Hậu duệ “bé” Xuân Mai, được mệnh danh “công chúa YouTube” trổ mã phổng phao

Ca sĩ Bảo An (sinh năm 2006) là một trong những sao nhí nổi tiếng với loạt MV hit từ khi còn rất nhỏ. Trong đó, bài hát “Xúc xắc xúc xẻ” của cô chính là video ca nhạc đầu tiên của Vpop vượt mốc 100 triệu lượt xem. Đến thời điểm hiện tại, MV này đã hơn 700 triệu view ở cả 2 kênh phát hành. Ngoài ra còn có “Mẹ ơi tại sao” 225 triệu view, “Bé chút chít” 138 triệu view... Đáng chú ý, lượt view trên YouTube của các ca khúc này tăng lên đều đều theo thời gian và thường được xem là “nhạc ăn cơm” của các khán giả nhí.

“Bé” Bảo An ngày ấy - bây giờ

Hiện tại, “bé” Bảo An 5 tuổi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp có chiều cao nổi bật. Cô đang theo học lớp 11 tại một ngôi trường quốc tế. Theo lời chị Phương – mẹ ruột cũng là quản lý, Bảo An rất chăm học và mê đọc sách. Với giọng ca “Xúc xắc xúc xẻ”, 12 năm tham gia hoạt động nghệ thuật không phải là một hành trình dài. Sao nhí “Đồ Rê Mí” vẫn đang ưu tiên cho việc học để nâng cao và trau dồi tri thức cho tương lai.

Trò chuyện với chúng tôi, Bảo An vẫn giữ được nét vô tư đúng với lứa tuổi, không cảm thấy áp lực khi tham gia showbiz. Tuy nhiên, sao nhí cho biết thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy bị mất phương hướng bởi nổi tiếng quá sớm. “Thật ra có đôi lúc em bị mất phương hướng trong âm nhạc. Em không biết mình sẽ sáng tác loại âm nhạc nào và ra MV với concept ra sao. Ngoài ra còn có việc định hướng, xây dựng hình ảnh. Tại vì em đang ở một độ tuổi lưng chừng nên khá khó để có thể hát những bài yêu đương, cũng không thể hát nhạc trẻ em nữa”, Bảo An trải lòng.

Bảo An ưu tiên việc học hàng đầu

Hành trình nghệ thuật nhiều năm nay của Bảo An luôn có sự đồng hành, ủng hộ hết mình từ gia đình, ba mẹ. Cô bé chia sẻ nếu không có sự hỗ trợ này thì đã không có một Bảo An duy trì hoạt động nghệ thuật cho đến hôm nay. Có mẹ quản lý hợp đồng, sắp xếp lịch trình làm việc, giọng ca 17 tuổi chỉ tập trung chuyên môn. Hỏi cô bé có muốn tạm rời xa vòng tay của mẹ để gia nhập một công ty giải trí, Bảo An lắc đầu và cho biết không có ý định này. “Vì mẹ em đang quản lý cho em rất tốt”, cô nói.

Trở thành hiện tượng nhờ giọng hát ngọt ngào và vẻ ngoài trong trẻo, nên không có gì lạ khi Bảo An đắt show đi diễn từ khi còn nhỏ. Thậm chí ba mẹ cô bé phải từ chối nhiều lời mời để Bảo An ưu tiên học tập. Vợ chồng chị Phương luôn theo sát bé, dạy bảo cẩn thận. Nhờ vậy, cô bé luôn hồn nhiên đúng độ tuổi, không mắc “bệnh ngôi sao”. Bước sang độ tuổi 17, không chỉ trưởng thành hơn trong cách ăn mặc, giao tiếp hay vẻ ngoài xinh xắn, Bảo An còn dấn thân mạnh mẽ làm mọi thứ để khám phá giới hạn của bản thân. Từ hát, làm MC cho đến đóng phim điện ảnh, truyền hình, cô cho thấy rõ mong muốn được “khán giả nhìn nhận” và thử sức với những điều mới.

