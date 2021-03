“Nữ hoàng hội chợ” chê chồng không trẻ đẹp bằng Sơn Tùng liền bị chồng “dằn mặt” thế này

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 18:43 PM (GMT+7)

Ông xã giọng ca “Vì Sao” gửi lời nhắn nhủ đến Sơn Tùng M-TP khiến dân mạng cười ngất.

Gần 10 năm tham gia showbiz, Khởi My vẫn là một nhân tố khác biệt: Sống tiết kiệm, ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí, có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ bên ông xã kém tuổi Kelvin Khánh. Cặp đôi rất được công chúng yêu mến bởi tính cách lầy lội, hài hước. Bất cứ khi nào cả hai xuất hiện là khán giả được dịp cười được mùa bởi những màn tương tác, hình ảnh hay trò vui bá đạo.

Mới đây, dân mạng bỗng rầm rộ chia sẻ đoạn clip ghi lại phản ứng của vợ chồng Kelvin Khánh – Khởi My khi cùng ngồi xem MV “Chạy Ngay Đi” của Sơn Tùng M-TP. Khi ngắm đồng nghiệp hát, giọng ca “Vì Sao” bất ngờ thắc mắc tại sao dù bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1994 mà Sơn Tùng lại trẻ đẹp hơn hẳn chồng mình.

Kelvin Khánh sau đó liền bật dậy kể một tràng những việc phải làm khi trở thành người đàn ông của gia đình: “Tui lau nhà, nấu đồ ăn, đưa rước mỗi ngày, giặt đồ, đi chợ luôn. Cổ sáng dậy chơi game rồi chiều mới rửa chén thôi”. Đáng chú ý sau màn liệt kê ấy, ông xã của Khởi My còn “chốt hạ” bằng việc khuyên Sơn Tùng đừng lấy vợ và hãy nhìn vào mình để biết hậu quả: “Tùng ơi, đừng có vợ nha! Hãy nhìn hậu quả nè!”.

Cuộc đối thoại hài hước của cặp đôi cùng lời nhắn nhủ Sơn Tùng M-TP của Kelvin Khánh khiến người hâm mộ cười ngất. Dân mạng thi nhau bày tỏ cảm xúc dưới phần bình luận: “Ông Tùng mà nghe câu của anh Khánh chắc cười xỉu quá!”, “Con trai đẹp nhất là khi chưa có vợ các bạn ạ”, “Lời khuyên của Kelvin Khánh dành cho Sơn Tùng thật thấm thía biết bao!”, “Nhà thì phải có nóc, anh Khánh ơi!”…

Trước đó, khi được khán giả hỏi về bí quyết “Lấy chồng mà sao chị không xuống sắc?”, Khởi My đã tự hào khoe là do được chồng cưng chiều hết mực. Thật vậy, ở tuổi 31, ngoài việc sở hữu nhan sắc trẻ trung, Khởi My vẫn luôn giữ vóc dáng nuột nà, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Nhìn body đáng mơ ước “vòng nào ra vòng ấy” của ca sĩ 9X, người hâm mộ đều không ngớt lời xuýt xoa.

Bên cạnh đó, Khởi My cũng cho biết khi chọn được “đúng người”, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng vui vẻ. Khởi My từng bật mí ông xã kém 4 tuổi là người rất giỏi nấu ăn và biết cách chăm sóc người khác. “Không ai yêu nhau như chúng tôi, rất nghịch ngợm, dễ thương và toàn nói nhảm. Vậy mà chúng tôi chưa giận nhau bao giờ hết”, nữ ca sĩ tâm sự. Có thể thấy, dù đã về chung một nhà được 3 năm nhưng cặp đôi luôn hạnh phúc khi có thể chia sẻ với nhau mọi điều từ niềm vui trong cuộc sống cho tới sở thích cá nhân.

Cô được ông xã nấu ăn cho mỗi ngày, cùng đi tập gym và gần như trở thành “vú em” đích thực khi cùng đi shopping, giặt quần áo, nấu cơm, rửa chén mỗi khi Khởi My trở chứng lười. Sau khi chia sẻ về “danh phận” thật sự của ông xã trong gia đình, nhiều khán giả đã gọi trêu Kelvin là “ô sin” đích thực. Tuy nhiên, Khởi My phản đối và cho rằng đó đơn thuần là cử chỉ yêu thương và đỡ đần cho vợ. Giọng ca “Nếu ngày ấy” còn tự tin khẳng định: “Lấy được những người vợ như vậy là những người vợ biết giúp chồng mình tiến bộ”.

Kể từ khi về chung nhà, cuộc sống của vợ chồng Khởi My và Kelvin Khánh được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Hiếm có đôi tình nhân nào của showbiz lại được fan cả hai bên ra sức “đẩy thuyền” và nhiệt tình ủng hộ như cặp đôi này. Không xuất hiện nhiều ở các sự kiện giải trí, đôi vợ chồng thường xuyên đi du lịch tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho gia đình hai bên và kinh doanh, stream game.

Khởi My còn khiến người hâm mộ được dịp trầm trồ với căn penthouse tiền tỷ rộng hơn 300 m2 của vợ chồng mình. Ngôi nhà được thiết kế trông giống một quán cà phê xịn xò, sang chảnh, từng chi tiết về nội thất, ánh sáng đều tạo hiệu ứng không gian tối tân và hiện đại. Được biết, hai vợ chồng Khởi My dành nhiều thời gian và tâm huyết để giám sát mọi thiết kế, thi công để từng ngóc ngách đều đẹp mắt, phù hợp với tính cách mỗi thành viên trong gia đình.

Khởi My là một trong những ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ khủng nhất Vbiz bên cạnh những tên tuổi đình đám như Sơn Tùng, Hoài Linh, Trấn Thành... Nguồn thu nhập chính của cô nàng đến từ những show diễn hội chợ, những hợp đồng quảng cáo thông qua fanpage hơn 11 triệu lượt theo dõi. Gần đây, nữ ca sĩ thử sức với vai trò Streamer (bình luận cho game) trên nền tảng Facebook Gaming và được đông đảo fan hưởng ứng, ủng hộ.

