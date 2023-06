Đời tư 10 nghệ sĩ Đài Loan bị phanh phui

Ngày 19/6, ET Today đưa tin nam MC Hoàng Tử Giảo đang vướng vào bê bối quấy rối tình dục. Do uống say và không kiềm chế được cảm xúc, anh đã đăng bài viết tiết lộ bê bối của nhiều ngôi sao hàng đầu Đài Loan như MC Từ Hy Đệ, A Nhã, nữ diễn viên Từ Hy Viên, ca sĩ Phạm Hiểu Huyên, MC kiêm ca sĩ Ngô Tông Hiến...

Theo Hoàng Tử Giảo, 20 năm trước anh sang Hàn Quốc với chị em Từ Hy Viên và bị họ ép sử dụng chất cấm.

"Ấn tượng lần đầu sau Hàn Quốc rất xấu. Khi đó Từ Hy Viên và DJ Koo yêu nhau, họ ép tôi sử dụng thuốc lắc. Tôi thấy anh ta phê pha trong nhà tắm, họ còn tụ tập trong khách sạn để sử dụng ma túy", Hoàng Tử Giảo chia sẻ.

Hoàng Tử Giảo cho biết đây không phải lần duy nhất anh bị chị em Từ Hy Viên dụ dỗ dùng ma túy. Nam MC cho biết nhóm bạn Đại S, Tiểu S, A Nhã, Phạm Hiểu Huyên thường xuyên sử dụng ma túy, còn thuyết phục, thậm chí ép buộc anh tham gia.

Nhóm bạn thân Đại S, Tiểu S, A Nhã và Phạm Hiểu Huyên bị Hoàng Tử Giảo tố sử dụng ma túy.

Bên cạnh đó Hoàng Tử Giảo còn phanh phui đời tư của hơn 10 nghệ sĩ Đài Loan khác. Nam MC cho rằng không công bằng nếu chỉ mình anh nhận chỉ trích và hậu quả của sai lầm, trong khi đó, đời tư của các ngôi sao khác cũng chẳng trong sạch nhưng lại không bị tẩy chay.

Hiện tại, các thông tin về vụ tố của Hoàng Tử Giảo đang đứng top 1 trên bảng xếp hạng chủ đề Weibo. Sau đó, phía Từ Hy Viên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận việc cô sử dụng ma túy. Nữ diễn viên Vườn sao băng cho biết cô bị bệnh tim, không thể dùng chất kích thích. Từ Hy Đệ, A Nhã, Ngô Tông Hiến cũng đăng bài chỉ trích Hoàng Tử Giảo và cho biết sẽ dùng tới pháp luật để chống lại những lời bịa đặt của nam MC.

Theo Sina, Hoàng Tử Giảo vướng bê bối quấy rối tình dục một nữ sinh mới 17 tuổi. Nam MC cưỡng hôn cô trong xe và lừa cô gửi ảnh khỏa thân cho mình. Hoàng Tử Giảo sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi nạn nhân.

Hoàng Tử Giảo sinh năm 1972, là MC nổi tiếng hàng đầu tại Đài Loan. Anh là nghệ sĩ đa tài, tham gia đóng phim, viết sách, dẫn nhiều chương trình lớn tại Đài Loan như lễ trao giải phim ảnh Kim Chung, Kim Mã. Hoàng Tử Giảo từng hẹn hò với Từ Hy Đệ 4 năm, sau đó chia tay dù đang chuẩn bị kết hôn, vì phải lòng Tăng Bảo Nghi (con gái Tăng Chí Vỹ). Năm 2020, Hoàng Tử Giảo kết hôn với nữ diễn viên Mạnh Cảnh Như kém 19 tuổi.

Hoàng Tử Giảo tự tử sau khi phanh phui bê bối của nhiều nghệ sĩ Đài Loan.

Theo truyền thông Đài Loan, vì không chịu nổi sự chỉ trích của công chúng và sự sụp đổ danh tiếng, ngày 19/6, Hoàng Tử Giảo đã cắt cổ tay tự tử. Nam MC được vợ đưa đi cấp cứu.

Nguồn: https://tienphong.vn/doi-tu-10-nghe-si-dai-loan-bi-phanh-phui-post1544281.tpoNguồn: https://tienphong.vn/doi-tu-10-nghe-si-dai-loan-bi-phanh-phui-post1544281.tpo