Sao nhí ngày nào giờ đã là thiếu nữ với vóc dáng nổi bật

So với những ngày đầu bước vào showbiz và hiện tại, Bảo An cho biết mình vẫn vậy, vẫn thích đi hát và vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Điểm khác nhau có chăng chỉ là bây giờ cô bé đã có nhiều ca khúc tự sáng tác. “Em cảm thấy đây là điều khá hay đối với em. Em có thể hát những ca từ do chính em đặt bút viết”, giọng ca 17 tuổi nói.

Mới đây, cô cho ra mắt một đoạn trailer ca khúc “Không thể quay lại” có giai điệu da diết, nói về một chuyện tình buồn. Mẹ Bảo An chia sẻ, chị bất ngờ khi lần đầu nghe thấy bài hát này vì cảm thấy ca từ chưa phù hợp lắm ở lứa tuổi con. Vì vậy, chị khuyên Bảo An nên sáng tác những bài hát có giai điệu vui tươi để truyền tải nội dung tích cực đến người nghe.

Hỏi Bảo An lấy cảm xúc từ đâu để viết lên những dòng nhạc, cô bé cười và cho biết chưa từng trải qua cảm xúc day dứt như vậy. Thông thường, Bảo An lấy ý tưởng từ những câu chuyện cô đọc được trong sách, truyện. Sau đó, cô viết ra bài hát. Ngoài “Không thể quay lại”, Bảo An còn sở hữu nhiều ca khúc tự sáng tác khác và dự tính sẽ phát hành thời gian sắp tới.

Thời trang hàng ngày của Bảo An trẻ trung, năng động, khoe khéo vẻ đẹp hình thể

Ngoài ra, “hiện tượng YouTube” còn là gương mặt quen thuộc xuất hiện trong nhiều bộ phim như “Cô gái đến từ hôm qua”, “Nhà chung”, “Cục nợ của cha”... và gần nhất là “Thời hoa dại”. Bảo An vào vai Tiên – cô con gái đang tuổi mới lớn, bị mẹ kiểm soát và đem lòng yêu một anh sửa xe. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen với diễn xuất năng động, đáng yêu. Bảo An bày tỏ: “Em thích đi đóng phim. Vì em cảm thấy khi làm diễn viên, mình có thể tìm hiểu về chiều sâu của nhân vật. Sau đó bằng cách của mình diễn tả lại nhân vật đó, cảm xúc đó, câu chuyện đó. Em muốn thử thách bản thân với thêm nhiều vai diễn nữa. Dù em đóng phim khá nhiều nhưng vì là ca sĩ nên em sẽ không đóng hay được như các bạn khác. Nhưng em sẽ cố gắng đóng tốt nhất có thể trong các bộ phim sắp tới”.

Bảo An mong muốn trong tương lai sẽ phát triển bản thân ở cả hai mảng diễn xuất và ca hát, trở thành nghệ sĩ toàn năng được khán giả yêu mến. Cô khẳng định, sau nhiều năm làm nghề, thu nhập của cô đủ để trang trải chi phí từ học tập cho đến sinh hoạt. “Mẹ giúp em quản lý. Nhờ đó, em có thời gian để chăm sóc bản thân, tập trung cho học tập và các dự án nghệ thuật”, giọng ca sinh năm 2006 nói.

“Hiện tượng YouTube” thể hiện vẻ trưởng thành qua cách ăn mặc, thường chọn trang phục có họa tiết, màu sắc trẻ trung. Cô cũng mở tài khoản TikTok, Instagram..., thường xuyên cập nhật hình ảnh mới với người hâm mộ.

Bảo An thấy vui vì hiện tại ra đường vẫn có người nhận ra “bé Bảo An” và nghe người ta mở nhạc của mình rất nhiều. “Tết vừa rồi, em đi chợ nghe mọi người mở nhạc xuân của em rộn ràng. Em vui lắm”, cô nói.

