-Vân Trang mất một thời gian dài, thậm chí tưởng như mất đi Hoàng Duy thì sau đó mới thẳng thắn đối diện với tình cảm. Trong tình cảm bạn có giống như vậy? Bạn là người theo trường phái thận trọng hay sống hết mình theo cảm xúc?

Huyền là người rất bản năng, nhưng cũng không quá thoải mái dễ tính. Nhìn chung, mình sẽ nghe theo tiếng gọi của con tim, Huyền không phải người lý trí đâu. Khi cảm thấy ai đó phù hợp, có thể lắng nghe và hiểu mình thì tại sao không thử tìm hiểu chứ? Huyền sẽ không quá cứng nhắc như Vân Trang thời gian đầu, cũng không dễ dãi. Mình thấy con người đều có duyên số cả. Huyền là người thuận theo tự nhiên.

-Một trong những cảnh khán giả rất thích trong phim là cảnh Huyền đóng say. Vậy ngoài đời tửu lượng của bạn thế nào?

Huyền có tửu lượng khá là ổn đấy. Đối với Huyền việc đi nhậu không hề xấu. Mình thấy đi nhậu với bạn bè là dịp xả stress rất tốt và tạo sự kết nối với người xung quanh.

-Ngoài đời khi Huyền say thì ai sẽ là người đóng vai trò như Hoàng Duy?

Những lúc Huyền say thì sẽ chỉ về nhà ngủ thôi. Tất cả những lần nhậu đều là nhậu với bạn bè hoặc chị em thân thiết, cũng không bao giờ say đến như vậy. Bình thường Huyền đi nhậu khi đang vui vẻ. Còn Vân Trang đi nhậu khi cô ấy cảm thấy tồi tệ nhất, may mắn là Huyền chưa rơi vào cảm xúc đó bao giờ cả.

-Vậy lúc bạn thấy buồn thì sẽ làm cách nào nếu không uống rượu như Vân Trang?

Lúc buồn, Huyền chỉ muốn ở một mình, lắng nghe một bản nhạc, xem một bộ phim.