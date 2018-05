Đạo diễn nổi danh của Pháp bị tố bỏ thuốc mê cưỡng hiếp nữ diễn viên

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 10:39 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên đã chọn cách im lặng trong suốt 2 năm qua vì lo sợ vị đạo diễn quyền lực này sẽ hủy diệt sự nghiệp của cô.



Luc Besson là đạo diễn của nhiều bom tấn nước Pháp

Rạng sáng 18.5 (giờ Pháp), đạo diễn của nhiều bom tấn và được xem là nổi danh nhất nước Pháp Luc Besson bị tố cáo cưỡng hiếp một nữ diễn viên - người mẫu.

Theo AFP, cảnh sát Paris đã nhận đơn tố cáo từ một phụ nữ giấu tên, cho biết sự việc diễn ra cách đây 2 năm tại khách sạn sang trọng Bristol, gần đại lộ nổi tiếng Champs-Elysées ở Paris. Đương đơn đã chọn cách im lặng trong suốt thời gian qua vì lo sợ vị đạo diễn quyền lực này sẽ hủy diệt sự nghiệp của mình.

Nữ diễn viên 27 tuổi tố rằng cô đã bị cho "uống thuốc gây mê bỏ trong tách trà" khiến cô bị choáng thiếp đi rồi bị cưỡng hiếp.

Hiện tại, "ông bố 5 con" Luc Besson vừa đi nước ngoài nên các nhà điều tra không thể gọi ông lên thẩm vấn. Tuy nhiên, luật sư Thierry Marembert của ông đã phản bác trên truyền thông: "Luc Besson cực lực phản đối những lời tố cáo là hoàn toàn bịa đặt đó. Thân chủ tôi biết người này nhưng ông không bao giờ có hành vi sàm sỡ".

Luc Besson và người vợ thứ 4 Virginie Silla trên thảm đỏ LHP Cannes

Đơn tố cáo này được trình lên chỉ một ngày trước khi LHP Cannes lần thứ 71 khép lại. Liên hoan phim danh giá từng vinh danh Luc Besson đang ngập tràn trong bầu không khí của phong trào #Metoo chống nạn xâm hại tình dục.

Luc Besson là nhà sản xuất và biên kịch với những bộ phim được đánh giá cao và đoạt giải như Le Grand Bleu (1988, có 9 triệu lượt người xem), Leon, Subway, The Fifth Element, phim hành động Nikita và loạt phim nhiều tập Taxi...

Từ khi trở thành một doanh nhân có ảnh hưởng trong ngành kinh doanh giải trí, Luc Besson đã gây tiếng vang với việc mở Khu điện ảnh ở phía bắc Paris với 9 trường quay và 1 trường dạy điện ảnh.

Mới đây nhất, đạo diễn 59 tuổi cho ra mắt bom tấn khoa học viễn tưởng có kinh phí đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh châu Âu mang tên Valerian and the City of a Thousand Planets nhưng lại nhận thất bại nặng nề về doanh thu.