Bé Bảo An “Xúc xắc xúc xẻ” lên tiếng khi liên tục bị kẻ lạ quấy rối, nhắn tin khiếm nhã

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Bảo An “Xúc xắc xúc xẻ” đã đăng một bài viết dài “vạch trần” hành vi khiếm nhã của một cá nhân. Cụ thể, cô cho biết, người này đã có những lời nói, hành động mang tính chất vu khống, lăng mạ, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm và danh dự của mình.

“Những việc làm này không chỉ mang lại rất nhiều phiền toái đến cuộc sống, công việc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của Bảo An và người thân. An xin một lần nữa khẳng định, tất cả những gì mà tài khoản TBCE phát tán hoàn toàn là bịa đặt và vu khống”, nữ ca sĩ bức xúc nhấn mạnh.

Bài viết của Bảo An

Khi chúng tôi liên hệ để tìm hiểu thực hư, chị Phương - mẹ ruột cũng là quản lý của Bảo An - đã chia sẻ rõ hơn về sự việc. Chị cũng đưa chúng tôi xem những lời nói khiếm nhã mang tính 18+ của người này về nữ ca sĩ. Chị kể: “Người này không biết là ai, không biết từ đâu nhưng lại tung những thông tin vu khống về An. Em biết không? Bất cứ ai có tương tác ở Facebook An, tài khoản đó đều gửi tin nhắn chửi rủa, nói xấu Bảo An đủ kiểu. Không chỉ bạn bè, người thân, fan trên mạng, TBCE còn tìm tới quấy rối tận trường”. Mẹ Bảo An cho biết, Bảo An chỉ mới 17 tuổi, chưa từng trải qua cú sốc như vậy bao giờ. Vì thế, những ngày qua cô bé trầm cảm và rất suy sụp, làm ảnh hưởng đến việc học tập.

Chị Phương đã nhắn tin kêu ngừng ngay hành vi sai trái, nhưng người đó vẫn ngang nhiên tiếp tục. Vì thế, chị Phương và gia đình quyết định nhờ Thừa phát lại lập vi bằng. Đây sẽ là nguồn bằng chứng để cơ quan pháp luật tiến hành xử lý. “Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã gửi đơn tố cáo và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết phục vụ cho việc điều tra và xử lý những hành động sai trái đó”, mẹ Bảo An khẳng định.

“Bé” Bảo An ngày ấy - bây giờ

Bảo An (sinh năm 2006) là một trong những sao nhí nổi tiếng với loạt MV hit từ khi còn rất nhỏ. Trong đó, bài hát “Xúc xắc xúc xẻ” của cô chính là video ca nhạc đầu tiên của Vpop vượt mốc 100 triệu lượt xem. Đến thời điểm hiện tại, MV này đã có hơn 700 triệu view ở cả 2 kênh phát hành. Ngoài ra còn có “Mẹ ơi tại sao” 225 triệu view, “Bé chút chít” 138 triệu view...

Hiện tại, “bé” Bảo An 5 tuổi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp có chiều cao nổi bật. Cô đang theo học lớp 11 tại một ngôi trường quốc tế. Bước sang độ tuổi 17, không chỉ trưởng thành hơn trong cách ăn mặc, giao tiếp, Bảo An còn dấn thân mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực để khám phá giới hạn của bản thân. Từ hát, làm MC cho đến đóng phim điện ảnh, truyền hình, cô mong muốn được “khán giả nhìn nhận” là một nghệ sĩ đa năng.

