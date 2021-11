Cái kết của "giang hồ mạng" gắn mắc YouTuber: Người 22 năm tù, kẻ nhập viện vì bị hành hung

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 11:00 AM (GMT+7)

Hàng loạt cái tên đình đám trên YouTube như Khá “bảnh”, Dũng “trọc”, Đường “nhuệ”... đều vướng vào vòng lao lý.

Đường “nhuệ”

Nguyễn Xuân Đường (Đường “nhuệ”) từng nổi tiếng trên Facebook và YouTube nhờ thú chơi xe sang, thường xuyên khoe ảnh ôm hàng cọc tiền và có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt. Ngoài ra, Đường “nhuệ” còn tham gia diễn xuất trong nhiều MV ca nhạc, phim chiếu mạng như “Gã giang hồ”, “Luật lệ giang hồ”, “Tỷ phú đè đại gia”...

Đạo diễn Đức Thịnh cho hay, Đường là người đam mê đóng phim nên thường "tặng tiền" cho đoàn làm phim. Các vai diễn do Đường “nhuệ” đảm nhiệm đều thể hiện một hình mẫu con người hào hiệp, sống nghĩa khí, sẵn sàng bảo vệ những người yếu thế. Trong phim “Chạm mặt giang hồ”, Đường từng đóng chung với Phú Lê - một giang hồ mạng có nhiều người theo dõi. Cả hai cũng từng phát hành MV ca nhạc "Đời là thế thôi", lọt Top 1 thịnh hành YouTube Việt Nam, hiện đạt 127 triệu lượt xem.

Đường "nhuệ" diễn xuất trong một bộ phim chiếu mạng

Bên cạnh đóng phim, Đường còn tự phong cho mình là võ sư và thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Năm 2016, Đường “nhuệ” tổ chức đêm tiệc sinh nhật kỷ niệm 46 tuổi với tên gọi "Hội tụ anh em", thu hút khoảng 50 nghệ sĩ tham gia.

Năm 2020, Công an tỉnh Thái Bình phát lệnh truy nã toàn quốc với Đường “nhuệ” do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 21 giờ cùng ngày, Công an đã bắt được Đường khi đang trốn ở Hà Nam.

Sau khi bị triệt phá, vợ chồng Đường “nhuệ” và đàn em bị Công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố với các tội danh: “Cố ý gây thương tích”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Tối 18.11.2021, sau hai ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Đường "nhuệ" tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Cùng với ba vụ án trước đó, Đường "nhuệ" phải chấp hành án phạt 22 năm tù.

“Đồng tình với bản án dành cho Đường “nhuệ”. Bản án thích đáng dành cho những kẻ làm ăn bất chính”, một cư dân mạng để lại bình luận.

Khá “bảnh”

Ngô Bá Khá sinh năm 1993 được biết đến với biệt danh Khá “bảnh”, là một giang hồ mạng, YouTuber. Khá từng gây chú ý với các hình ảnh ăn chơi và đặc biệt là điệu múa quạt từng trở thành "hot trend".

Thời điểm nhận được sự quan tâm, kênh YouTube của Khánh “bảnh” sở hữu 2 triệu lượt đăng ký. Những video của nhân vật này tuy hút hàng triệu lượt xem nhưng gây phản ứng, chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng vì chứa nhiều hình ảnh và hành vi bạo lực.

Khán "bảnh" từng sở hữu kênh YouTube có hơn 2 triệu thành viên

Tháng 4.2019, Khá “bảnh” bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua xét nghiệm, Khá “bảnh” dương tính với chất ma túy. Trước đó, Khá Bảnh cũng bị bắt nhiều lần vì tội cố ý gây thương tích hay gây rối trật tự công cộng. Ngay sau khi bị bắt giữ, kênh YouTube của Khá cũng đã bị khóa vì vi phạm chính sách của YouTube.

Trong phiên tòa xét xử tháng 11.2019, Toàn án Nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt Ngô Bá Khá 10 năm 6 tháng tù với tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Sự nổi tiếng của Khá "bảnh" từng là đề tài tranh luận nóng hổi trên các diễn đàn mạng. Dù được một bộ phận cư dân mạng đón nhận, song giá trị Khá "bảnh" mang lại là con số 0.

Dũng “trọc”

Tháng 5.2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc”) 42 tháng tù giam với tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, tháng 9.2020, Đội Cảnh sát ma túy ập vào kiểm tra một quán karaoke ở thành phố Hòa Bình và bắt quả tang Dũng “trọc” đang sử dụng ma túy cùng nhiều đối tượng khác.

Dũng “trọc” nổi tiếng là một giang hồ mạng lắm tài lẻ. Không chỉ được biết đến qua các clip livestream trên Facebook, Dũng “trọc” còn đóng nhiều MV và quay phim ngắn đăng lên YouTube riêng có hàng trăm nghìn lượt người đăng ký.

