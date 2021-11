Á quân "Thử thách cùng bước nhảy" Hoàng Mỹ An đắt show tại hải ngoại

Thứ Năm, ngày 18/11/2021 12:13 PM (GMT+7)

Sở hữu giọng hát nội lực, những bước nhảy điêu luyện... Hoàng Mỹ An đang là nữ nghệ sĩ đắt show tại sân khấu hải ngoại.

Cách đây vài năm, Hoàng Mỹ An từng thu hút khá nhiều sự chú ý khi tham gia cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy” và giành giải Á quân. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp nhảy múa tại Việt Nam như những đàn anh, đàn chị đi trước, cô lại sang Mỹ để rèn luyện giọng hát và hiện học năm cuối tại trường nhạc - Los Angeles My.

Do dịch Covid-19, Hoàng Mỹ An duy trì việc học online. Đặc biệt, suốt thời gian qua, nữ nghệ sĩ khá đắt show khi nhận được nhiều lời mời biểu diễn tại các đêm nhạc, sân khấu lớn ở Mỹ và các nước lân cận.

Hoàng Mỹ An đắt show tại hải ngoại

Xuất hiện tại đêm nhạc “Thương Hoài Ngàn Năm” của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương mới đây, Hoàng Mỹ An có dịp khoe giọng cùng nhan sắc quyến rũ. Nhiều khán giả nhận xét, Hoàng Mỹ An ở thời điểm hiện tại chững chạc hơn về giọng hát, nhan sắc cũng mặn mà hơn. Cô cũng được đánh giá là mỹ nhân có phong cách nóng bỏng, cuốn hút ở sân khấu hải ngoại.

Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã gửi lời khen có cánh đến Hoàng Mỹ An khi thể hiện ca khúc “Thu Ca”: "Bác rất ấn tượng với tiết mục của cháu, giọng hát rất da diết và những bước nhảy quá điêu luyện. Cảm ơn cháu đã thổi một làn gió mới vào ca khúc đã hơn 40 tuổi này”, ông chia sẻ.

Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương dành nhiều lời khen cho Hoàng Mỹ An

Hoàng Mỹ An chia sẻ, cô đã dành 1 tháng để chuẩn bị cho tiết mục này, vừa biên đạo và tập luyện cho bài hát. Ca khúc “Thu Ca” được nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Anh Khang phối lại theo phong cách Tango kết hợp Hip Hop, R&B nhằm mang lại sự mới mẻ cho người nghe. Đặc biệt trang phục màu đỏ cắt xẻ táo bạo mà Hoàng Mỹ An diện trong đêm nhạc được NTK Tăng Thành Công thiết kế riêng cho cô.

Hoàng Mỹ An không ngại hi sinh những thú vui cá nhân để dành hết thời gian cho việc học hỏi, tập luyện và chuẩn bị những tiết mục trình diễn. Vì vậy, ở mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô luôn chỉn chu từ cách xử lí bài hát cho tới hình ảnh và những bước nhảy.

Nhan sắc nổi bật của Hoàng Mỹ An

Tại hải ngoại, Hoàng Mỹ An cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cô biểu diễn tại những show livestream thiện nguyện để kêu gọi quyên góp cho các hoạt động chống nạn phân biệt chủng tộc người châu Á, và giúp đỡ người dân Ấn Độ trong thời gian dịch bùng phát nặng vừa qua. Bên cạnh đó, cô cũng gửi tiền về Việt Nam để phát những phần cơm cho người vô gia cư, có hoàn cảnh khó khăn, và y tá, bác sĩ... tuyến đầu chống dịch bệnh.

Sắp tới, Hoàng Mỹ An sẽ lưu diễn tại Mỹ với show “Paris by night” ở Temecula; “Thanksgiving” ở Washington DC; “Christmas và New Year” ở California và Florida. Bên cạnh các show diễn, Hoàng Mỹ An và công ty quản lý cũng đang ấp ủ những dự án âm nhạc lớn trong năm 2022.

Nguồn: http://danviet.vn/a-quan-thu-thach-cung-buoc-nhay-hoang-my-an-dat-show-tai-hai-ngoai-5020211811121358443.htm