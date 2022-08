Con gái ruột của cố nghệ sĩ Phi Nhung về nước làm điều đặc biệt

Thứ Sáu, ngày 05/08/2022 09:23 AM (GMT+7) Chia sẻ

Wendy Phạm lần đầu đưa con trai Nathan về Việt Nam.

Wendy Phạm, con gái ruột của cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa đáp chuyến bay từ Mỹ đến Việt Nam. Cô đi cùng con trai Nathan trong vòng hai tuần để thăm nhà mẹ, các em nuôi. Wendy còn dự định đến thăm nhà của những người qua đời vì mắc Covid-19. Theo kế hoạch, ngày 15/8 sẽ cô trở lại Mỹ.

Wendy Phạm về Việt Nam thăm gia đình

Trước đây, Wendy Phạm cho biết, cô để tro cốt của mẹ ở tịnh xá Giác An (California, Mỹ ) trong một năm để khán giả đến thăm viếng. Đến khi xả tang, cô muốn mang tro cốt của mẹ về nước trước khi rải xuống biển ở Hawaii theo nguyện vọng của cố nghệ sĩ lúc sinh thời.

Wendy là con gái ruột duy nhất của Phi Nhung. Cô hiện làm y tá tại một bệnh viện ở Mỹ và có hai đứa con. Sau khi mẹ qua đời, cô mở kênh YouTube chia sẻ về cuộc sống và những kỷ niệm với mẹ. Được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp của mẹ, cô thực hiện xây dựng trường Việt ngữ tại Mỹ theo tâm nguyện của mẹ.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung và con gái Wendy Phạm

Hồi tháng 6, trong đêm nhạc thiện nguyện tại Mỹ do Mạnh Quỳnh khởi xướng tại Mỹ, cô hòa theo giọng mẹ trong bản ghi âm ca khúc “Mẹ là quê hương” khiến nhiều người xúc động. Trong ba giờ đồng hồ, ban tổ chức quyên góp hơn 21 nghìn USD góp vào quỹ xây trường dạy tiếng Việt, cạnh tịnh xá Giác An (California, Mỹ). Trước khi qua đời, Phi Nhung từng góp vào quỹ xây trường với số tiền 50 nghìn USD do bạn bè ủng hộ.

Phi Nhung qua đời ở tuổi 51, vào ngày 28/9/2021 sau khi mắc Covid-19. Cô sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Năm 1989, cô sang Mỹ, đi hát từ thiện tại chùa và sau đó nổi tiếng ở sân khấu hải ngoại. Năm 2005, Phi Nhung về nước, vẫn theo đuổi dòng nhạc quê hương, ngồi ghế nóng nhiều chương trình giải trí và nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/con-gai-ruot-cua-co-nghe-si-phi-nhung-ve-nuoc-lam-dieu-dac-biet-c47...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/con-gai-ruot-cua-co-nghe-si-phi-nhung-ve-nuoc-lam-dieu-dac-biet-c47a8836.html