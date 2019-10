Bạn gái Phan Văn Đức phản ứng bất ngờ khi bị kẻ lạ đăng ảnh trên nhóm hẹn hò

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 09:54 AM (GMT+7)

Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự thông cảm đối với trường hợp hi hữu mà bạn gái Phan Văn Đức gặp phải.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Võ Nhật Linh - bạn gái của cầu thủ Phan Văn Đức đã bức xúc chia sẻ dòng trạng thái thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, Nhật Linh cho biết: "Xin chào mọi người mình là Nhật Linh, mình quê Nghệ An. Mình sống rất bình thường và mình cũng muốn các bạn bình thường với mình. Mệt mỏi!"

Bức ảnh Nhật Linh chia sẻ trên trang cá nhân

Đi kèm với đó, Nhật Linh chia sẻ bức ảnh một tài khoản có tên Nguyễn Thùy Linh đã lấy ảnh của cô và tự giới thiệu đó là mình để đăng lên một group tìm người hẹn hò. Người này còn có đầy đủ thông tin cá nhân để làm quen.

Ngay bên dưới bài đăng của Nhật Linh, nhiều bạn bè cùng người hâm mộ đã bày tỏ sự thông cảm với trường hợp của hot girl xứ Nghệ. Còn nhiều bạn bè thân thiết thì trêu đùa cô nàng rằng: "Chỉ là người ta giống tên giống mặt thôi". Có người lại giục cô nàng lấy chồng để tránh gặp trường hợp khó xử như thế này.

Võ Nhật Linh là hot girl xứ Nghệ nhận được nhiều yêu mến của cư dân mạng

Võ Nhật Linh từng gây sốt bởi loạt ảnh trong đợt thực tập tại trường mần non ở huyện Diễn Châu, Nghệ An được chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội. Cô nàng 9X được yêu mến bởi gương mặt ngây thơ xinh xắn, làn da trắng cùng nụ cười tươi.

Hot girl sinh năm 1996 tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Cô từng chia sẻ rằng, bản thân rất thích trẻ con nên phấn đấu trở thành "cô giáo như mẹ hiền". Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, Võ Nhật Linh không theo nghề dạy trẻ. Trên trang cá nhân, Nhật Linh chia sẻ đang là chuyên viên trang điểm và nhận dạy các lớp học make up.

Nhật Linh và Văn Đức nhiều lần ngấm ngầm thừa nhận đang hẹn hò

Cuối tháng 8 năm nay, nhiều cư dân mạng tinh ý phát hiện cầu thủ Phan Văn Đức có tài khoản mạng xã hội thứ hai và thường xuyên tương tác với tài khoản cá nhân của Nhật Linh. Điều này khiến nhiều người tin rằng, Nhật Linh chính là tình mới của Phan Văn Đức. Đến cuối tháng 8, Nhật Linh ẩn ý thừa nhận đang hẹn hò với cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam khi chủ động đăng ảnh chụp chung với Phan Văn Đức.

Hot girl sinh năm 1996 được khen ngợi xinh đẹp, trong sáng

Ngày 3/9, tài khoản Đức Cọt (được cho là nick thứ hai của cầu thủ Phan Văn Đức) chia sẻ ảnh chụp bạn gái tin đồn. Văn Đức cũng tag tên người đẹp xứ Nghệ và gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô: "Happy birthday em. Thêm tuổi mới chúc em mạnh khỏe và luôn vui vẻ. Chúc cho những gì tốt đẹp sẽ đến với em".

Cô nàng cũng sở hữu thân hình khá bốc lửa với vòng 2 thon gọn và vòng 3 nảy nở

Mới đây nhất, tiền vệ tuyển Việt Nam đăng ảnh chụp chung với hot girl cùng quê đúng dịp Trung thu. Văn Đức cũng có nhiều lần trả lời bình luận của bạn bè ngầm ám chỉ việc mình và Nhật Linh đang trong mối quan hệ tốt đẹp.