Trước khi bị bắt, Dũng "trọc" thích chơi trội như đeo nhiều vàng, phát ngôn "gây sốc"

Trên mạng, Dũng “trọc” thường xuyên rao giảng đạo đức, triết lý sống ở đời, sử dụng ngôn từ gây sốc. Thậm chí đối tượng này bất chấp vi phạm pháp luật, sẵn sàng dùng bạo lực để xử lý bất cứ ai phản bội mình.

Trong giới giang hồ mạng, Dũng “trọc” kết thân với nhiều đối tượng như Khá “bảnh”, Huấn “hoa hồng”, Quang “rambo”, Phú Lê,…, trong đó, Dũng “trọc nhận Khá “bảnh” làm con nuôi.

Ngọc “rambo”

Tháng 12.2010, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (hay còn gọi Ngọc "rambo", 31 tuổi) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Trước đó, Ngọc "rambo" và đồng bọn có hành vi đe dọa, ép buộc và giữ người trái phép đối với em Nguyễn Trường A. (16 tuổi, ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) rồi quay video đăng lên kênh YouTube của Ngọc.

Theo cơ quan Công an, khi Ngọc "rambo" biết thông tin em A. lấy trộm máy tính của một người. Ngọc và đồng bọn đã bắt giữ em A. để quay clip, và bắt mẹ em A. mang máy tính đi trả rồi mới thả. Hành vi của Ngọc “rambo” được xác định là giữ người trái pháp luật.

Chân dung giang hồ mạng Ngọc "rambo"

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Ngọc "rambo" được biết đến là người có nhiều hình xăm trổ, thường đeo dây chuyền vàng, sở hữu kênh YouTube có 456.000 người theo dõi.

Nội dung các video được đăng tải trên YouTube của Ngọc “rambo” chủ yếu liên quan tới cách sống của người trong giang hồ, những vụ xung đột và được giải quyết theo cách bạo lực. Những nội dung này bị dư luận lên án gay gắt, người xem kêu gọi tẩy chay và cùng gửi báo cáo lên YouTube để gỡ bỏ những sản phẩm độc hại, tránh ảnh hưởng khi trẻ em xem được.

Huấn “hoa hồng”

Huấn “hoa hồng” là cái tên nổi đình đám trên các nền tảng mạng xã hội. Những video livestream của nam YouTuber này hút hàng triệu lượt xem, không thua kém bất cứ ngôi sao giải trí nào. Tuy nhiên, Huấn “hoa hồng” liên tiếp vi phạm pháp luật, thậm chí bị đánh nhập viện.

Tháng 7.2020, YouTuber Huấn “hoa hồng” bị xử phạt 17,5 triệu đồng do tự ý phát hành 2 cuốn sách “Đệ nhất kiếm tiền” và “Bí kíp kiếm tiền online” khi chưa có quyết định xuất bản từ Nhà xuất bản. Đồng thời, Huấn còn tự ý bán sách ra ngoài thị trường khi chưa có Giấy phép kinh doanh hợp pháp.

Tháng 8.2020, Huấn “hoa hồng” tiếp tục bị phạt 7,5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông - tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Huấn "hoa hồng" khoe tiền

Đến tháng 10, trên fanpage cá nhân, Huấn “hoa hồng”đăng tải đoạn clip “Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung” gắn logo VTV, sử dụng nội dung phóng sự của “Chuyển động 24h”, Đài Truyền hình Việt Nam và có chỉnh sửa, lồng ghép hình ảnh cá nhân Huấn đi làm từ thiện. Liên quan đến vụ việc này, Huấn bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về tội "Vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội".

Giang hồ mạng tai tiếng này cũng từng bị Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM phát hiện dương tính ma túy tại tụ điểm ăn chơi trên địa bàn. Huấn cũng từng được đưa đi cai nghiện ma túy.

Hình ảnh Huấn nhập viện vì bị hành hung

Có thể thấy, những cái tên như Huấn “hoa hồng”, Khá “bảnh”, Dũng “trọc”... thích gây chú ý trên mạng xã hội bằng những thông tin “gây sốc”, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục. Đằng sau sự nổi tiếng của các giang hồ mạng là lối sống nghiện ngập, xem thường pháp luật... và cái kết họ phải trả là vướng vào vòng lao lý. Đây cũng là bài học thức tỉnh cho cộng đồng mạng, nhất là giới trẻ khi thông tin trên YouTube đang tràn lan và chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Nguồn: http://danviet.vn/cai-ket-cua-giang-ho-mang-gan-mac-youtuber-nguoi-22-nam-tu-ke-nhap-vien-vi-bi-...Nguồn: http://danviet.vn/cai-ket-cua-giang-ho-mang-gan-mac-youtuber-nguoi-22-nam-tu-ke-nhap-vien-vi-bi-hanh-hung-5020212011110334.htm