Con gái đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" qua đời ở tuổi 20

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 11:58 AM (GMT+7)

Sau hơn 2 năm chiến đấu chống lại ung thư, cô con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành không thể qua khỏi.

Hạnh An - tên thường gọi thân mật Anna, là con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành (phim Những ngọn nến trong đêm). Sau thời gian chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư, Anna qua đời vào sáng ngày 2/11 khi vừa bước sang tuổi 20.

Trong hơn 2 năm điều trị ở nước ngoài, Anna có những lúc đã nhận được tín hiệu tốt về sức khỏe. Tuy nhiên, việc cấy ghép tủy không đạt được kỳ vọng như mong muốn, sức khỏe của Anna chuyển biến xấu.

Con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành qua đời ở tuổi 20

"11h ngày 30/11, sau ca ghép lần 3,4 con không thở được, buộc phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực (ICU). Bác sĩ nói con bị viêm phổi và giảm chức năng thận. Con vẫn mê man, phù và phải thở máy và lọc thận. Trước lúc mê đi, con ra hiệu không ai được khóc, con sẽ ổn. Con còn lo, viết chữ đắt hỏi bố. Con vẫn đang kiên cường chiến đấu từng giây, từng phút. Xin mọi người hãy cầu nguyện, tiếp thêm sức mạnh cho con Anna hồi phục, bình an" - đạo diễn Đỗ Đức Thành viết.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của hai cha con, Anna đã không thể qua khỏi. Lời nhắn trước khi qua đời của cô gái 20 tuổi khiến nhiều người bật khóc.

Lời nhắn của Anna trước khi qua đời khiến nhiều người bật khóc vì tinh thần chiến đấu chống bệnh tật

Nghệ sĩ Việt và bạn bè, cư dân mạng gửi lời chia buồn tới gia đình của đạo diễn Đỗ Đức Thành. "Thương con! Khi nhìn thấy ảnh đại diện anh cập nhật, tôi không muốn tin vào điều đó!..Con hãy bay tới miền xa, nơi ấy con là một thiên thần, con hãy nhìn về nơi này, cha mẹ và mọi người luôn nhớ con! Mong anh Đỗ Đức Thành người cha tuyệt vời, hãy bớt đau thương để tiếp tục sống vui..Hanh An mong điều đó mà..!!!!" - một người bạn nhắn gửi tới đạo diễn Những ngọn nến trong đêm.

Hai cha con đạo diễn Đỗ Đức Thành

Hạnh An được bố đưa sang Singapore chữa trị sau khi biết bị mắc căn bệnh ung thư máu vào tháng 9/2017. Dù trải qua nhiều khó khăn để xoay sở tài chính hàng chục tỷ đồng nhưng gia đình đạo diễn luôn nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, khán giả. Hơn hết trong quá trình điều trị, tinh thần lạc quan là điều ai cũng nhìn thấy ở hai cha con đạo diễn Đỗ Đức Thành. Sinh thời, Hạnh An là một cô gái vô tư, lạc quan, thích làm You Tuber với những clip vui nhộn.