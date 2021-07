Cuộc sống hôn nhân của Đan Trường, Lam Trường: Tưởng viên mãn, ai ngờ đều đứt gánh giữa đường

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 05:00 AM (GMT+7)

Thành công, nổi tiếng nhưng ít ai biết đường tình duyên của hai ca sĩ này không mấy suôn sẻ.

Từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ 8X, 9X qua loạt bản hit, Lam Trường, Đan Trường là hai ca sĩ nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi tài năng, vẻ ngoài điển trai của Đan Trường và Lam Trường cũng khiến không ít fan nữ xiêu lòng. Thành công, nổi tiếng nhưng ít ai biết đường tình duyên của hai ca sĩ này không mấy suôn sẻ.

Đan Trường và Lam Trường

Đan Trường ly hôn vợ đại gia sau 8 năm gắn bó

Mới đây, cả showbiz Việt bất ngờ trước thông tin Đan Trường và bã xã Thủy Tiên ly hôn sau 8 năm chung sống, có với nhau cậu bé Thiên Từ. Thủy Tiên - vợ Đan Trường chia sẻ trên trang cá nhân: "Đầu tiên, cho phép Thủy Tiên được gửi lời thăm hỏi đến mọi người. Phải nói năm 2021 là một năm có quá nhiều biến động và những sự việc xảy ra đã khiến chúng ta buộc phải thay đổi suy nghĩ và có cái nhìn khác đi về cuộc sống hiện tại. Thời điểm này, thật khó khăn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng có thể làm thay đổi cuộc đời nhưng cuối cùng thì Tiên vẫn chọn cách sống thật với cảm xúc và tình trạng thực tế của gia đình mình. Vì vậy ngày hôm nay, xin cho phép Thủy Tiên được thông báo đến các Anh Chị Báo chí, bạn bè và các fans hâm mộ thân yêu về vấn đề ly hôn của Thủy Tiên và anh Đan Trường".

Đan Trường thông báo ly hôn khiến fan bất ngờ

Ngay sau đó, Đan Trường cũng chia sẻ lại bài viết của Thuỷ Tiên và xác nhận đây là sự thật: "Chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này, mong mọi người hiểu...".

Vốn là ca sĩ kín tiếng, Đan Trường ít khi chia sẻ về đời tư trước truyền thông. Vì thế, việc anh quyết định kết hôn với nữ đại gia Thủy Tiên đã từng gây ra nhiều ồn ào. Lúc đó, Đan Trường đã lên tiếng bênh vực vợ và mong người hâm mộ sẽ chúc phúc cho vợ chồng anh. Giọng ca "Tình khúc vàng" cho biết sẽ để thời gian chứng minh cuộc sống hạnh phúc của mình bằng những năm tháng yên ấm bên gia đình tại Mỹ cùng vợ và con trai Thiên Từ.

Cặp đôi có 8 năm gắn bó trước khi tuyên bố ly hôn

Trong suốt 8 năm kết hôn, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn khiến nhiều người bán tin bán nghi về hôn nhân này. Bởi lẽ Thủy Tiên và con trai ở Mỹ, trong khi đó Đan Trường lại thường xuyên ở Việt Nam, thời gian ở gần thì ít mà xa cách thì nhiều. Đan Trường từng cho biết anh và vợ đều là người có sự nghiệp riêng nên có cái tôi rất lớn, nhưng cả vợ lẫn chồng đều tôn trọng đối phương. Đặc biệt, cả hai đều nỗ lực để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Những tưởng đã có cuộc sống yên ấm, Đan Trường và vợ đột ngột tuyên bố ly hôn khiến fan tiếc nuối. Bên dưới bài đăng của Thủy Tiên, không ít người hâm mộ khuyên cặp đôi nên suy nghĩ lại. Tuy nhiên, cũng có mốt số ý kiến cho rằng chuyện tình cảm rất khó đoán trước, hơn nữa chỉ có người trong cuộc mới hiểu điều gì là tốt nhất cho cả hai.

Lam Trường qua hai lần đò

Cũng như Đan Trường, Lam Trường nổi tiếng đẹp trai, lãng tử và được fan ưu ái gọi là "anh Hai". Anh là một trong những thần tượng có sức ảnh hưởng tới khán giả thế hệ 8X, 9X qua loạt hit nổi tiếng như "Tiếng sáo phiêu bồng". Sau đó, anh có liên tiếp các bản hit khác như: "Tình thôi xót xa", "Tôi ngàn năm đợi", "Mưa phi trường"...

Lam Trường bên bà xã Yến Phương

Ngoại hình sáng, giọng hát ấm, Lam Trường trở thành ngôi sao được săn đón vào thời điểm đó. Ngoài ra, anh còn rẽ hướng sang diễn xuất trong các bộ phim như Nữ tướng cướp (2004), Ngôi nhà hạnh phúc (2008)...

Thế nhưng chặng đường hôn nhân của Lam Trường không kém phần lận đận. Năm 2004, Lam Trường kết hôn cùng bà xã Ý An. Ý An làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cặp đôi quen nhau qua sự mai mối của Lam Tài, anh của Lam Trường. Hai người quen và yêu nhau bất chấp khoảng cách địa lý, đến với nhau bằng một đám cưới nhận được sự chúc phúc của đông đảo bạn bè và gia đình. Cả hai có với nhau một cậu con trai tên Tiêu Kiến Văn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài được bao lâu thì ly hôn, Ý An và con trai Kiến Văn sang Mỹ sinh sống.

Gia đình hạnh phúc của Lam Trường và vợ 9x hiện tại

Nam ca sĩ kết hôn lần 2 vào năm 2014 với Yến Phương - kém anh 17 tuổi, sau 4 năm tìm hiểu, yêu đương. Dù cách biệt tuổi tác khá lớn nhưng cả hai luôn tìm cách thấu hiểu và chia sẻ. Sau 3 năm kết hôn, cả hai đón nhận trái ngọt là cô con gái xinh xắn. Kém Lan Trường 17 tuổi nhưng Yến Phương có sự chín chắn và thu vén cho tổ ấm của mình.

Lam Trường và Yến Phương từng vướng nghi vấn rạn nứt. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Yến Phương tâm sự rằng cô không quen với cuộc sống đi sớm về khuya của chồng, lúc nào cũng hào nhoáng, có fan vây quanh. Hai người từng tách khỏi nhau vài tháng, thấy không thể sống thiếu nhau mới quay lại. Sau nhiều cố gắng, cặp đôi đã thấu hiểu và cảm thông hơn cho nhau để giữ gìn gia đình hạnh phúc.

Nguồn: http://danviet.vn/cuoc-song-hon-nhan-cua-dan-truong-lam-truong-tuong-vien-man-ai-ngo-deu-dut-gan...Nguồn: http://danviet.vn/cuoc-song-hon-nhan-cua-dan-truong-lam-truong-tuong-vien-man-ai-ngo-deu-dut-ganh-giua-duong-5020212074593556.htm