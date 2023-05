Cuộc đời bi thảm của cựu người mẫu bị gán mác “đào mỏ” tỷ phú hơn 63 tuổi

Gia đình đổ vỡ, kết hôn năm 18 tuổi, quyết làm vũ nữ vì tiền

Anna Nicole Smith có tên thật là Vickie Lynn Hogan, sinh ngày 28 tháng 11 năm 1967 và lớn lên ở Mexia, Texas. Cô nổi tiếng với vai trò người mẫu thương hiệu cho tạp chí Playboy vào năm 1993, góp mặt trong các bộ phim như: Naked Gun 33⅓: The Final Insult, To The Limit, Skyscraper… và chương trình truyền hình thực tế The Anna Nicole Show.

Tuy nhiên trước khi được biết đến với vai trò người mẫu, cuộc sống của Anna đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Năm 2 tuổi, bố mẹ của cô ly hôn. Vì lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu của gia đình nên tính cách của cô có phần nổi loạn. Năm 15 tuổi, cố người mẫu bỏ trung học và bắt đầu làm việc tại một nhà hàng gà rán. Tại đây, Anna gặp người chồng đầu tiên của mình là Billy Wayne Smith - đầu bếp trong nhà hàng. Họ đã nhanh chóng kết hôn vào năm 1985 khi người đẹp mới 18 tuổi. Và đến ngày 22/1/1986, mỹ nhân 6x chào đón cậu con trai đầu lòng tên là Daniel.

Ở độ tuổi trẻ trung, Anna sở hữu số đo 3 vòng trong mơ là 91-71-97, được mệnh danh là "tuyệt tác nghệ thuật" vào những năm 1990. Thậm chí sau khi sinh con, thân hình của cô trở nên quyến rũ hơn trước rất nhiều. Theo Missy Byrum - tình cũ đồng giới của Anna kể lại trong phim tài liệu về cô trên Netflix có tên Anna Nicole Smith: You Don't Know Me, người đẹp đã dành dụm tiền nâng ngực để có cơ thể hoàn hảo hơn. Tuy nhiên từ sau cuộc phẫu thuật, cô cũng rơi vào cơn nghiện thuốc giảm đau.

Vẻ đẹp trời phú của Anna từng gây sốt giới giải trí.

Tuy nhiên hôn nhân của Anna chỉ kéo dài 6 tháng thì ly hôn. Cô xin nghỉ việc ở nhà hàng để trở thành diễn viên múa thoát y ở Houston. Người đẹp khẳng định công việc bồi bàn khiến chân và lưng cô đau mỏi dữ dội, tiền lương kiếm được không cao. Trong khi chỉ cần múa tại câu lạc bộ thoát y một đêm, Anna đã kiếm được 1.000 USD. Tuy nhiên quyết định của người đẹp đã bị mẹ cô - vốn là một sĩ quan cảnh sát thời điểm đó phản đối dữ dội. Vì vậy, cô đã thu dọn đồ đạc và rời bỏ gia đình.

Bị mang danh "đào mỏ" vì cặp với tỷ phú dầu mỏ hơn 63 tuổi

Làm việc tại câu lạc bộ thoát y đã giúp cô gặp ông trùm dầu mỏ là tỷ phú J. Howard Marshall, người hơn cô 63 tuổi. Chính ông đã ủng hộ cô từ bỏ công việc múa thoát y và theo đuổi giấc mơ trở thành người mẫu và diễn viên. Sau đó, Anna đã chính thức xuất hiện lần đầu trên trang bìa tạp chí Playboy số ra mắt vào tháng 3 năm 1992. Ngay lập tức, cô ký thêm hợp đồng quảng cáo 3 năm với hãng Guess, thay thế siêu mẫu Claudia Schiffer.

