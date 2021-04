Bố mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long nhờ công an xác minh nhân thân người vợ 2

Thứ Ba, ngày 20/04/2021 17:48 PM (GMT+7)

Bố mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long vừa lên tiếng sau khi Linh Lan tuyên bố không cần nhận tiền phúng điếu.

Bà Nhâm Thị Tư (mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long) cho biết, bà cùng gia đình đã làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh nhân thân diễn viên Linh Lan – vợ 2 của Vân Quang Long.

Bố mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long

“Sinh thời con trai tôi là Vân Quang Long đã có thời gian quan hệ tình cảm với một cô gái tự xưng là Linh Lan. Sau khi con trai tôi mất vào ngày 29/12/2020 tại Mỹ, cô Linh Lan đã đăng cáo phó công khai, trả lời phỏng vấn báo chí, tự nhận mình là vợ chính thức hiện tại của Vân Quang Long, có tên thật là Phan Thị Ngọc Nhi, tên con gái là Lê Helen - mang họ của gia đình chúng tôi.

Chúng tôi đã gửi đơn xin xác minh nhân thân tới cơ quan công an và đã được cơ quan công an chính thức trả lời bằng công văn số 04 /CV-CATT ngày 06/04/2021. Chúng tôi không được đăng toàn văn công văn có dấu đỏ vì luật không cho phép. Nội dung trả lời của quý công an xác nhận các nội dung chính như sau:

Người tự xưng là Linh Lan có tên thật là Ngô Thị Trúc Ly, sinh ngày 30/12/1993 tại Vĩnh Long, qua trích lục tàng thư hộ tịch tình trạng hôn nhân của Ngô Thị Trúc Ly là độc thân, không có quan hệ kết hôn với Vân Quang Long.

Người có tên Phan Thị Ngọc Nhi là chị gái ruột của Ngô Thị Trúc Ly, sinh năm 1989, có cùng hộ khẩu thường trú với Ngô Thị Trúc Ly tại Vĩnh Long.

Cháu gái tên thường gọi là Helen có tên thật Ngô Mẫn Nhi, do người có tên Ngô Thị Trúc Ly đứng khai sinh cho cháu với tư cách là mẹ ruột”.

Vân Quang Long và Linh Lan

Ngoài ra, bà Nhâm Thị Tư còn tuyên bố: “Chúng tôi khẳng định Vân Quang Long đã có vợ chính thức, hợp pháp là Hồng Nguyễn, công dân quốc tịch Mỹ cho tới khi qua đời”.

Trước chia sẻ của mẹ cố ca sĩ Vân Quang Long, Linh Lan cũng có phản hồi rằng: “Hiện tại tôi chưa nhận được đơn từ gì liên quan đến tôi hết. Nhưng một khi tôi đã quyết định không thèm nhận tiền phúng điếu từ bên Mỹ nữa có nghĩa là tôi đã dứt khoát muốn “rửa tay sạch sẽ”. Tôi không muốn liên quan đến bất cứ những người đang cố tình hãm hại tôi. Cho nên tôi chỉ cần sự bình yên lúc này và không muốn trả lời bất cứ câu hỏi gì.

Tôi không đòi danh phận, không đòi tiền bạc cũng không tranh chấp bất cứ tài sản gì nên tôi không cần phải rước thêm phiền phức và đau đầu. Bây giờ anh Long mất rồi, con của tôi sinh tôi sẽ nuôi. Lúc anh Long còn sống sao lại không xác minh danh tính tôi, đến khi anh Long mất lại đi xác minh trong khi tôi không đòi hỏi gì hết".

Diễn viên Linh Lan cũng khẳng định, mối quan hệ giữa cô và bố mẹ Vân Quang Long đã không còn tốt đẹp từ lâu. "Hiện tại tôi không có mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ anh Long bởi vì họ đã nói tại tang lễ và rất nhiều người trên YouTube những điều không tốt về tôi. Tôi cũng không muốn thêm rắc rối, phiền phức. Tôi cảm thấy giữa tôi và họ đã có những khoảng cách rất lớn từ lúc anh Long mất".

Sinh thời, Vân Quang Long xác nhận Linh Lan là vợ. Cả hai có con chung là bé Helen

Ngày 28/12/2020, thông tin ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ khiến khán giả và giới nghệ sĩ bàng hoàng, tiếc thương. Tại xứ sở cờ hoa, do ảnh hưởng của dịch bệnh, cố nghệ sĩ phải kiếm sống bằng nhiều nghề tay chân. Dẫu vậy, anh không hề giấu khổ và tỏ ra lạc quan. Anh cố gắng làm việc với tâm nguyện các con có một tương lai tốt đẹp nhất.

Người vợ đầu của Vân Quang Long là Ái Vân. Cả hai quen nhau khi còn là học sinh THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, TP Sa Đéc, Đồng Tháp. Họ gắn bó với nhau đến khi Vân Quang Long hoạt động nhóm 1088 và trở nên nổi tiếng. Lúc này, vì ở đỉnh cao sự nghiệp, cố nghệ sĩ không muốn gây ồn ào đời tư nên chọn cách lặng lẽ đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới. Sau đó, vợ chồng họ tiếp tục giấu kín chuyện hôn nhân đến nhiều năm sau.

Vân Quang Long và Á Vân có hai người con chung. Tuy nhiên, đến năm 2015, cặp đôi “đường ai nấy đi” và vợ nam ca sĩ đảm nhận nuôi con.

Vân Quang Long cùng vợ đầu - Ái Vân và 2 con chung

Sinh thời, Vân Quang Long từng chia sẻ với chúng tôi rằng, sau chia tay vợ cũ, anh tìm được tình yêu mới. Đó là Linh Lan, cùng quê Đồng Tháp, sinh năm 1989. Cả hai quen nhau trong một lần đi ăn chung với bạn bè ở TP.HCM và bí mật kết hôn năm 2016. Trước khi qua đời, Vân Quang Long qua Mỹ sinh sống. Linh Lan và con gái ở lại Việt Nam.

