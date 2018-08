Bạn gái người ăn bún chả với Obama bị tố cưỡng hiếp diễn viên nam 17 tuổi

Thứ Năm, ngày 23/08/2018 20:30 PM (GMT+7)

Sau nhiều năm im lặng, vụ việc bất ngờ gây ồn ào khi bức ảnh tình cảm giữa hai người được đăng tải.

Từng là một trong những nạn nhân đi đầu trong phong trào #Metoo khi dám lên tiếng phanh phui scandal cưỡng bức của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein, nhưng mới đây, nữ đạo diễn 42 tuổi Asia Argento lại vướng vào bê bối xâm hại tình dục người đồng nghiệp khi ấy mới 17 tuổi.

Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu vào năm 2004 khi Bennet 7 tuổi nhận được lời mời tham gia vào dự án The Heart is Deceitful Above All Things, do Argento đồng biên kịch và đạo diễn. Bên cạnh nam diễn viên trẻ, bộ phim còn có sự góp mặt của 2 diễn viên nhí đình đám Dylan và Cole Sprouse.

Bennet và Argento trong bộ phim The Heart Is Deceitful Above All Things.

Trong phim, cả 3 cùng vào vai con trai Jeremiah của nhân vật bà mẹ Sarah, do Argento thủ vai. Sau đó khi bộ phim kết thúc nam diễn viên nhí vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Argento thậm chí hai người còn xưng hô mẹ con trên mạng xã hội.

Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây khi hai người không có thêm hoạt động chung nào, thì thông tin nam diễn viên trẻ bất ngờ đe dọa kiện cô ra tòa vì vụ tấn công tình dục năm xưa được đăng tải trên New York Times.

Một nguồn tin nặc danh đã gửi toàn bộ bằng chứng về vụ tấn công tình dục của Argento đối với Bennet, trong đó có một bức ảnh hai người chụp trên giường vào năm 2013. Đến lúc này, người hâm mộ mới biết đến câu chuyện đằng sau mối quan hệ "mẹ con" này.

Bennet hé lộ cả hai từng quan hệ tình dục tại một căn phòng khách sạn ở California, Mỹ. Khi ấy, anh mới chỉ 17 tuổi hai tháng. Còn Argento đã 37 tuổi.

Bức ảnh làm lộ ra mối quan hệ giữa Bennet và Argento được TMZ công bố.

Bên cạnh đó, những tin nhắn nữ diễn viên thừa nhận việc quan hệ tình dục với nam diễn viên trẻ được trang TMZ đăng tải lại càng củng cố thêm bằng chứng chống lại cô.

Sau khi Bennett đe dọa kiện ra tòa, nữ diễn viên đã phải chi 380.000 USD dể "cậu con trai" giữ im lặng. Sau khi thông tin này được truyền thông khui ra và đăng tải, Argento lên tiếng giải thích người trả tiền cho Jimmy Bennett là người bạn trai quá cố của cô - Anthony Bourdain, để cô không phải nhận thêm sự quấy rầy.

Ngôi sao 42 tuổi cũng nhấn mạnh trong thời gian tới cô và luật sư sẽ tập hợp bằng chứng để đòi lại sự trong sạch cho mình.