Sự nghiệp người mẫu của Anna đạt đỉnh cao vào năm 1993 khi được bình chọn là “Playmate” của năm (Playmate: nhân vật xuất hiện trên chuyên mục nằm ở hai trang chính giữa tạp chí, có ý nghĩa biểu tượng và khả năng truyền cảm hứng). Cô ký được hợp đồng quảng cáo lớn với nhãn hiệu H&M, xuất hiện trên trang bìa của Marie Claire và GQ. Không chỉ vậy, cô còn nhận lời mời đóng phim tại Hollywood, trở thành nữ người mẫu gợi cảm nhất nhì thời điểm bấy giờ. Cô từng là niềm ngưỡng mộ của mọi cô gái khi giàu có, xinh đẹp và nổi tiếng.

Vẻ đẹp kiều diễm của Anna chính là niềm mơ ước của nhiều cô gái.

Trong thời điểm nổi tiếng nhất, Anna đã nhiều lần từ chối lời cầu hôn của "ông trùm" Marshall vì sợ bị gọi là "kẻ đào mỏ" khi chưa thành danh. Dù thực chất ở thời điểm ấy, tên tuổi người đẹp 6x đã phủ sóng khắp Hollywood không chỉ với vai trò người mẫu mà cả diễn viên. Cô xuất hiện với vai Za-Za trong bộ phim The Hudsucker Proxy của anh em nhà Coen và vai Tanya trong Naked Gun 33 1/3: The Final Insult đều được phát hành vào năm 1994.

Sau thời gian yêu đương mặn nồng, đến năm 1994, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng tại Houston, Mỹ. Năm ấy, Anna 26 tuổi, còn tỷ phú Marshall 89 tuổi. Bên cạnh tin vui kết hôn, theo CBS News, Anna đã nhập viện vì trộn thuốc và rượu ngay trước hôn lễ chỉ vài tháng.

Mặc dù tuyên bố yêu Marshall thật lòng và không quan trọng tuổi tác, nhưng Anna vẫn bị truyền thông gọi là "kẻ đào mỏ" chính hiệu. Cô đã lên tiếng giải thích, khẳng định chính Marshall đã thay đổi cuộc đời mẹ con cô. Nhờ có Marshall mà nữ diễn viên mới được tái hợp với con trai và có sự đảm bảo về tài chính. Trước đó, cậu bé được bà ngoại nuôi lớn khi Anna đang mải mê tập trung cho sự nghiệp.

Anna bên người chồng là tỷ phú dầu mỏ Marshall.

Danh tiếng lụi tàn, kiện tụng triền miên vì tranh chấp tài sản

Thế nhưng hạnh phúc không ở lại với Anna lâu, tỷ phú Marshall bị ốm vào tháng 1 năm 1995 và qua đời vào ngày 4/8/1995. Tên của Anna không hề có trong di chúc của chồng. Trong bộ phim tài liệu về cuộc đời của cố người mẫu, con trai của tỷ phú Marshall là E. Pierce Marshall cho biết khi cha bị ốm, anh đã nhanh chóng chuẩn bị các thủ tục pháp lý để gạch tên Anna ra khỏi danh sách thừa kế.

E. Pierce Marshall thừa kế gần hết tài sản của ông bố tỷ phú. Anh cho rằng cha mình đã rất hào phóng với người vợ trẻ trong suốt thời gian chung sống, giúp cô được "tắm" trong những món quà đắt tiền với lối sống đầy xa hoa. Anna không đồng ý với quan điểm này và lập tức đâm đơn kiện ra tòa với hy vọng sẽ đòi được một nửa số tài sản 1,6 tỷ USD của người chồng quá cố.

Cuộc chiến pháp lý phức tạp của con trai Marshall và Anna kéo dài hơn 20 năm, tới tận khi cả hai đã từ giã cõi đời vẫn chưa ngã ngũ. Vụ án đã được phân xử tại Tòa án tối cao tận 2 lần.

Anna đau buồn trong đám tang của người chồng xấu số.

