Báo đen Chadwick Boseman tiều tụy 3 tháng trước khi chết trẻ

Thứ Ba, ngày 23/11/2021 09:44 AM (GMT+7)

Cách đây 3 tháng, Chadwick Boseman từng khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện với hình ảnh tiều tụy, gầy guộc trong video trên trang mạng xã hội Instagram. Tài tử này che giấu bệnh nên không ai biết anh trải qua cuộc chiến khó khăn giành giật sự sống.

Ngay khi thông tin sao phim "Black Panther" (Chiến binh báo đen) qua đời vì ung thư lan tỏa, các báo giải trí phương Tây đăng tải lại chuyện người hâm mộ tài tử này từng lo lắng khi thấy thần tượng quá gầy guộc. Lúc đó, Chadwick Boseman xuất hiện trong video clip trên Instagram, anh trò chuyện về sáng kiến có tên "Operation 42" nhằm giúp các bệnh viện phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Phi trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Đây là dự án anh hợp tác cùng Thomas Tull, tôn vinh huyền thoại bóng chày Jackie Robinson. Chadwick Boseman từng hóa thân thành Jackie Robinson trong phim tiểu sử về ông có tên "42".

Chadwick Boseman xuất hiện gầy ốm

Chadwick Boseman khi đóng "Black Panther"

Lúc đó, nhiều người hâm mộ đã lo lắng: "Anh có đang ổn không?", "Anh ốm quá!"… Tuy nhiên, họ đoán rằng tài tử này đang giảm cân cho vai diễn tiếp theo và chẳng ai nghĩ rằng anh bệnh. Đại diện truyền thông của Chadwick Boseman cũng từ chối trả lời thắc mắc của truyền thông quanh việc sụt giảm cân nặng của Chadwick Boseman.

Chadwick Boseman qua đời ngày 28-8 trong vòng tay gia đình. Anh khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ thương tiếc. Họ tưởng niệm anh trên trang cá nhân. Đạo diễn Jordan Peele sốc trước thông tin và viết: "Đây là một đòn đau đớn!". Tài tử The Rock viết: "… Hãy yên nghỉ trong tình yêu thương của mọi người nhé! Cảm ơn vì anh đã tỏa sáng và tận hiến tài năng của mình với thế giới!".

Nhiều người thương tiếc Chadwick Boseman

Diễn viên Viola Davis viết: "Chadwick Boseman, tôi không có lời nào để diễn tả nỗi đau của mình khi mất đi bạn. Bạn là người tài năng, chân thực, tràn đầy tình yêu thương, truyền cảm hứng. Tôi vô cùng vinh dự khi từng được làm việc, được biết đến bạn. Hãy yên nghỉ nhé!". Diễn viên Mark Ruffalo xót xa: "Những nỗi đau buồn trong năm nay càng tăng khi chúng ta mất đi Chadwick Boseman. Anh ấy là một tài năng tuyệt vời, một tấm lòng rộng mở… Hãy yên nghỉ trong quyền lực, thưa đức vua". Ngoài ra một loạt người nổi tiếng khác như: Mariah Carey, Aisha Tyler, Mandy Moore, Gabrielle Union, Lili Reinhart, Nia DaCosta… đều tưởng niệm tài tử này.

Những chính trị gia nước Mỹ cũng tưởng niệm Chadwick Boseman. Trong đó, ông Joe Biden cho biết: "Chadwick Boseman từ vai diễn Jackie Robinson trong "42" cho đến "Black Panther" đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, cho thấy họ có thể làm bất cứ việc gì, trở thành bất cứ ai họ muốn, thậm chí là cả siêu anh hùng".

Ngoài thành công với vai chính trong bom tấn thành công doanh thu lẫn nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình "Black Panther" (Chiến binh báo đen), Chadwick Boseman còn tham gia nhiều vai diễn ấn tượng khác như James Brown trong "Get on up" và Jackie Robinson trong "42". Phim mới nhất có anh tham gia ra mắt khán giả gần đây là "Da 5 Bloods" do Spike Lee đạo diễn. Phim chiếu trên Netflix, có sự tham gia của Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn.

Chadwick Boseman giữ kín tình trạng sức khỏe nên người hâm mộ không biết tài tử này chiến đấu chống lại bệnh tật trong thời gian dài

Trong suốt sự nghiệp, Chadwick Boseman đóng khoảng 30 phim và nhận 4 giải thưởng về diễn xuất. Trong suốt thời gian chiến đấu chống căn bệnh ung thư, nam diễn viên này vẫn tham gia đóng phim bằng nỗ lực sự đam mê lớn. Những nỗ lực, say mê nghề của nam diễn viên này truyền cảm hứng cho mọi người. Anh giữ kín tình trạng sức khỏe nên người hâm mộ không biết tài tử này chiến đấu chống lại bệnh tật trong thời gian dài.

