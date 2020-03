Cậu út nhà chồng Hà Tăng có cuộc sống giàu sang, sung sướng như tiên khiến bao người ao ước

Chủ Nhật, ngày 15/03/2020 00:10 AM (GMT+7)

Ở tuổi 21, cậu út nhà chồng Hà Tăng là gương mặt quen thuộc của con nhà giàu đình đám.

Mới đây, thông tin hot girl Tiên Nguyễn - em chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đi máy bay riêng về nước cách ly Covid-19 thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Theo đó, Tiên Nguyễn có tham gia Tuần lễ thời trang tại Italy và có tiếp xúc với bệnh nhân số 17. Sau khi được gia đình thuê chuyên cơ đưa từ Anh về Việt Nam, Tiên Nguyễn đang được các bác sĩ cách ly điều trị.

Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng phát hiện rằng em trai Tiên Nguyễn - William Hiếu Nguyễn cũng có mặt tại show tuần lễ thời trang vừa qua với vai trò khách mời. Trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn cập nhật khá nhiều hình ảnh hai chị em cùng tham dự tuần lễ thời trang.

Hiếu Nguyễn là cậu út nhà chồng Hà Tăng, sinh năm 1999 và hiện tại đang học tập, sinh sống tại London, Anh.

Hiếu Nguyễn sở hữu chiều cao nổi trội, gương măt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nên cuộc sống của Hiếu Nguyễn cực sung túc.

Cùng với gia đình mình, Hiếu Nguyễn đã đến thăm nhiều thành phố, nhiều địa điểm đắt đỏ của thế giới như Hàn Quốc, Singapore, London, Maldives, Paris, Ý,...

Bên cạnh đó, Hiếu Nguyễn còn thường xuyên tham gia những bữa tiệc, những sự kiện lớn nhỏ. Đặc biệt với gia thế của gia đình anh, Hiếu Nguyễn cũng luôn được ưu ái ngồi ở những hàng ghế đầu, những vị trí tốt nhất.

Vốn là con của một tập đoàn thời trang lớn, nên anh chàng cũng sở hữu loạt hàng hiệu đắt đỏ, thời thượng và mới nhất mà không phải ai cũng có được.

Dù là con gia đình giàu có nhưng Hiếu Nguyễn được nhận xét là người rất hòa đồng, vui vẻ. Anh chàng cũng từng làm thêm trong một cửa hàng thời trang tại trung tâm thương mại. Như bao nhân viên khác, cậu mặc đồng phục, đứng ở cửa để chờ và sẵn sàng phục vụ khách ngay khi có yêu cầu. Với phong cách làm việc tận tình, không ai nghĩ Hiếu Nguyễn lại là thiếu gia của một gia đình giàu có nhất nhì tại Sài Gòn.

Thậm chí cậu còn tận tay gấp từng chiếc áo cực kỳ ngay ngắn cho khách lúc thanh toán và sắp xếp, dọn dẹp lại đồ ngay khi khách rời khỏi cửa hàng.

Về chuyện tình cảm, hồi tháng 11/2018, Hiếu Nguyễn công khai bạn gái là Nikkita qua bức ảnh cả hai chụp chung kèm dòng trạng thái: "One year with my other half" (tạm dịch: Một năm cùng với một nửa của tôi). Cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Đặc biệt nhất là lần Hiếu gây bất ngờ cho cô, bằng cách thuê hẳn một chiếc trực thăng đến đón nàng đi chơi.

Bạn gái của Hiếu Nguyễn là bạn học của Tiên Nguyễn tại Anh. Tuy nhiên, cặp đôi thường xuyên vướng tin đồn chia tay khi không còn tương tác hay theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/cau-ut-nha-chong-ha-tang-co-cuoc-song-giau-sang-sung-suong-nhu-tien-khien-...Nguồn: http://danviet.vn/sao/cau-ut-nha-chong-ha-tang-co-cuoc-song-giau-sang-sung-suong-nhu-tien-khien-bao-nguoi-ao-uoc-1067592.html