Anna đã tích cực chiến đấu với chứng nghiện ngập và buộc phải cân đối tài chính khi chi trả quá nhiều cho các cuộc chiến pháp lý. Theo CBS News, cố người mẫu đã nhập viện vì phản ứng xấu với thuốc vào năm 1995. Người đẹp 6x cũng phải đối mặt với một vụ kiện khác khi bị bảo mẫu của con trai cô tố cáo tội quấy rối tình dục. Cuối cùng, người bảo mẫu này đã nhận được 800.000 USD tiền bồi thường. Đến năm 1996, Anna nộp đơn xin phá sản ở California.

Vào cuối những năm 90, cô tiếp tục làm việc, xuất hiện trong video ca nhạc Jumper của Third Eye Blind và trong một tập của bộ phim truyền hình ăn khách Ally McBeal năm 1999. Dù vậy, ánh hào quang của Anna không còn được như xưa. Thậm chí cô đã quay một show thực tế có tên The Anna Nicole Show được công chiếu lần đầu trên E! vào tháng 8 năm 2002 để cứu vớt danh tiếng. Đây chính là thời kỳ đỉnh cao của cơn sốt truyền hình thực tế về người nổi tiếng. Đến cuối năm 2003, cô đã ký một thỏa thuận để trở thành người phát ngôn cho thuốc giảm cân TrimSpa.

Anna trên sóng truyền hình vào năm 2004.

Qua đời ở tuổi 39 vì vô tình dùng thuốc quá liều

Vào tháng 6 năm 2006, Anna thông báo đã mang thai nhưng không đề cập đến cha đứa bé. Đến ngày 7/9/2006, cô hạ sinh con gái tại Bahamas và đặt tên là Dannielynn. Trong giấy khai sinh của cô bé có ghi Howard K. Stern - một luật sư từng giúp Anna trong những vụ kiện tụng là cha ruột. Tuy nhiên sau khi xét nghiệm ADN, bố của Dannielynn được nhận định là nhiếp ảnh gia Larry Birkhead.

Ba ngày sau khi Dannielynn chào đời, khi đang đi thăm mẹ và em gái mới sinh ở Bahamas, con trai Daniel của Anna đột ngột qua đời ở tuổi 20. Nguyên nhân cái chết của anh được xác định là do vô tình dùng thuốc quá liều. Cái chết của Daniel khiến cố người mẫu suy sụp. Với cô, con trai chính là niềm tự hào cả cuộc đời. Sau này, nữ diễn viên vẫn không giải thích được vì sao con trai cô lại dùng thuốc vào thời điểm nêu trên.

Anna và con trai ruột Daniel.

Thế nhưng chỉ sau cái chết của con trai 2 tuần, Anna kết hôn với bạn trai Howard K. Stern. Điều này khiến công chúng vô cùng bực bội, cho rằng cô quá vô tình khi không tiếc thương cho con ruột mình lâu hơn.

Nhiều tháng sau cái chết của Daniel, Anna được đưa đến bệnh viện sau khi ngã quỵ trong phòng khách sạn ở Florida. Cô chính thức qua đời vào ngày 8/2/2007. Cuộc đời đầy bi kịch của nữ người mẫu dừng lại ở tuổi 39. Nguyên nhân cái chết của cô sau đó được xác định là do vô tình dùng thuốc quá liều.

Sau khi Anna qua đời, rất nhiều người tình cũ của cô đã nổ ra tranh chấp quyền làm cha của Dannielynn vì mong muốn có thể thừa hưởng số tiền do Anna để lại. Về số tài sản tranh chấp trước đó, theo Inside Edition, các luật sư của cố người mẫu đã thất bại trong hành động pháp lý cuối cùng để lấy tiền từ tài sản của ông trùm dầu mỏ quá cố vào năm 2014.

Hình ảnh gần đây nhất của Dannielynn bên cạnh người cha ruột Larry Birkhead.

