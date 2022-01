Chia sẻ của bầu show Tô Ngọc Thủy về Hồ Văn Cường gây tranh cãi

Chủ Nhật, ngày 16/01/2022 16:06 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chia sẻ gay gắt mới đây của bầu show Tô Ngọc Thủy khiến dư luận cho rằng bà đang “nhắm” đến Hồ Văn Cường.

Tô Ngọc Thủy hiện là CEO của trung tâm băng nhạc hải ngoại – Thúy Nga Paris. Từ khi Phi Nhung qua đời, nữ bầu show được truyền thông nhắc đến khá nhiều khi là người đứng ra lo chu toàn tang lễ cho đàn em. Sinh thời, Phi Nhung được biết đến là nữ nghệ sĩ vô cùng thân thiết và được coi như là “gà cưng” của trung tâm Thúy Nga.

Bầu show Tô Ngọc Thủy

Mới đây, bầu show Tô Ngọc Thủy nhận được sự quân tâm của khán giả trong và ngoài nước khi chia sẻ bài viết khá dài có tiêu đề: “Vô ơn và ghen tỵ giết bạn nhanh hơn thuốc độc".

"Lúc còn non nớt thì chân thành, cảm ơn, cảm tạ, mang ơn, nặng nghĩa... Đủ lông đủ cánh là tưởng mình giỏi, nghĩ mình hơn người. Tưởng là chủ may mắn có được mình chứ không phải bản thân may mắn khi có người chắp thêm đôi cánh, nâng đỡ, dạy dỗ và tạo cơ hội.

Tưởng đi đâu cũng kiếm được việc. Tưởng chủ chẳng làm gì mà ăn lời nhiều thế, chủ giàu lên là do mình. Tưởng mình quan trọng lắm trong một tổ chức. Ấm ức sinh sân si, sân si sinh thù hận, thù hận sinh phản bội, phản bội sinh tà tâm. Làm chủ, rất nhiều người không cần giỏi chuyên môn, nhưng giỏi về tầm nhìn và con người.

Làm chủ là bỏ tiền bạc, chất xám và uy tín mà cả đời luôn phải nỗ lực từng ngày mới có được để đứng vững, để cạnh tranh, để giữ được miếng cơm cho tất cả.

Làm chủ, họ không giỏi về nghề, nhưng họ giỏi vì tìm ra được những người giỏi và có đức về làm cho họ. Nhưng có tài mà kiêu ngạo thì có thay 3 đời 7 kiếp chủ thì vẫn không bao giờ thành công như người ta.

Có 3 người thầy cần trân trọng trong cuộc đời. Một là người giúp mình khi hoạn nạn, hai là người cho mình trí thức, hiểu biết, ba là người giúp mình kiếm được tiền", trích nội dung bài viết của bầu show Tô Ngọc Thủy.

Tô Ngọc Thủy xem cố nghệ sĩ Phi Nhung như người thân trong gia đình

Dù chỉ là bài chia sẻ quan điểm cá nhân và không nhắc đến tên ai nhưng phía dưới bình luận, nhiều tài khoản cho rằng “bà trùm” Thúy Nga Paris đang “ám chỉ” ca sĩ Hồ Văn Cường. Một số bình luận còn chỉ trích, dùng nhiều từ ngữ nặng nề khi nhắc đích danh giọng ca sinh năm 2003.

Trước nhiều lời đồn đoán của cư dân mạng, bầu show Tô Ngọc Thủy đã lên tiếng: “Tôi không có mục đích ám chỉ ai hết vì thấy hay nên chia sẻ. Mình không muốn tai tiếng xảy ra với mình thì cũng đừng gieo tiếng oán cho ai hết. Sống làm sao mà tối đặt lưng xuống không suy nghĩ, vướng bận chuyện gì mình đã làm và ai đã làm gì đối với mình... Đi gặp bất cứ ai vẫn ngẩng mặt nhìn, thế thôi".

Tháng 10.2021, Hồ Văn Cường cùng bố mẹ nhận toàn bộ tiền cát-xê suốt 5 năm đi hát, tiền thưởng lúc đăng quang từ quản lý cố nghệ sĩ Phi Nhung. Ngoài ra, công ty cũng tặng thêm cho gia đình nam ca sĩ 500 triệu đồng như đúng lời hứa của mẹ nuôi trước đó. Giọng ca sinh năm 2003 cũng tuyên bố tách khỏi công ty, tự lập, ra sống riêng.

Trong buổi trao tiền cho gia đình Hồ Văn Cường, phía công ty cũng thông báo rõ ràng: "Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường. Mọi thứ giải quyết êm đềm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình Hồ Văn Cường cũng như cá nhân của Cường. Sau đây, mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi".

Tháng 10/2021, Hồ Văn Cường và bố mẹ nhận toàn bộ tiền cát-xê 5 năm đi hát và số tiền 500 triệu đồng Phi Nhung cho riêng

Đầu năm 2022, Ngọc Sơn, doanh nhân bầu Thụy chính thức tuyên bố đứng ra giúp đỡ Hồ Văn Cường trong công việc nghệ thuật sắp tới. Trước đó, Hồ Văn Cường đã được Ngọc Sơn hướng dẫn, chỉ dạy cho rất nhiều tại nhà riêng. Anh không ngần ngại chia sẻ bí kíp phát âm, nhả chữ, kéo hơi, tuyệt chiêu lấy một lần hơi cho Hồ Văn Cường. Đặc biệt, danh ca Ngọc Sơn cho rằng ngoài tài năng thì người nghệ sĩ cần phải có phong cách riêng trên sân khấu để chinh phục khán giả với bản lĩnh của mình chứ không chỉ có giọng hát.

Ngọc Sơn và bầu Thụy đứng ra hỗ trợ Hồ Văn Cường

Ngọc Sơn cảm nhận được Hồ Văn Cường là một người chân thành, lễ phép và có chí cầu tiến. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc, dễ dàng chinh phục khán giả. Cậu có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật và khả năng tiếp thu nhanh. Ngọc Sơn tin chắc chỉ trong một thời gian ngắn rèn luyện, Hồ Văn Cường sẽ trở thành một viên ngọc sáng, một giọng ca đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt.

Nguồn: http://danviet.vn/chia-se-cua-bau-show-to-ngoc-thuy-ve-ho-van-cuong-gay-tranh-cai-50202216116670...Nguồn: http://danviet.vn/chia-se-cua-bau-show-to-ngoc-thuy-ve-ho-van-cuong-gay-tranh-cai-5020221611667000.htm