Diễn viên hài Hoàng Mập: Mẹ tôi không biết chữ, bán chè kiếm 800 triệu/tháng

Thứ Bảy, ngày 09/11/2019 09:56 AM (GMT+7)

Diễn viên Hoàng Mập chia sẻ về những ngày mưu sinh khó khăn của gia đình, đặc biệt là câu chuyện người mẹ không biết chữ từ kinh doanh thua lỗ đến bán chè với thu nhập "khủng".

Trong chương trình "Sức sống thanh xuân", các nghệ sĩ gồm bộ đôi Huy Khánh - Vân Trang, khách mời Hoàng Mập, Cao Mỹ Kim và MC Cát Tường cùng bàn về chủ đề "Thanh xuân: khi thành công không như bạn nghĩ".

Ngay khi MC Cát Tường đặt ra câu hỏi: “Những người thành công là những người ít tài năng nhưng gặp nhiều may mắn. Theo bạn, điều này đúng hay sai?”, nhanh chóng, các khách mời chia thành hai luồng ý kiến. Cao Mỹ Kim cho rằng thành công của một người phải trải qua quá trình từ khổ luyện, tìm hiểu, học hỏi. Yếu tố may mắn cũng cần thiết nhưng không chiếm hoàn toàn 100%. Đồng tình với ý kiến này, Vân Trang cho rằng: “Một người để có được thành công cần thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Bản thân phải có tài năng nhất định thì mới có được sự thành công”.

Vân Trang với quan điểm người thành công nhất định phải có tài năng.

Kể về câu chuyện từ gia đình mình để ủng hộ quan điểm, Hoàng Mập bộc bạch: "Má của Hoàng bán chè cũng có thể kiếm được 800 triệu mỗi tháng. Khởi điểm bà chỉ bán nước sâm. Lúc khởi nghiệp má gặp nhiều khó khăn, thậm chí thua lỗ. Thời đó, khi chuyển sang bán chè bà không đề bảng hiệu mà chỉ đề "cóc-tai" sữa nhưng không ai quan tâm. Sau đó, nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng bà đầu tư bản hiệu đề chè Thái Lan, và còn trang trí thêm hai con voi nên được nhiều người chú ý. Đặc biệt, mẹ Hoàng không biết chữ nào, đối với Hoàng thành công trong kinh doanh của bà là nhờ vào may mắn”.

Nam diễn viên tiếp tục đưa ra dẫn chứng bằng chính sự nghiệp của mình: “Hoàng kể cuộc đời mình cho mọi người nghĩ xem may mắn hay tài năng. Khi còn ở trường sân khấu Hoàng thật sự học rất dở, giọng bị ngọng và người xấu. Xuất thân làm trợ lý, bảo vệ cho đoàn phim, được như ngày hôm nay và trở thành ông chủ hãng phim đôi lúc Hoàng lăn tăn suy nghĩ là do may mắn hay tài năng của mình".

Hoàng Mập cũng cho rằng, để có sự thành công như hôm nay, nam diễn viên cũng cảm thấy bản thân khá may mắn.

Riêng Huy Khánh với vẻ ngoài khá điển trai cùng lối diễn xuất mang tính chất tự nhiên và phóng khoáng, anh đã nhận được khá nhiều sự ưu ái đến từ nhiều đạo diễn và là một diễn viên ăn khách trên ảnh nhỏ. Thế nhưng, tại chương trình anh khiêm tốn phủ nhận tài năng của mình: "Ngày xưa lẽ ra Khánh không theo nghề diễn viên, Khánh học đồ họa vi tính ở trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật. Khánh chỉ thi thêm trường sân khấu điện ảnh cho vui.

Huy Khánh tự nhận sự nổi tiếng và thành công như hiện tại là nhờ vào may mắn.

Sau đó Khánh lại đậu trường sân khấu điện ảnh với số điểm rất cao nên Khánh chọn theo học. Khánh nhận thấy đó là may mắn của mình và mình không tự quyết định được mọi thứ. Khánh làm nghề đến ngày hôm nay nhờ may mắn chứ không hẳn là tài năng”.