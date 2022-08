Đoàn Văn Hậu lộ ảnh đi ăn cùng bố mẹ Doãn Hải My, thái độ của đàng gái ra sao?

Thứ Tư, ngày 24/08/2022 19:05 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thông tin mới về cặp đôi cầu thủ - nàng WAGs này nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh Đoàn Văn Hậu đi ăn cùng bố mẹ Doãn Hải My gây chú ý. Dù chất lượng hình ảnh không tốt nhưng không khó để nhận ra chân sút của CLB Hà Nội đang ngồi bên cạnh bạn gái 2k1 và ở phía đối diện là bố mẹ của người đẹp. Cả 4 người trông rất sôi nổi và vui vẻ khi trò chuyện trong một nhà hàng bình dân.

Đoàn Văn Hậu đi ăn cùng bố mẹ Doãn Hải My

Bố mẹ Hải My đều là dân kinh doanh và có công ty riêng. Riêng bố cô nàng còn sở hữu 1 nhà hàng và 1 quán bar ở các vị trí đắc địa tại trung tâm Hà Nội

Hiện cặp đôi chưa hé lộ thời điểm khoảnh khắc sum vầy này được ghi lại nhưng qua đó, fan cũng phần nào nhận ra quan hệ thân thiết của cầu thủ trẻ và gia đình bạn gái."Chuyện tình đáng yêu nhất lúc này", "Hình này chắc từ lâu rồi giờ mới lộ ra đấy", "Cặp đôi này được gia đình hai bên ủng hộ lắm, ai cũng quý mến", "Đáng yêu quá đi",... dân mạng bình luận rôm rả trên các diễn đàn.

Trước đó, khi chưa công khai hẹn hò, Đoàn Văn Hậu và bố mẹ top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020 đã có những lần tương tác gần gũi, tình cảm trên mạng xã hội. Cụ thể, vào ngày 19/4/2020, bố Doãn Hải My đăng một bức hình chụp chung cùng Đoàn Văn Hậu và gửi lời: "Chúc mừng sinh nhật ông cháu nhé". Rất nhanh sau đó, dưới bài đăng, cầu thủ gốc Thái Bình liền có bình luận phản hồi: "Cháu cảm ơn chú ạ". Ở những bình luận khen Đoàn Văn Hậu: "Cậu này mà làm con rể thì nhất" bố của Hải My thả tim.

Đoàn Văn Hậu có mối quan hệ thân thiết với bố bạn gái

Cặp đôi cũng nhiều lần vướng nghi vấn đi du lịch chung cùng gia đình hai bên. Cụ thể, vào tháng 4/2021, trong khi nam cầu thủ tuyển Việt Nam check-in ở một resort tại Côn Đảo thì trên Instagram của Hải My cùng bố mẹ cũng toàn đăng ảnh đi chơi, ăn uống ở Côn Đảo. Gần đây, khi Doãn Hải My khoe ảnh đi du lịch cùng gia đình thì dân mạng cũng phát hiện chiếc du thuyền cùng khung cảnh và địa điểm giống hệt ảnh Đoàn Văn Hậu chụp bên gia đình trong kỳ nghỉ trước đó"

Doãn Hải My cũng được lòng gia đình bạn trai. dù đang trong giai đoạn tìm hiểu nhưng Doãn Hải My đã được bố mẹ Đoàn Văn Hậu cưng chiều như con cái trong nhà. Theo như những bức ảnh được cặp đôi chia sẻ gần đây nhất, Doãn Hải My đã về quê Thái Bình của Văn Hậu chơi và thăm họ hàng.

Sau khi công khai hẹn hò, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chăm chỉ đăng hình bên nhau

Cặp đôi cũng nhận được sự đồng ý và tác hợp của người thân, nhờ vậy có thể thoải mái công khai mối quan hệ sau 2 năm hẹn hò. Theo như chia sẻ của chú - quản lý nữ sinh đại học Luật, gia đình rất yêu mến Đoàn Văn Hậu và luôn ủng hộ cặp đôi tiến xa hơn. Hai ngôi sao trẻ cũng công khai mối quan hệ với bạn bè và thường đi cùng nhau trong các buổi tiệc, check-in cùng với các cặp đôi khác của làng bóng đá.

Trước đó vào ngày 15/8, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức công khai mối quan hệ yêu đương . Họ đã có hơn 2 năm tìm hiểu và chưa kết hôn ở thời điểm hiện tại vì: "My và Hậu đều rất trẻ, yêu công việc và đều có những hoài bão, dự định riêng", đại diện của Hải My nói với chúng tôi.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/doan-van-hau-lo-anh-di-an-cung-bo-me-doan-hai-my-thai-do-cua-dang-g...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/doan-van-hau-lo-anh-di-an-cung-bo-me-doan-hai-my-thai-do-cua-dang-gai-ra-sao-c47a10377.html