Ngọc nữ Nhật Bản từng dính scandal ma túy và lộ clip nóng giờ ra sao?

Thứ Năm, ngày 23/08/2018 12:36 PM (GMT+7)

Diễn viên xinh đẹp người Nhật hiện đã gạt bỏ quá khứ, làm mẹ đơn thân bên cậu con trai 19 tuổi.

Noriko Sakai từng là một trong những diễn viên, ca sĩ hàng đầu Nhật Bản bởi diễn xuất ổn định, khuôn mặt xinh đẹp và thân hình vô cùng quyến rũ.

Vai diễn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Noriko là vai diễn cô gái câm điếc Aya trong Ngôi sao may mắn. Ngay sau khi phát sóng, bộ phim đã làm mưa làm gió trên khắp các đài truyền hình, và được chiếu tại nhiều quốc gia.

Vẻ xinh đẹp của Noriko Sakai đã khiến bao trái tim say đắm.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Noriko bỗng tụt dốc không phanh sau scandal ma túy. Tháng 8/2009, Noriko và chồng Takaso Yuichi bị phát hiện tàng trữ và sử dụng ma túy tại nhà riêng. Chồng cô bị bắt trước, sau đó 8 ngày Noriko mới ra đầu thú và nhận nhận án phạt 18 tháng tù, 3 năm quản thúc.

Cô cúi đầu xin lỗi vì scandal ma túy

Sau khi ra tù, Noriko gần như không thể trở lại với nghề diễn viên, các đạo diễn, nhà sản xuất và công ty quản lý đều quay lưng với cô.

Để có tiền trang trải cuộc sống, Noriko đành chấp nhận tham gia phim nóng Tiếng ve rừng sâu do đạo diễn bộ phim cấp 3 Be My Slave (2012) - Toru Kamei dàn dựng. Trong phim có nhiều cảnh quay nhạy cảm và khoe thân khiến người xem đỏ mặt.

Năm 2009, truyền thông Nhật Bản được thêm một phen chao đảo khi xuất hiện một đoạn clip được coi là video sex của ngọc nữ làng giải trí xứ sở Mặt trời mọc.

Tuy chỉ kéo dài 19 giây nhưng cũng đủ để nhận ra khuôn mặt người phụ nữ trong đó giống y hệt Noriko Sakai. Tuy nhiên, nữ diễn viên của Ngôi sao may mắn lại cương quyết phủ nhận tất cả: "Chắc chắn người đó không phải là tôi".

Noriko Sakai có vẻ đẹp hút hồn khiến người ta không thể rời mắt

Sau hơn 10 năm chung sống, nữ diễn viên chính thức ly hôn với chồng, nguyên nhân là vì chồng cô - Yuichi cặp bồ và Noriko cho rằng anh chính là người xúi giục cô hút ma túy. Cả hai có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, Noriko chịu trách nhiệm nuôi đứa bé.

Từ đó đến nay, nữ diễn viên ít xuất hiện trên truyền hình, chỉ thỉnh thoảng đi hát hoặc tham gia vào một vài sự kiện truyền thông. Hiện tại, con trai của cô đã 19 tuổi, hai mẹ con sống giản dị trong một khu ngoại thành ở Tokyo. Ngoài ra, cô còn tham gia tình nguyện cho một tổ chức chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Nhan sắc của Noriko hồi trẻ

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, kiều nữ 47 tuổi trông vẫn vô cùng xinh đẹp, cô nói rằng mình hoàn toàn hài lòng với cuộc sống bây giờ. Con trai cô đã đủ trưởng thành và chăm sóc cho mẹ. Sau khi tốt nghiệp trung học, con trai Noriko đã phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thời trang.

Nữ diễn viên vẫn xinh đẹp và đầy quyến rũ