Ái nữ nhà giàu mắc COVID-19 đi chuyên cơ riêng 10 tỷ về Việt Nam khoe dáng nóng bỏng

Thứ Bảy, ngày 01/08/2020 15:56 PM (GMT+7)

Mỗi lần "đệ nhất rich kid Việt Nam” đăng ảnh khoe dáng là lại một lần khiến cư dân mạng ngẩn ngơ vì quá xinh.

Là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thủy Tiên, Tiên Nguyễn (Nguyễn Hồng Thảo Tiên) vẫn luôn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống xa hoa, "ngậm thìa vàng" từ bé. Thậm chí, ái nữ nhà đại gia hàng hiệu từng được lên báo Mỹ như gương mặt nổi bật của Hội con nhà giàu Việt Nam, không kém cạnh bất kỳ ngôi sao nổi tiếng nào trong giới giải trí.

Mặc dù sinh trưởng trong gia đình quý tộc nhưng Tiên Nguyễn luôn được khen ngợi vì sự khiêm tốn và cư xử văn minh, thường xuyên giúp đỡ mọi người. Những bức ảnh cô đăng lên trang cá nhân đều toát lên sự yêu đời, lạc quan, đầy sức sống, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người xung quanh.

Tiên Nguyễn có phong cách thời trang thanh lịch, nổi tiếng với những bộ cánh đắt đỏ và vô cùng cuốn hút. Ngoài sở thích thời trang, hot girl vui vẻ tận hưởng cuộc sống thượng lưu bằng những chuyến du lịch đến khắp các quốc gia Á, Mỹ, Âu. Đi tới đâu cô nàng cũng check-in ở khách sạn, nhà hàng, khu mua sắm sang chảnh.

Vào đầu năm 2020, Tiên Nguyễn tham dự Tuần lễ thời trang Milan trước thời gian nước này bùng phát dịch. Cô cũng cùng chụp ảnh với “bệnh nhân 17” nhiễm COVID-19. Ngay sau khi biết tin, ái nữ tỷ phú hàng hiệu đã đi khám sức khỏe và tự cách ly ở London nước Anh. Tuy nhiên, do lo lắng trước tình hình sức khỏe của con gái, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã thuê chuyên cơ riêng với chi phí gần 10 tỉ đồng bay sang Anh để đón cô về nước. Sau khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, em chồng Tăng Thanh Hà được xe chuyên dụng đưa thẳng ra bệnh viện dã chiến để cách ly tập trung.

Tiên Nguyễn được xác định là "bệnh nhân 32" của Việt Nam. Cô điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và xuất viện sau 22 ngày. Chia sẻ về vấn đề này, Tiên Nguyễn cho biết: "Trong thời gian phát bệnh, tôi liên tục cập nhật tình hình cho ba mẹ. Cả nhà nhất trí là tôi phải về nước bằng mọi giá. Ba mẹ không thể yên tâm khi tôi bị bệnh ở nơi xa mà không được chăm sóc, động viên tinh thần, bệnh viện ở London lại từ chối khám và xét nghiệm. Và điều quan trọng hơn hết,cả nhà đều tin tưởng vào phương pháp điều trị của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Khó khăn tiếp theo là bay về Việt Nam thế nào để không liên lụy đến bất cứ ai. Ba nói dù chi phí đắt đỏ thế nào, ba cũng nhất quyết đưa con về một cách an toàn nhất, cho con và cho mọi người. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 9/3, tôi thấy vui mừng, an toàn và hạnh phúc khó tả. Tôi nghĩ trong đầu: "Cuối cùng đã về đến Việt Nam rồi, sắp được chữa bệnh rồi".

Trong lúc Tiên Nguyễn đang điều trị, gia đình cô đã đóng góp gần 30 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và hạn mặn ở miền Tây.

Sau khi được chữa khỏi COVID-19, em chồng diễn viên Tăng Thanh Hà ở lại Việt Nam để thực hiện lời hứa tích cực làm từ thiện và giúp gia đình trong việc kinh doanh. Cô Thạc sĩ Quản trị Hàng Không Đại học London tâm sự: "Sau trải nghiệm nhiễm nCoV để đời, tôi biết ơn và trân trọng nhiều thứ trong cuộc sống. Tôi cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm ruột thịt, tình nghĩa quê hương... Tôi quá may mắn khi được đưa về Việt Nam, được chữa trị kịp thời. Vì vậy, tôi muốn làm nhiều việc có ý nghĩa hơn cho cộng đồng, những người kém may mắn hơn mình.

Tiên Nguyễn hiện là giám đốc quỹ “Vì cộng đồng”, kiêm chức phó tổng giám đốc phát triển thị trường thời trang cao cấp trong tập đoàn của gia đình. Với vị trí này, cô quản lý nhóm chuyên viên mua hàng tham gia vào việc định hướng xu hướng thời trang; tìm kiếm, lựa chọn và đàm phán để đưa các thương hiệu về Việt Nam. Suốt nhiều năm nay, ái nữ của Johnathan Hạnh Nguyễn luôn là khách mời hàng ghế đầu của nhiều thương hiệu thời trang nổi danh thế giới. Trên Instagram, cô thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi.

Ở Việt Nam, Tiên Nguyễn sống trong lâu đài dát vàng cùng với gia đình tại TP.HCM. Biệt thự nhà cô có bể bơi vô cực với view nhìn thẳng ra sông Sài Gòn.

Mới đây, Tiên Nguyễn tung ảnh bikini gợi cảm trên Instagram cá nhân. Trong ảnh, cô mặc đồ bơi hai mảnh, với áo bra buộc dây kiểu yếm, quần bơi cạp cao, họa tiết hoa hồng kết hợp soọc đen trắng, tạo dáng bên hồ bơi.

Bộ bikini tôn lên thân hình cân đối, săn chắc, cùng làn da nâu quyến rũ, khỏe mạnh của hotgirl. Bức ảnh nhận được vô số lời khen từ dân mạng: “Xinh phát hờn”, “Nóng bỏng quá”, “Dáng đẹp quá”, “Quá xinh luôn”…

Được biết, em chồng Tăng Thanh Hà vừa trở về nhà sau chuyến nghỉ dưỡng tại resort 5 sao ngay sát biển Hà My tại Điện Bàn, Quảng Nam, cách trung tâm thành phố Hội An khoảng 7 km. Cô đã kịp trở về TP.HCM trước khi Quảng Nam bước vào trạng thái cách ly do phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tiên Nguyễn luôn toát lên vẻ đẹp sang chảnh, kiêu kỳ của một tiểu thư nhà giàu. Bí quyết của cô là kết hợp với kính đen. Đồ bơi lựa chọn thường là quần cạp cao với áo bra, chỉ thay đổi kiểu dáng, họa tiết, màu sắc, nên không quá phô trương, ngược lại rất sành điệu và nữ tính.

