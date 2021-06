"Bạn gái tin đồn" của Văn Hậu thức trắng đêm cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Thứ Ba, ngày 08/06/2021 10:58 AM (GMT+7)

Các hot girl, người đẹp thức cả đêm cổ vũ đội tuyển VN chiến thắng trước Indonesia.

Trận đấu giữa đội tuyển VN và Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 thu hút các hot girl, người đẹp thức cả đêm theo dõi cổ vũ.

Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu được fan "đẩy thuyền" tích cực

Trong số đó phải kể tới người đẹp Doãn Hải My - Top 10 Hoa hậu Việt Nam. Hải My cũng chính là "bạn gái tin đồn" của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Dù không lên tiếng khẳng định nhưng cư dân mạng nhiều lần phát hiện ra những minh chứng cho thấy cả hai rất thân thiết ngoài đời thường. Trong đêm thi tại cuộc thi hoa hậu Việt Nam, Văn Hậu đã tới cổ vũ cho Hải My.

Trên trang Instagram cá nhân, Hải My chia sẻ nhiều khoảnh khắc bùng nổ trong trận VN gặp Indonesia, trong đó đáng chú ý là khoảnh khắc của Văn Hậu. Cùng với đó là việc biểu hiện cảm xúc “Very very very proud" (tạm dịch: Rất rất tự hào) đối với Văn Hậu và đồng đội.

Doãn Hải My chia sẻ khoảnh khắc của đội tuyển VN trong đó hình ảnh Đoàn Văn Hậu nổi bật với chiều cao lý tưởng

Sau mỗi bàn thắng của đội tuyển VN, Doãn Hải My cũng cập nhật ngay tỷ số với những cảm xúc vỡ òa trong niềm vui sướng.

Hải My liên tục chia sẻ cảm xúc vui sướng mỗi khi đội tuyển VN ghi bàn

Hotgirl Huyền Anh (Bà Tưng) cũng thức đêm cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. “Gọi tên Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Thanh. Sau những cú đá người của Indonesia thì Việt Nam không biết ngán” – Huyền Anh viết trên trang cá nhân.

Huyền Anh gửi tình cảm đến các cầu thủ đội tuyển VN

Huyền Anh cũng không quên ca ngợi tài huấn luyện của thầy Park. "Gọi tên thầy nữa! Thầy điều binh khiển tướng quá hợp lí!" - Huyền Anh viết trong bình luận. Hotgirl nhận định: "Văn Toàn, Tuấn Anh hôm qua bị ngã nhiều lần mà ai cũng thấy xót cho ĐTVN. Cả đội ĐTVN hôm qua chơi rất bản lĩnh, chơi đẹp!".

Huyền Anh theo dõi hết trận và không quên chụp lại hình ảnh thầy Park

Ngoài ra, hot girl Phương Anh cũng được cư dân mạng chú ý với bức hình chụp bên cạnh màn hình tivi cổ vũ đội tuyển VN. Trên một diễn đàn nổi tiếng, trước khi trận đấu giữa VN và Indonesia diễn ra, admin của trang đã đăng ảnh đội tuyển VN cùng lời nhắn “Việt Nam quyết thắng". Phía dưới có hàng nghìn bình luận gửi về, trong đó, hot girl Phương Anh đã comment bằng một bức hình chụp đang mặc áo đỏ cổ vũ cùng lời nhắn tới các cầu thủ: “Cố lên nha”.

Hot girl Lê Phương Anh được cư dân mạng chú ý với bức hình chụp bên cạnh màn hình tivi cổ vũ đội tuyển VN

