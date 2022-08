Khối tài sản "khủng" của Đoàn Văn Hậu - người yêu của top 10 Hoa hậu VN 2020

Thứ Ba, ngày 16/08/2022 18:45 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nam cầu thủ người Thái Bình kiếm bộn tiền ở tuổi 23.

Tối 15/8, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chính thức xác nhận đang hẹn hò. Cả hai đã có hơn 2 năm tìm hiểu và chưa kết hôn ở thời điểm hiện tại vì: "My và Hậu đều rất trẻ, yêu công việc và đều có những hoài bão, dự định riêng", đại diện của Hải My nói với chúng tôi.

Thông tin Đoàn Văn Hậu hẹn hò Doãn Hải My nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ

Nếu Doãn Hải My là top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, sinh viên Đại học Luật Hà Nội và là gương mặt được yêu thích trong giới showbiz thì nửa kia của cô - Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ trẻ, nổi bật trong lứa cầu thủ U23 Việt Nam. Liên tục lập thành tích khủng như: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam và Đông Nam Á 2017, vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019, cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang Hà Lan thi đấu (khoác áo SC Heerenveen)… và có nhiều tiềm năng, Đoàn Văn Hậu ở tuổi 23 đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Theo đó, hậu vệ quê Thái Bình bỏ túi một số tiền lương không hề nhỏ. Cụ thể, mức lương của Đoàn Văn Hậu tại CLB Hà Lan SC Heerenveen rơi vào khoảng 450.000 euro/năm (khoảng 11,5 tỷ đồng) trước thuế. Nếu trừ đi khoảng 50% tiền thuế, anh vẫn còn khoảng 225.000 euro/năm (khoảng gần 6 tỷ đồng). Đây là mức lương cao thứ 2 ở đội bóng Hà Lan và cao nhất so với các cầu thủ Việt Nam.

Được biết, giá trị chuyển nhượng của anh rơi vào khoảng 1,5 triệu euro (khoảng 38,3 tỉ đồng). Đoàn Văn Hậu trở thành cầu thủ Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao nhất tính đến thời điểm đó.

Nhờ sự nổi tiếng, gương mặt điển trai và chiều cao 1m86, Đoàn Văn Hậu nhanh chóng được các nhãn hàng, sự kiện trong nước săn đón mang về nguồn thu không hề nhỏ.

Đoàn Văn Hậu gửi tiền về quê để bố mẹ xây nhà khang trang, rộng rãi.

Ở thành phố, nam cầu thủ tậu căn hộ cao cấp tiền tỷ vào năm 2021. Nơi ở này của anh chàng cách đơn vị chủ quản Hà Nội FC chỉ 1,7km, rất tiện cho việc đi lại và tập luyện.

Vào tháng 10/2020, Đoàn Văn Hậu "tậu" Mercedes-Benz GLC 300 trị giá khoảng 2,57 tỷ đồng.

Mới đây, hậu vệ thuộc biên chế Hà Nội FC còn mở thương hiệu thời trang riêng mang tên mình. Ảnh: Nam cầu thủ sinh năm 1999 làm mẫu cho cửa hàng.

Bên cạnh nhà lầu, xe hơi, Đoàn Văn Hậu còn sở hữu loạt đồ hiệu từ hàng chục đến trăm triệu đồng như: quần áo, đồng hồ, giày dép đến từ nhiều thương hiệu lớn trên thế giới như: Gucci, Chanel, Rolex,... Phong cách thời trang của nam cầu thủ cũng được đánh giá cao nhờ sự năng động, trẻ trung nhưng cũng không kém phần lịch lãm.

Trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch cùng gia đình, người thân khi có thời gian rảnh.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/khoi-tai-san-34khung34-cua-doan-van-hau-nguoi-yeu-cua-top-10-hoa-ha...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/khoi-tai-san-34khung34-cua-doan-van-hau-nguoi-yeu-cua-top-10-hoa-hau-vn-2020-c47a9728.html