Á hậu Sung Hyun Ah đi tù vì dùng thuốc lắc giờ sống ra sao?

Thứ Năm, ngày 10/02/2022 18:03 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sao nữ này còn vướng phải ồn ào bám dâm tiền tỷ gây rúng động.

Mới đây, tại Miss Fitness Vietnam 2022, một hot girl đình đám MXH đã kiên quyết từ chối đóng cảnh nhạy cảm nếu đăng quang ngôi vị Hoa hậu với lý do "giữ hình ảnh 'đẹp' và 'sạch'" gây chú ý. Điều này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến một thí sinh sáng giá nhất cuộc thi Hoa hậu hàn Quốc 1994 vừa được giải đã lấn sân đóng phim 18+, chuyên thực hiện cảnh nóng, và kéo theo đó là cuộc đời đầy tai tiếng, bi kịch đến mất cả sự nghiệp của người đẹp này.

Sung Hyun Ah đăng quang ngôi vị Á hậu khi vừa tròn 18 tuổi

Đó chính là Sung Hyun Ah - người tuy chỉ giành được ngôi vị Á hậu nhưng lại là cái tên gây sốt thời điểm đó vì sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, đôi chân dài hút mắt. Khác với những người đẹp cùng thời, cô luôn nỗ lực để bước chân vào làng giải trí bằng chính thực lực, chứ không phải đi lên bằng danh xưng "người đẹp đóng phim".

Thế nên, dù bị khán giả chỉ trích dữ dội, Sung Hyun Ah vẫn không ngại cởi đồ, khỏa thân, đóng cảnh nóng ''bỏng mắt'' với lý do "phải hi sinh vì nghệ thuật". Cứ thế, tên tuổi Á hậu sinh năm 1975 này gắn liền với những sản phẩm 18+ như: "Woman is the future of man", The scarlet letter", "Lover", "The customer is always right",... Cô cũng tận dụng lợi thế khuôn mặt ưa nhìn cùng thân hình gợi cảm và độ nổi tiếng để chụp hình nude, nội y cho một số thương hiệu sách phát hành giới hạn lứa tuổi.

Lúc này, biến cố ập đến khi toàn bộ 150 tấm hình khoe thân, gợi cảm của Sung Hyun Ah bất ngờ lan tràn trên mạng, làm công chúng sốc nặng. Cộng thêm scandal đi tù 1 năm 6 tháng vì sử dụng thuốc lắc trước đó, tên tuổi Sung Hyun Ah nghiễm nhiên gắn với danh xưng "Á hậu tai tiếng nhất Hàn Quốc" - bị dư luận đồng loạt phản đối, tẩy chay khỏi làng giải trí.

Sung Hyun Ah chăm chỉ đóng phim 18+

Sung Hyun Ah lộ ảnh nude

Từ đó, khi dư luận cứ tưởng cô sẽ mất hút khỏi showbiz Hàn, thì bỗng nhiên vào năm 2013, cái tên Sung Hyun Ah bất ngờ nổi lên khi có cáo buộc cô lên giường ba lần với một doanh nhân Hàn kiều để nhận lấy số tiền 50 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng). Ngoài ra, cô còn bị cáo buộc thường xuyên bán dâm cho các đại gia khác. Sau đó cô nhận án phạt 2 triệu won (khoảng 38 triệu đồng), đồng thời kháng cáo thành công. Tháng 8/2014, Sung Hyun Ah được Tòa án tuyên vô tội do không có đủ bằng chứng.

Ngay lúc này, quá khứ trụy lạc, "ngập ngụa" bê bối của Sung Hyun Ah cũng được "đào lại" khiến hình ảnh của cô hoàn toàn sụp đổ trong mắt công chúng. Nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm với cái tên thị phi này, cô hoàn toàn bị giới giải trí quay lưng.

Sung Hyun Ah bị tòa tuyên án phạt

"Chỉ trong 3 năm tôi gần như mất tất cả. Nhưng rồi, tôi đã cố gắng hết sức để tiếp tục sống vì con trai. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trong khoảng thời gian còn làm việc ngành giải trí nhưng sau scandal, tôi chỉ còn 7 triệu won tiền gửi trong ngân hàng. Tôi đã ngồi trên vệ đường và khóc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ có lúc khó khăn đến thế", cô bật khóc nức nở khi nói về những bê bối của bản thân trên sóng truyền hình.

Cựu Á hậu bật khóc nức nở trên sóng truyền hình

Bẵng đi vài năm, người ta lại thấy Sung Hyun Ah quay lại đóng phim, với vai phụ và "kín đáo" hơn. Cụ thể, năm 2019, cô góp mặt diễn xuất trong phim điện ảnh "Days of Wrath 2" và show thực tế "Ask us anything fortune teller". Lần gần đây nhất cô xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là trong bộ phim "Phoenix" năm 2020. Tuy nhiên, sự góp mặt của cựu Á hậu trong tất cả các dự án phim lẫn truyền hình thực tế đều nhận lại là sự ghẻ lạnh, tẩy chay từ công chúng.

Sao nữ xuất hiện với vai phụ trong phim nhưng không gây chú ý

Đến nay, ở tuổi 47, Sung Hyun Ah chật vật nuôi con một mình và vẫn cố gắng quay lại showbiz Hàn. Nhan sắc khi xưa cũng dần đi xuống.

Vẻ ngoài hiện tại của nữ diễn viên

Cô thường đi du lịch, vui chơi cùng con trai và luôn đăng ảnh che mặt con

Có một thực tế dễ dàng nhận thấy, đó là dù có nỗ lực như thế nào thì những "vết nhơ" trong quá khứ vẫn luôn tồn tại, cái danh Á hậu tai tiếng nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc cũng dần được gắn cho Sung Hyun Ah khiến cô khó tiếp tục hoạt động nghệ thuật, chứ chưa nói tới việc nổi tiếng và được công chúng ghi nhận.

Nguồn: http://danviet.vn/a-hau-sung-hyun-ah-di-tu-vi-dung-thuoc-lac-gio-song-ra-sao-5020221021829658.ht...Nguồn: http://danviet.vn/a-hau-sung-hyun-ah-di-tu-vi-dung-thuoc-lac-gio-song-ra-sao-5020221021829658.htm