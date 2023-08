Á hậu Phương Nhi diện váy cưới, rộ tin chuẩn bị lên xe hoa

Mới đây, loạt ảnh Á hậu Phương Nhi đẹp tựa nàng công chúa khi diện váy cưới khiến fan "đứng ngồi không yên". Đặc biệt, hình ảnh chụp từ phía sau của người đẹp được ví như khoảnh khắc trong câu chuyện cổ tích về nàng công chúa Lọ Lem vừa dự tiệc cùng hoàng tử, vội vàng trở về nhà lúc 0h.

Trong khung cảnh khu vườn địa đàng huyền ảo, người đẹp diện váy cưới với thiết kế lộng lẫy, được lồng ghép họa tiết Phục hưng thông qua các đính kết.

Hình ảnh này đã khiến dân tình "rần rần", đặt nghi vấn nàng Hậu sắp lên xe hoa. Tuy vậy, phía Phương Nhi đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này. Trên thực tế, đây chỉ là bộ ảnh được Phương Nhi thực hiện nằm trong bộ sưu tập của NTK Kim Anh Lê. Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 tiếp tục khẳng định vẻ đẹp "thần tiên tỷ tỷ" với những bộ váy cưới lộng lẫy.

Phương Nhi diện thiết kế có hàng nghìn viên Swarovski ở nhiều kích cỡ từ 3mm đến 8mm được ứng dụng linh hoạt, tạo được những điểm chính phụ bắt mắt, mà vẫn đảm bảo tổng thể rực rỡ. Bên cạnh đó, điểm sáng được chú trọng nhiều nhất chính là đá thạch anh Moonstone. Ngoài sự bắt sáng vốn có, chủ ý của NTK là trao gửi niềm tin yêu về một hạnh phúc đến viên mãn đến các cô dâu.

Trở thành nàng thơ trong BST "Be Princess As You Are", Á hậu Phương Nhi biến hóa hình ảnh công chúa với nhiều phong cách khác nhau. Ngoài sự hoa mỹ, các đính kết thể hiện được vẻ đẹp của sự phóng khoáng nhằm thể hiện sự cá tính của người mặc.

