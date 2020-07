Diện mạo của Hoài Linh, Trấn Thành trong loạt ảnh hiếm 10 năm trước gây bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 12/07/2020 13:02 PM (GMT+7)

Hoài Linh, Trấn Thành được cho là thay đổi quá nhiều sau 10 năm.

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân đăng tải loạt hình ảnh 10 năm trước và chia sẻ nhiều kỷ niệm trong suốt quá trình tham gia nghệ thuật. Theo đó, nữ diễn viên cho rằng đây là những bức hình hiếm ai có mà cô đã lưu giữ được. Phi Thanh Vân chia sẻ, từ sau thành công của "Cô gái xấu xí", cô tham gia nhiều bộ phim từ điện ảnh đến truyền hình như "Gái nhảy 2", "Cô dâu đại chiến", "Long Ruồi", "Những thiên thần áo trăng", "Kính thưa osin"...

"Và thời gian 2010 -2012, Vân bắt đầu lấn sân sang ngành công nghệ: Chân dài đi hát, thời điểm ấy vốn là mảng “hái ra tiền trong showbiz”, cũng là thời gian các show ca nhạc lan hết các sân khấu miền Nam và chạy show event - vũ trường - bar từ Nam ra Bắc. Vẫn biết nghiệp ca hát chỉ là một nhánh cây trên toàn cây hệ sinh thái nghệ sĩ của đời mình, Vân từ từ thu hẹp lại, và chuyển hướng dần sang những công việc khác phù hợp với mình và bền vững hơn" - Phi Thanh Vân chia sẻ.

Phi Thanh Vân chia sẻ loạt hình ảnh 10 năm trước với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao trong showbiz Việt.

Trong loạt ảnh đắt giá do Phi Thanh Vân đăng tải có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ đình đám ở showbiz hiện tại như nghệ sĩ Hoài Linh, Kim Tử Long, Ngọc Sơn, MC Trấn Thành... Trong đó, diện mạo của Hoài Linh và Trấn Thành ở thời điểm 10 năm trước nhận được nhiều sự quan tâm. Thời điểm này, Hoài Linh được cho là rất phong độ, trẻ trung, điển trai và lãng tử. Sau 1 thập kỷ, nam danh hài tự nhận "tuổi già ập đến nhanh" khiến bản thân cảm thấy già nua. Trong khi đó, Trấn Thành của những ngày đầu vào showbiz, khi gương mặt còn non nớt, gầy và kém sắc hơn rất nhiều so với hình ảnh phong độ, thậm chí còn bị đồng nghiệp trêu chọc về cân nặng với biệt danh "đuông dừa".

Với loạt kỷ niệm 10 năm trước, Phi Thanh Vân tâm sự: "Nhớ anh, chị, em nghệ sĩ nhà mình nhiều, giờ gặp nhau chung sân khấu hàng đêm thật khó, chỉ còn là ngắm nhau qua Facebook, rồi nhẹ nhàng like một cái để nhớ về nhau. Hay xem chương trình của nhau trên các trang mạng xã hội, và thầm chúc mừng trong tâm: Anh, chị, em bạn hữu đã nổi tiếng và tiếp tục nổi tiếng vì tất cả điều rất xứng đáng, và nỗ lực rất nhiều".

Hoài Linh vào thời điểm 10 năm trước đang ở đỉnh cao sự nghiệp với hình ảnh trẻ trung, lãng tử.

Trấn Thành hiện tại cũng được cho là có quá nhiều sự thay đổi.

Trước đó, Hoài Linh gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống ẩn dật, không còn quan tâm nhiều đến thế sự showbiz. "Tôi cũng nghĩ tôi đang rút lui bớt. Mọi người thấy tôi có đi đâu đâu, chỉ có xuống đền. Cuộc sống này nó phù hợp với máu nông dân trong người tôi từ xưa tới giờ, tôi thích vậy đó, nó phải yên yên lặng lặng. Tuổi trẻ mình cũng làm nông nhưng ngày đó khác, giờ tuổi già ập đến nhanh quá, quay qua quay lại đã 50 mấy tuổi, tính từ ngày nổi tiếng tới giờ đã 27 năm rồi. Bây giờ chỉ làm những gì mình thích, vì ăn cũng không ăn nhiều, xài cũng không xài nhiều, cái nào cảm thấy vừa đủ là được" - Hoài Linh chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Nam danh hài tâm sự: "Lâu lắm rồi tôi không xuất hiện trên truyền hình. Trên Facebook thì cũng lâu lâu mới có hình. Mấy tháng nay không đi diễn được nên cũng không gặp khán giả ở ngoài nữa. Riêng bản thân mình cũng nhớ sàn diễn, nhớ khán giả chứ. Cũng buồn chứ nhưng được một cái là không buồn theo kiểu rũ rượi, vật vã vì trong khoảng thời gian trước tôi cũng lặng rồi, giờ gặp dịch bệnh thì phải giữ cho mình và giữ cho cộng đồng".

Nguồn: http://danviet.vn/dien-mao-cua-hoai-linh-tran-thanh-trong-loat-anh-hiem-10-nam-truoc-gay-bat-ngo...Nguồn: http://danviet.vn/dien-mao-cua-hoai-linh-tran-thanh-trong-loat-anh-hiem-10-nam-truoc-gay-bat-ngo-5020201271302422.htm