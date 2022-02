Mỗi tháng tậu 1 mảnh đất, mỹ nữ miền Tây làm vợ thứ 4 đại gia trăm tỷ giàu cỡ nào?

Mua đất như đi chợ, cựu người mẫu Phan Như Thảo có khối tài sản khiến nhiều người trầm trồ.

Phan Như Thảo là cựu siêu mẫu nổi tiếng của showbiz Việt. Đang trong lúc nổi tiếng, cô lại sớm “bỏ cuộc chơi” để lên xe hoa cùng với đại gia Đức An. Sau 6 năm, hiện tại cuộc sống hạnh phúc của Phan Như Thảo khiến khán giả ngưỡng mộ. Cựu người mẫu được chồng cưng chiều, quan tâm hết mực từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ông xã Phan Như Thảo còn tuyên bố: “Anh tôn thờ em suốt đời” Bên cạnh đó, khối tài sản của Phan Như Thảo cũng tăng dần theo thời gian. Đáng chú ý, doanh nhân Đức An cũng khẳng định trao hết tài sản cho vợ quản lý.

Nhiều bạn bè, dân mạng gọi Phan Như Thảo là mỹ nhân “số hưởng” trong showbiz Việt bởi cô từng công khai nhận được những món quà “khủng” từ ông xã doanh nhân.

Phan Như Thảo chia sẻ hình ảnh về mảnh đất mới tậu của gia đình - khối bất động sản ở biển với giá trị cao.

Trước đó, người đẹp Cà Mau đăng tải ảnh một mảnh đất có diện tích khá rộng trên biển, kèm dòng chú thích: “Em không mong gì đâu, chỉ mong mỗi tháng một mảnh đất thôi Nguyễn Đức An”. Trên thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên Phan Như Thảo khoe về bất động sản, đất đai của gia đình. Cô từng nhiều lần cho biết được ông xã mua tặng những mảnh đất tiền tỷ tại Đà Lạt, Bình Thuận... Đáng chú ý là mảnh đất gần 4.000 m2 ở Đạ M'ri thuộc huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đại gia Đức An tặng cho vợ khiến nhiều dân mạng trầm trồ. Đó là chưa kể, thời điểm sinh con gái, cựu người mẫu còn được ông xã tậu đến 3 biệt thự tặng cho hai mẹ con.

Căn biệt thự 25 tỷ đồng của vợ chồng Phan Như Thảo tại Đà Lạt

Khoảng thời gian mang thai và sinh con, Phan Như Thảo nhiều lần đối diện với bình luận tiêu cực vì sự thay đổi về ngoại hình. Công cuộc ép dáng của cô cũng không hề dễ dàng. Chính vì vậy, cựu người mẫu cảm thấy tự ti về vóc dáng khi sánh đôi cùng ông xã tới các sự kiện. Thế nhưng, cô may mắn được chồng ở bên động viên và an ủi. Đại gia Đức An luôn đứng ra bảo vệ vợ của mình mỗi khi cô đón nhận những lời kém duyên đến từ cộng đồng mạng.

Phan Như Thảo cũng luôn dành những lời có cánh khi nói về chồng trong các cuộc phỏng vấn. Cựu người mẫu tiết lộ rằng, dù chồng có khối tài sản “bằng 3 đời nhà người khác cộng lại” nhưng anh vẫn luôn vui vẻ vào bếp nấu ăn cho vợ. Cô hạnh phúc vì đại gia Đức An dù bận rộn công việc vẫn không quên gia đình. Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo nhiều lần khoe ảnh ông xã tất bật dưới bếp, không những vậy, anh còn chiều chuộng từng sở thích nhỏ của vợ qua mỗi bữa ăn. Con gái của cặp đôi cũng thường xuyên được bố chăm sóc từ việc ăn ngủ, vui chơi, học hành.

Phan Như Thảo được chồng đại gia tặng hết tài sản

Trước đó, Phan Như Thảo còn khiến mọi người trầm trồ và càng thêm ngưỡng mộ khi cho biết ông xã tặng cô món quà cực lớn, đó chính là toàn bộ tài sản mà anh đang có. Chia sẻ về việc viết di chúc trao hết tài sản cho vợ, đại gia Đức An giải thích vì “chết có mang đi được đâu”: “Hiện tại Thảo quản lý và quyết định hết mọi việc. Việc chuyển nhượng hơi phiền phức với quá nhiều thủ tục, nên tôi ủy quyền cũng như di chúc hết cho Thảo. Như vậy ngắn gọn và thuận lợi”.

