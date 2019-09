Brad Pitt có bạn gái mới sau khi ly hôn?

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 14:08 PM (GMT+7)

Daily Mail thông tin Brad Pitt đã âm thầm hẹn hò với nhà thiết kế trang sức Sat Hari Khalsa trong 3 tháng qua. Nguồn tin tiết lộ tính cách tốt bụng, mạnh mẽ của Khalsa đã khiến tài tử 56 tuổi xiêu lòng.

Sau khi ly hôn Angelina Jolie, Brad Pitt được cho là qua lại với minh tinh Charlize Theron và mới đây nhất, có tin anh hẹn hò nhà thiết kế trang sức Sat Hari Khalsa.

Còn theo nguồn tin của Us Weekly, bộ đôi gặp nhau lần đầu vào năm ngoái khi cùng dự sự kiện từ thiện do Red Hot Chili Peppers tổ chức. "Khi ấy, họ ngồi cạnh nhau và cười nói suốt đêm với đối phương", nguồn tin tiết lộ.

Hồi tuần trước, cánh săn ảnh bắt gặp Khalsa âm thầm đến dự buổi công chiếu phim Ad Astra ở thành phố Los Angeles (Mỹ) để ủng hộ Brad Pitt. Cả hai cũng được cho là dành những ngày hè vui vẻ bên nhau. Song theo tờ tạp chí Mỹ, mối quan hệ của Pitt và Khalsa hiện vẫn chưa quá nghiêm túc.

Không giống những mỹ nhân nóng bỏng Pitt từng hẹn hò, Sat Hari Khalsa là mẫu phụ nữ bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm linh. Cô sinh ra ở Mỹ nhưng tiếp thu nền giáo dục của Ấn Độ và theo đuổi ngành chế tác trang sức. Một số tờ báo quốc tế dùng cụm từ "nhà thiết kế trang sức tài năng" để nói về Sat Hari Khalsa.

Sau thông tin trên, tối cùng ngày, trang E! Online phủ nhận họ đang hẹn hò mà chỉ là bạn bè. Nguồn tin khác của trang này cho biết trong buổi tiệc ra mắt phim Ad Astra, Sat Hari Khalsa đi với một người bạn gái khác. Brad Pitt nói chuyện với nhiều nhóm khác nhau, hai người không có biểu hiện lãng mạn nào.

Vào tháng 1, khi chưa có tin yêu Sat Hari Khalsa, Brad Pitt bị đồn qua lại với minh tinh Charlize Theron. Khi ấy, The Sun cho hay tài tử Hollywood hẹn hò sao Fast & Furious 8 thông qua sự giới thiệu của Sean Penn - bạn trai cũ Theron. Nguồn tin còn khẳng định mỹ nhân từng giành giải Oscar đã đến thăm Pitt nhiều lần tại nhà riêng ở Loz Feliz, Los Angeles. Dù vậy, Pitt vẫn im lặng trước thông tin này. Còn Theron nói cả hai chỉ là bạn bè, đồng nghiệp.

Brad Pitt mới đây chia sẻ anh sẽ hạn chế diễn xuất trong vài năm tới. Brad Pitt hiện hứng thú với điêu khắc và xây dựng nhà vườn. Anh cũng sản xuất - thông qua công ty Plan B của anh - nhiều phim như 12 Years a Slave, Moonlight, The Departed, The Lost City of Z, Okja. Năm 2019 được coi là thành công với Brad Pitt về mặt nghệ thuật, khi hai phim Once Upon a Time in Hollywood và Ad Astra đều được đánh giá cao.

Trong quá khứ, tài tử từng nghiện rượu, dẫn đến mâu thuẫn với vợ cũ Angelina. Hai người chia tay năm 2016, sau 12 năm chung sống. Pitt hiện đã cai rượu sau khi tham gia một nhóm điều trị.

Hiện tại, sau khi đã dứt hẳn quan hệ với Angelina Jolie, Pitt tập trung hầu hết thời gian cho phim ảnh. Sau thành công của Once Upon A Time In Hollywood, tài tử 56 tuổi tiếp tục được chú ý với vai chính trong Ad Astra.