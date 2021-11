"Chồng sắp cưới" của Ngọc Trinh gây "bão mạng" khi đăng ảnh ở Hội An

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 14:21 PM (GMT+7)

Động thái của Vũ Khắc Tiệp trở thành đề tài được bàn tán nhiều trên mạng xã hội.

Sáng 25/11, Vũ Khắc Tiệp đăng tải loạt ảnh cùng bạn trò chuyện tại một quán cà phê. Đi cùng với đó, anh chia sẻ: "Nếu được hỏi thích nơi nào nhất Việt Nam, có lẽ tôi chọn khoảnh khắc dạo phố chiều tại Hội An và làm một ly cà phê sữa đá, ngắm hoàng hôn. Nhớ cô gái Đà Nẵng trong hình quá".

Bài đăng nhắc đến Hội An của Vũ Khắc Tiệp gây "bão mạng"

Điều đáng nói là tối 25/11, chính quyền thành phố Hội An quyết định tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch. Cụ thể các hoạt động karaoke, massage, trò chơi điện tử trên địa bàn Hội An sẽ tạm dừng từ 12h ngày 25/11, cho đến khi có thông báo mới theo quyết định vừa được UBND thành phố ban hành.

Ngay lập tức, dân mạng đã vào trang cá nhân của Vũ Khắc Tiệp để bình luận dưới bài viết và gọi anh với các biệt danh như "đại sứ cách ly", "nhà tiên tri vũ trụ", khi anh nhắc đến Hội An thì ngay lập tức nơi đây bị phong tỏa: "Xin anh đó, đừng đi đâu nữa. Anh cứ ở nhà, muốn đăng gì cũng được nhưng đừng nhắc đến bất cứ tỉnh thành nào", "Đúng là đại sứ cách ly có khác", "Mong anh đừng thích tỉnh nhà em, để tụi em yên ổn",...

Trước "bão bình luận" của dân mạng, Vũ Khắc Tiệp đã phải xóa bài đăng này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn để lại bình luận dưới bài đăng mới nhất của "ông bầu" quê Nam Định: “Ở yên một chỗ anh nhé”, “Anh đăng gì cũng được, miễn đừng check-in tỉnh nào là được ạ”,…

Vũ Khắc Tiệp cùng từng nhắc đến Hội An và không lâu sau đó, thành phố thực hiện nhiều biện pháp mạnh để phòng chống dịch bệnh

Việc Vũ Khắc Tiệp nhắc đến Hội An với việc thành phố tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch là điều trùng hợp. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Vũ Khắc Tiệp "trùng hợp" như thế. Trước đó, anh chia sẻ hình ảnh tham dự một show thời trang ở Phú Quốc, thì Việt Nam phát hiện có ca nhiễm trong cộng đồng đi từ địa điểm này. Vì thế, không ít dân mạng đã trêu chọc "chồng sắp cưới" của Ngọc Trinh.

"Ông bầu" check-in Phú Quốc và ngay sau đó nơi đây có ca dương tính

Đầu tháng 4, Vũ Khắc Tiệp và người mẫu Ngọc Trinh cùng lên Đà Lạt thực hiện bộ ảnh đẹp với bối cảnh lãng mạn. Ông trùm chân dài thân thiết nắm tay, ôm eo Ngọc Trinh và tuyên bố: “Rời Sài Gòn lên Đà Lạt sống em ơi!”.

Trước chia sẻ này, nhiều người đã để lại bình luận nhắc nhở người dân Đà Lạt nên cẩn trọng vì mỗi lần Vũ Khắc Tiệp check-in ở đâu là nơi đó có ca nhiễm hoặc bị cách ly: “Ôi đang định đi Đà Lạt, kiểu này ở nhà cho lành”, “500 anh em Đà Lạt biết nên làm gì rồi chứ”,... Trước phản ứng của cộng đồng mạng, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ lại chuyện này lên trang cá nhân kèm biểu tượng cảm xúc bất lực.

Vũ Khắc Tiệp "bất lực" khi gắn với biệt danh "đại sứ cách ly"

Hồi 15/7 vừa qua, anh đăng tải hình ảnh ở Hội An cùng dòng chữ: "Nhớ Hội An". Đến ngày 16/7, UBND tỉnh Quảng Nam ngay lập tức đã có công văn yêu cầu siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch. Tại phố cổ Hội An, các hoạt động tắm biển phải tạm dừng, riêng các quán ăn - giải khát, cà phê... những nơi kinh doanh phải giảm 50% lượt người phục vụ.

Đầu tháng 8, Vũ Khắc Tiệp đăng tải video du lịch online. Ngoài các địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, anh còn ghép ảnh tại Thác Bản Giốc - một địa danh du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Cao Bằng, nằm ở vùng núi Đông Bắc nước ta. Thác Bản Giốc không chỉ được biết đến với vẻ hùng vĩ pha lẫn nét thơ mộng hiếm thấy, mà còn là vùng đất giáp ranh với Trung Quốc.

Ở thời điểm đó, Cao Bằng là địa phương duy nhất của cả nước không ghi nhận bất kì ca dương tính Covid-19 nào nhưng động thái của Vũ Khắc Tiệp khiến dân tình lo "sốt vó".

