẳng định sẽ không tốn thời gian ghen tuông với những chuyện của chồng trước đây và bây giờ. “Có thể cả thế giới xem thường anh, nhưng tôi thì lại thương anh. Có thể cả thế giới xem anh là đồ vứt đi, nhưng tôi thì trân trọng anh. Cả thế giới coi thường anh, nhưng tôi cần anh. Người đàn ông cả thế giới quan tâm xỉa xói là anh, còn tôi là cô gái thị phi vì bảo vệ người đàn ông của đời mình”, cô chia sẻ.

Phan Như Thảo

Sắc vóc nóng bỏng một thời của Phan Như Thảo

Giống như Kỳ Hân, Phan Như Thảo cũng từng là “gà cưng” trong công ty người mẫu của “ông bầu” Vũ Khắc Tiệp. Ở thời kỳ phong độ đỉnh cao, người đẹp miền Tây còn được xem là đối thủ nặng ký khiến Ngọc Trinh phải “dè chừng”.

Cuối năm 2015, Phan Như Thảo bất ngờ lên xe hoa với “đại gia 288 tỷ” Đức An, hơn cô 26 tuổi. Kể từ đó, chân dài gốc Cà Mau cũng dần rút lui khỏi làng giải trí, sinh con và rẽ hướng kinh doanh. Cuộc sống hiện tại của Phan Như Thảo khiến nhiều người phải trầm trồ.

Nhiều bạn bè gọi Phan Như Thảo là mỹ nhân “số hưởng” trong showbiz Việt bởi cô được ông xã doanh nhân “chốt đơn” tặng nhiều căn nhà

Là vợ 4 đại gia nổi tiếng, “gà cưng” của Vũ Khắc Tiệp được chồng yêu chiều hết mực. Cựu người mẫu được chồng cưng chiều, quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ông xã Phan Như Thảo còn tuyên bố: “Anh tôn thờ em suốt đời”. Bên cạnh đó, khối tài sản của Phan Như Thảo cũng tăng dần theo thời gian. Đáng chú ý, doanh nhân Đức An khẳng định đã giao hết tài sản cho vợ quản lý.

Cựu người mẫu 8X từng nhiều lần cho biết được ông xã mua tặng những mảnh đất tiền tỷ tại Đà Lạt, Bình Thuận... Đáng chú ý là mảnh đất gần 4.000 m2 ở Đạ M'ri thuộc huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đại gia Đức An tặng cho vợ khiến nhiều dân mạng trầm trồ. Đó là chưa kể, thời điểm sinh con gái, cựu người mẫu còn được ông xã tậu đến 3 biệt thự tặng cho hai mẹ con.

Căn biệt thự 25 tỷ đồng của vợ chồng Phan Như Thảo tại Đà Lạt

Khoảng thời gian mang thai và sinh con, Phan Như Thảo nhiều lần đối diện với bình luận tiêu cực vì sự thay đổi về ngoại hình. Công cuộc ép dáng của cô cũng không hề dễ dàng. Thế nhưng, cô may mắn được chồng ở bên động viên và an ủi. Đại gia Đức An luôn đứng ra bảo vệ vợ mỗi khi cô đón nhận những nhận xét kém duyên đến từ cộng đồng mạng.

Phan Như Thảo cũng luôn dành những lời có cánh khi nói về chồng trong các cuộc phỏng vấn. Cựu người mẫu tiết lộ rằng, dù chồng có khối tài sản “bằng 3 đời nhà người khác cộng lại” nhưng anh vẫn luôn vui vẻ vào bếp nấu ăn cho vợ. Cô hạnh phúc vì đại gia Đức An dù bận rộn công việc vẫn không quên gia đình. Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo nhiều lần khoe ảnh ông xã tất bật dưới bếp, không những vậy, anh còn chiều chuộng từng sở thích nhỏ của vợ qua mỗi bữa ăn. Con gái của cặp đôi cũng thường xuyên được bố chăm sóc từ việc ăn ngủ, vui chơi, học hành.

Nguồn: http://danviet.vn/ga-cung-cua-vu-khac-tiep-nguoi-la-vo-4-dai-gia-288-ty-ke-lay-cau-thu-ca-nuoc-g...Nguồn: http://danviet.vn/ga-cung-cua-vu-khac-tiep-nguoi-la-vo-4-dai-gia-288-ty-ke-lay-cau-thu-ca-nuoc-ghet-5020229351112039.htm