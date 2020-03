Con gái làm y tá ở Mỹ giữa mùa dịch, Phi Nhung động viên con bằng món quà giá trị

Thứ Sáu, ngày 27/03/2020 14:55 PM (GMT+7)

Cộng đồng mạng xúc động trước hành động của Phi Nhung dành cho con gái ở xa.

Trong khi rất nhiều du học sinh trở về nước trong mùa dịch bệnh, con gái Phi Nhung lại quyết ở lại Mỹ với sự ủng hộ của mẹ. Mới đây, trên trang cá nhân, Phi Nhung vừa hạnh phúc khoe con gái đã làm y tá được 1 năm tại Mỹ. Đồng thời nữ ca sĩ cũng gửi lời động viên con làm tốt công việc của mình giữa những ngày dịch bệnh đang tăng nhanh trên phạm vi toàn cầu.

Con gái Phi Nhung hiện đang là y tá tại 1 bệnh viện ở Hoa Kỳ.

Là món quà mừng kỉ niệm con 1 năm làm nghề, cũng là món quà ý nghĩa thiết thực trong những ngày này, Phi Nhung đã gửi cho con gái 400 chiếc khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ và chia sẻ cho đồng nghiệp tại bệnh viện. Nữ ca sĩ viết: "Mẹ chỉ làm cho con được như vậy... Vì kỷ niệm 1 năm làm của con, mẹ thật sự thấy con cười, mẹ yêu con nhiều lắm. Cố gắng con nhé. Mẹ rất khỏe, con an tâm nha. Mẹ chỉ ở nhà để con khỏi lo, an tâm công chúa của mẹ. Nước Mỹ bây giờ lại đứng thứ nhất. Mẹ mong con mạnh mẽ như mẹ hồi xưa nhé. Con Phi Nhung mà, cố lên con nhé. Mẹ sẽ may thêm khẩu trang cho con ở Việt Nam nha, loại thật tốt".

Con gái Phi Nhung chia sẻ khẩu trang cho bệnh viện nơi cô đang công tác.

Đến thời điểm hiện tại, nước Mỹ đã thống kê số người nhiễm Covid-19 lên đến 85.594 người, số ca tử vong là 1.300 người. Vì vậy, món quà Phi Nhung gửi cho con gái lúc này, nhất là với môi trường làm việc tại bệnh viện càng trở nên có giá trị. Sau khi nhận được quà từ mẹ, con gái Phi Nhung đã chia sẻ lại bài viết của mẹ kèm lời nhắn nhủ xúc động: "Mẹ đừng đi đâu nha, để con yên tâm đi làm”.

"Cảm ơn mẹ đã tự mình mua cho con được 400 cái khẩu trang luôn. Con đã đem đi tặng cho bệnh viện của con. Con rất vui và hãnh diện vì mẹ không những nghĩ đến con mà nghĩ đến chỗ làm của con và những y tá bên Mỹ. Thương mẹ, yêu mẹ nhiều", dòng tin nhắn của con gái Phi Nhung gây chú ý.

Từ khi công khai con gái, cuộc sống ở Mỹ của con gái Phi Nhung được nhiều người quan tâm.

Là một người mẹ, Phi Nhung cũng như bao người khác, cô ngày đêm lo lắng cho con gái đang sống giữa môi trường dịch bệnh tăng nhanh mất kiểm soát. Tuy nhiên, vì đó là công việc của con nên nữ ca sĩ vẫn ủng hộ, hai mẹ con vẫn thường xuyên trò chuyện cùng nhau qua điện thoại, mạng xã hội.

"Tôi biết mình lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gi, nhưng bản năng của người mẹ khiến tôi không thể bình tâm lúc này, những gì tôi có thể làm là cầu nguyện cho con gái, đội ngũ y bác sĩ ở Mỹ và người dân thế giới vượt qua được khó khăn toàn cầu. Tôi muốn dành chút công sức nhỏ nhoi của mình là gửi tặng những chiếc khẩu trang thật tốt cho Wendy và những người đang phải chiến đấu với Covid-19 tại Mỹ", nữ ca sĩ trải lòng.

Phi Nhung bỏ tiền túi, quyên góp hàng trăm triệu đồng cho công tác phòng chống dịch và hạn mặn miền Tây.

Trước đó, Phi Nhung cũng là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên quyên góp hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, cô còn rất quan tâm đến người dân miền Tây đang chịu cảnh không có nước sinh hoạt vì hạn mặn. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng hành động thiết thực, nữ ca sĩ đã quyên góp, tổ chức những chuyến thiện nguyện để trực tiếp đến với người dân miền Tây trong thời điểm khó khăn này.

Từ lâu, Phi Nhung đã được người hâm mộ yêu mến vì sự lan toả yêu thương, tấm lòng vì cộng đồng khi thường xuyên tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện... Vì vậy, hành động thiết thực lần này của cô càng khiến fan thêm tự hào. Dưới mỗi bài chia sẻ, cộng đồng mạng đều để lại lời khen ngợi dành cho giọng ca "Thương quê mình miền Tây".

