Độ Mixi ra MV đạt top 1 trending, Khởi My làm streamer và chuyện đổi nghề khó tin ở Vbiz

Thứ Ba, ngày 12/07/2022 05:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Không ít ca sĩ đình đám của Vpop đã rẽ hướng sang làm streamer để thoả tình yêu với game, giao lưu với fan và ngược lại.

Độ Mixi

Vào năm 2020, MV Stream Đến Bao Giờ của Độ Mixi dẫn đầu top trending YouTube sau hai ngày phát hành với hơn 8 triệu lượt xem. Đây là một thành tích mà không phải ca sĩ nào ở Việt Nam cũng có được. Sau đó, với MV Độ Tộc 2 của nam streamer cũng đạt được thành tích khủng trên YouTube với hơn 8,6 triệu lượt xem, 790.000 lượt thích và 90.000 lượt bình luận chỉ sau 4 ngày ra mắt. Hiện tại, MV này đạt gần 50 triệu lượt xem. Dù xuất phát điểm là streamer, nhưng Độ Mixi đang sở hữu nhiều MV đình đám, thu hút lượt xem cao ngất ngưởng.

Độ Mixi được cộng đồng mạng yêu mến bình chọn là “streamer nổi tiếng nhất Việt Nam” hay “streamer giàu nhất Việt Nam”. Anh có lượng fan đông đảo không thua kém các ngôi sao hàng đầu showbiz. Từng có video Độ Mixi vô tình hé lộ mức thu nhập từ tiền donate của mình lên tới hơn 100 triệu đồng mỗi tháng, bên cạnh thu nhập chính từ kênh YouTube, hợp đồng quảng cáo...

Sở hữu kênh YouTube 6,4 triệu người đăng ký, YouTube gọi tên Độ Mixi trong danh sách Top 10 nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất năm 2021. Theo số liệu từ trang Noxinfluencer, bình quân mỗi video đăng tải lên YouTube MixiGaming sẽ mang lại cho Độ Mixi số tiền khoảng 200 triệu đồng. Thu nhập từ việc trở thành đối tác của YouTube của tộc trưởng cũng không hề nhỏ khi nó dao động từ 508,9 triệu - 2,23 tỷ đồng.

Với nguồn thu nhập khủng như vậy, Độ Mixi đã tậu cho mình căn nhà 7 tầng tại Hà Nội. Bên trong ngôi nhà cũng tràn ngập mô hình, bộ sưu tập mô hình đắt tiền. Ở ngoài 30, anh sống hạnh phúc bên vợ và 2 con đã trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều người.

Khởi My

Trong khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và được khán giả ủng hộ hết mình trong các dự án âm nhạc, năm 2020 Khởi My đã ký hợp đồng chính thức với công ty quản lý, chuyển hướng làm streamer. Dù khá hụt hẫng nhưng lượng lớn fan vẫn tiếp tục yêu thương và dõi theo cô nàng trong công việc mới này.

Nữ ca sĩ là người khá kín tiếng. Cô không thường xuyên khoe hàng hiệu đắt tiền, nhà sang trọng nhưng fan hâm mộ cũng thừa biết Khởi My giàu có như thế nào. Khởi My là một trong những sao Việt sở hữu lượng like trên facebook lớn nhất Việt Nam hiện nay. Trang fanpage Trần Khởi My có hơn 11 triệu follow và trang facebook cá nhân với hơn 1,5 triệu lượt follow. Mỗi bài đăng trên fanpage của cô có thể có giá 1.760 USD.

Vào năm 2020, Khởi My khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi đăng tải hình ảnh về căn hộ sang trọng ở tầng cao nhất của cao ốc mới mua của cô và ông xã Kelvin Khánh. Được biết căn hộ có tổng diện tích tới 300m2, trang bị hệ thống nội thất tối tân, hiện đại.

Hoàng Yến Chibi

Từng gây ấn tượng và gặt hái nhiều thành công với vai trò ca sĩ và diễn viên, Hoàng Yến Chibi đã quyết định theo đuổi đam mê với con đường trở thành streamer chuyên nghiệp. Giọng ca Ngây Ngô chia sẻ: "Vừa thích chơi game lại vừa thích nói chuyện với mọi người nên Yến quyết định chơi lớn dấn thân làm streamer luôn. Thế là từ bây giờ Yến và mọi người đã có thêm một nơi nữa để trò chuyện nhiều hơn với nhau".

Khối lượng sản phẩm âm nhạc mà Hoàng Yến Chibi sở hữu lại cực kỳ đáng nể. Cô cũng thành công với vai diễn điện ảnh trong bộ phim: Tháng năm rực rỡ, Kế hoạch đổi chồng...Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, khối tài sản của Hoàng Yến Chibi khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Hiện tại, nữ ca sĩ sinh sống trong căn biệt thự 200m2 có giá 6 tỷ đồng. Đây cũng là căn nhà mà cô dành tặng mẹ sau những năm gây dựng sự nghiệp.

Ngoài ra, cô còn đang sở hữu thêm 5 căn nhà khác. Ngôi nhà đầu tiên mà Hoàng Yến tự tay mua được khi mới bước chân vào Sài Gòn lúc 19 tuổi, với chiều rộng 106m2 và nằm trong một khu chung cư có tiếng ở quận 7, TP.HCM. Căn nhà thứ 2 mà cô đang sở hữu khi vừa bước sang tuổi 22 cũng nằm ở TP.HCM. Những ngôi nhà khác tuy không được Hoàng Yến và gia đình hé lộ, nhưng nhiều người cho rằng chúng cũng có giá trị không hề nhỏ.

Linh Ngọc Đàm

Linh Ngọc Đàm từng có nhiều cảnh quay tình tứ với Anh Tú Atus trong Ta Lại Bỏ Rơi Nhau. Trong MV này, cô nàng gặp ngay bài toán khó là bị yêu cầu phải quay cảnh khóc, Anh Tú Atus đã có màn thị phạm, đôn cảm xúc của nữ streamer lên cao điểm và thế là không mất quá nhiều thời gian, Linh Ngọc Đàm diễn trọn vẹn khoảnh khắc rơi lệ trong sự hài lòng của cả ekip.

Đến nay, Linh Ngọc Đàm đã đạt được những thành công nhất định. Nữ streamer hiện đang sở hữu một căn hộ ở Sài Gòn mà theo như Mimosa từng tiết lộ có mức giá 7 tỷ đồng, được trang bị đầy đủ đồ đạc, tiện nghi. Trước đó, cô nàng còn tậu được cho bố mẹ một căn nhà trong khu đô thị chung cư cao cấp ở Times City, Hà Nội. Ngoài ra, nguồn thu nhập của cô còn đến từ Youtube với hàng triệu lượt subscribers trên nền tảng này, ước tính mỗi tháng Youtube phải chi trả cho cô từ 41 - 670 triệu đồng.

Về đời tư, sau chia tay với Bụt không lâu, tháng 8/2021, Linh Ngọc Đàm vướng tin đồn hẹn hò với hot boy Hoài Nam, kém cô 1 tuổi. Nhưng vào tháng 3/2022, Linh Ngọc Đàm xác nhận đã chia tay và hứa hẹn vẫn làm bạn với nhau.

